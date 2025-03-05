Kayıp mimar Ece Gürel'e ait yeni görüntü ortaya çıktı: Yalnız yürümüş

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mansur Yavaş'tan TSK'dan ihraç edilen subaylara yeni görev
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Şubat ayında 16 kadın öldürüldü’
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emeklinin bayram ikramiyesi yıllar içerisinde nasıl eridi?
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Burcu Uğur: 'İddianamede Barış Pehlivan yerine Barış Terkoğlu'nun adı yazılmış'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Sanatçı Filiz Otyam Edip Akbayram'ın son doğum gününde herkesi şaşırtan olayı anlattı: ‘Öyle bir türkü söyledi ki…’
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD, neden İsrail’i destekliyor?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vali açıkladı: Yunanistan sınırına duvar yapılacak
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kadınlar, mobbinge, ücret eşitsizliğine ve bakım yüküne karşı ses yükseltiyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk dizilerine damga vuran kadın karakterler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Su yalıtımı olmayan binalar 24 yılda çürüyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
15:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/kayip-mimar-ece-gurele-ait-yeni-goruntu-ortaya-cikti-yalniz-yurumus-1094223670.html
Kayıp mimar Ece Gürel'e ait yeni görüntü ortaya çıktı: Yalnız yürümüş
Kayıp mimar Ece Gürel'e ait yeni görüntü ortaya çıktı: Yalnız yürümüş
Sputnik Türkiye
2 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Arama çalışmalarında cep... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T17:09+0300
2025-03-05T17:09+0300
türki̇ye
ece gürel
peyzaj
mimar
belgrad ormanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/05/1094223962_3:0:2037:1144_1920x0_80_0_0_81ba19fd571c79d8f43641eb530e39e9.jpg
İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden ayrılan ve Belgrad Ormanı’na gittiği tespit edilen 36 yaşındaki Ece Gürel için arama çalışmaları devam ediyor.Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyelerinin katılımıyla geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı. Belçika Malinoisi cinsi iz takip köpeği "Üzüm" de aramalara eşlik ediyor.Ece Gürel’in hırkası bulunduGürel’e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alandan 14 kilometre uzaklıkta bir hırka tespit edildi. Yetkililer, hırkanın Gürel’e ait olduğunu doğruladı.Yakınları ve gönüllüler, arama çalışmalarını büyük bir dikkatle takip ediyor.Göletlerde dalgıçlar arama yapıyorArama çalışmalarının üçüncü gününde polis ve itfaiyeye bağlı su altı ekipleri, Belgrad Ormanı'ndaki göletlerde dalış yaparak arama çalışmalarını genişletti.Aynı zamanda, Gürel’in evinden Belgrad Ormanı’na gelirken kullandığı güzergah boyunca da detaylı incelemeler yapılıyor.Ece Gürel’e ait yeni görüntüler ortaya çıktıYetkililer, Gürel’in evden ayrıldıktan sonra farklı noktalarda yürüdüğü ve bu esnada yalnız olduğu görüntülere ulaştı. Görüntülerde, Gürel’in bilinçli bir şekilde ilerlediği gözlemleniyor.Öte yandan, kayıp mimarın ormana gitmek için bindiği İETT otobüsünden iniş anları da araç içi kameralarına yansımıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/kayip-ece-gurelin-son-goruntuleri-ortaya-cikti--belgrad-ormaninda-hirkasi-da-bulundu-1094205160.html
türki̇ye
belgrad ormanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/05/1094223962_258:0:1783:1144_1920x0_80_0_0_f58e1a599a09d10db00fecdf60e6dcc3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ece gürel, peyzaj, mimar, belgrad ormanı
ece gürel, peyzaj, mimar, belgrad ormanı

Kayıp mimar Ece Gürel'e ait yeni görüntü ortaya çıktı: Yalnız yürümüş

17:09 05.03.2025
© AAEce Gürel arama çalışması
Ece Gürel arama çalışması - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AA
Abone ol
2 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Arama çalışmalarında cep telefonu ve kişisel eşyalarının bulunduğu bölgeden 14 kilometre uzaklıkta bir hırka tespit edildi.
İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden ayrılan ve Belgrad Ormanı’na gittiği tespit edilen 36 yaşındaki Ece Gürel için arama çalışmaları devam ediyor.
Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyelerinin katılımıyla geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı. Belçika Malinoisi cinsi iz takip köpeği "Üzüm" de aramalara eşlik ediyor.

Ece Gürel’in hırkası bulundu

Gürel’e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alandan 14 kilometre uzaklıkta bir hırka tespit edildi. Yetkililer, hırkanın Gürel’e ait olduğunu doğruladı.
Yakınları ve gönüllüler, arama çalışmalarını büyük bir dikkatle takip ediyor.

Göletlerde dalgıçlar arama yapıyor

Arama çalışmalarının üçüncü gününde polis ve itfaiyeye bağlı su altı ekipleri, Belgrad Ormanı'ndaki göletlerde dalış yaparak arama çalışmalarını genişletti.
Aynı zamanda, Gürel’in evinden Belgrad Ormanı’na gelirken kullandığı güzergah boyunca da detaylı incelemeler yapılıyor.

Ece Gürel’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Yetkililer, Gürel’in evden ayrıldıktan sonra farklı noktalarda yürüdüğü ve bu esnada yalnız olduğu görüntülere ulaştı. Görüntülerde, Gürel’in bilinçli bir şekilde ilerlediği gözlemleniyor.
Öte yandan, kayıp mimarın ormana gitmek için bindiği İETT otobüsünden iniş anları da araç içi kameralarına yansımıştı.
Ece Gürel - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
TÜRKİYE
Kayıp Ece Gürel’in son görüntüleri ortaya çıktı: Belgrad Ormanı'nda hırkası da bulundu
10:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала