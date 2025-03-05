https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/fransada-doktorlardan-aclik-grevi-guvencesiz-durumdayiz-1094229959.html

Fransa'da doktorlardan 'açlık grevi': 'Güvencesiz durumdayız'

Fransa'da doktorlardan 'açlık grevi': 'Güvencesiz durumdayız'

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği'ndeki üniversitelere ait diploması bulunmayan ve Fransa'da çalışan yaklaşık 300 doktor, becerilerinin tanınması konusunda sistemin uyguladığı... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T22:35+0300

2025-03-05T22:35+0300

2025-03-05T22:35+0300

dünya

fransa

avrupa birliği

ab

doktor

açlık grevi

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Fransa'da doktorlar açlık grevi gerçekleştirmeye karar verdi. Açlık grevinin sebebi ise, Fransa'da Avrupa Birliği (AB) içindeki üniversitelerin diplomasına sahip olmayan sağlık personellerinin kötü muameleye maruz kalması olarak açıklandı.Yerel medyada çıkan haberlerde, açlık grevine 300 kişinin katıldığı bildirildi. AB içerisindeki üniversitelere ait diploması olmayan kişiler Fransa'da 'Padhue' olarak adlandırılıyor. Fransa Tabipler Birliği tarafından tanınmak ve bununla birlikte gelen ücret ve istikrarı elde etmek için 'Padhue'nin yılda bir kez düzenlenen EVC (bilgi doğrulama testi) adlı bir testi geçmesi gerekiyor.Açlık grevine başlayan doktorlar, bu testin 'çok seçici' bir test olduğunu ifade ederken, greve dahil olan diyabet uzmanı Abdelhalim Bensaidi yerel medyaya verdiği röportajında "Kendimizi kabul edilebilir olmayan bir şekilde güvencesiz durumda buluyoruz" ifadelerini kullandı.Ayrıca açlık grevi başlatan doktorlar, 8 Mart tarihinde Paris'teki Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını duyurdu.

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fransa, avrupa birliği, ab, doktor, açlık grevi