https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/kayip-mimar-ece-gurele-ait-yeni-goruntu-ortaya-cikti-yalniz-yurumus-1094223670.html
Kayıp mimar Ece Gürel'e ait yeni görüntü ortaya çıktı: Yalnız yürümüş
Kayıp mimar Ece Gürel'e ait yeni görüntü ortaya çıktı: Yalnız yürümüş
Sputnik Türkiye
2 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Arama çalışmalarında cep... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T17:09+0300
2025-03-05T17:09+0300
2025-03-05T17:09+0300
türki̇ye
ece gürel
peyzaj
mimar
belgrad ormanı
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İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden ayrılan ve Belgrad Ormanı’na gittiği tespit edilen 36 yaşındaki Ece Gürel için arama çalışmaları devam ediyor.Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyelerinin katılımıyla geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı. Belçika Malinoisi cinsi iz takip köpeği "Üzüm" de aramalara eşlik ediyor.Ece Gürel’in hırkası bulunduGürel’e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alandan 14 kilometre uzaklıkta bir hırka tespit edildi. Yetkililer, hırkanın Gürel’e ait olduğunu doğruladı.Yakınları ve gönüllüler, arama çalışmalarını büyük bir dikkatle takip ediyor.Göletlerde dalgıçlar arama yapıyorArama çalışmalarının üçüncü gününde polis ve itfaiyeye bağlı su altı ekipleri, Belgrad Ormanı'ndaki göletlerde dalış yaparak arama çalışmalarını genişletti.Aynı zamanda, Gürel’in evinden Belgrad Ormanı’na gelirken kullandığı güzergah boyunca da detaylı incelemeler yapılıyor.Ece Gürel’e ait yeni görüntüler ortaya çıktıYetkililer, Gürel’in evden ayrıldıktan sonra farklı noktalarda yürüdüğü ve bu esnada yalnız olduğu görüntülere ulaştı. Görüntülerde, Gürel’in bilinçli bir şekilde ilerlediği gözlemleniyor.Öte yandan, kayıp mimarın ormana gitmek için bindiği İETT otobüsünden iniş anları da araç içi kameralarına yansımıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/kayip-ece-gurelin-son-goruntuleri-ortaya-cikti--belgrad-ormaninda-hirkasi-da-bulundu-1094205160.html
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ece gürel, peyzaj, mimar, belgrad ormanı
ece gürel, peyzaj, mimar, belgrad ormanı
Kayıp mimar Ece Gürel'e ait yeni görüntü ortaya çıktı: Yalnız yürümüş
2 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Arama çalışmalarında cep telefonu ve kişisel eşyalarının bulunduğu bölgeden 14 kilometre uzaklıkta bir hırka tespit edildi.
İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden ayrılan ve Belgrad Ormanı’na gittiği tespit edilen 36 yaşındaki Ece Gürel için arama çalışmaları devam ediyor.
Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyelerinin katılımıyla geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı. Belçika Malinoisi cinsi iz takip köpeği "Üzüm" de aramalara eşlik ediyor.
Ece Gürel’in hırkası bulundu
Gürel’e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alandan 14 kilometre uzaklıkta bir hırka tespit edildi. Yetkililer, hırkanın Gürel’e ait olduğunu doğruladı.
Yakınları ve gönüllüler, arama çalışmalarını büyük bir dikkatle takip ediyor.
Göletlerde dalgıçlar arama yapıyor
Arama çalışmalarının üçüncü gününde polis ve itfaiyeye bağlı su altı ekipleri, Belgrad Ormanı'ndaki göletlerde dalış yaparak arama çalışmalarını genişletti.
Aynı zamanda, Gürel’in evinden Belgrad Ormanı’na gelirken kullandığı güzergah boyunca da detaylı incelemeler yapılıyor.
Ece Gürel’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Yetkililer, Gürel’in evden ayrıldıktan sonra farklı noktalarda yürüdüğü ve bu esnada yalnız olduğu görüntülere ulaştı. Görüntülerde, Gürel’in bilinçli bir şekilde ilerlediği gözlemleniyor.
Öte yandan, kayıp mimarın ormana gitmek için bindiği İETT otobüsünden iniş anları da araç içi kameralarına yansımıştı.