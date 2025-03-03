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TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı: İşte son rakamlar
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş ile görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş ile görüştü
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne'de cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüştü. Dün gerçekleşen görüşmede... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T09:18+0300
2025-03-03T09:18+0300
poli̇ti̇ka
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Kapalı Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşme dün yapıldığı, Selahattin Demirtaş'ın son açıklamaları karşısında Devlet Bahçeli'nin Demirtaş'a teşekkür ettiği öğrenildi.DEM Parti ile görüşme olmuştuPervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti heyeti 11 Ocak'ta cezaevinde Selahattin Demirtaş ile görüşmüştü.Selahattin Demirtaş, görüşmenin ardından bir açıklama yaparak sürecin demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci olduğunu belirtti.Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.Selahattin Demirtaş, “Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj ve provokatif söylemlerden uzak durmalı.” mesajını paylaştı.Süreç nasıl başladı?MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun" ifadelerini kullandı.27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı.Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi.Ardından Öcalan’la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu.Öcalan mesajında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası’nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/elebasi-abdullah-ocalanin-cagrisi-sonrasi-pkkdan-aciklama-bugunden-gecerli-olmak-uzere-ateskes-ilan-1094100083.html
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş ile görüştü

09:18 03.03.2025
© Harun ÖzalpDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© Harun Özalp
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne'de cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüştü. Dün gerçekleşen görüşmede Bahçeli, Demirtaş'a sürece katkıları nedeniyle teşekkür etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Kapalı Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme dün yapıldığı, Selahattin Demirtaş'ın son açıklamaları karşısında Devlet Bahçeli'nin Demirtaş'a teşekkür ettiği öğrenildi.

DEM Parti ile görüşme olmuştu

Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti heyeti 11 Ocak'ta cezaevinde Selahattin Demirtaş ile görüşmüştü.

Selahattin Demirtaş, görüşmenin ardından bir açıklama yaparak sürecin demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci olduğunu belirtti.
Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Selahattin Demirtaş, “Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj ve provokatif söylemlerden uzak durmalı.” mesajını paylaştı.
Süreç nasıl başladı?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun" ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı.

Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Ardından Öcalan’la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu.
Öcalan mesajında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası’nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.
PKK-Kandil - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
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Elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'dan açıklama: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz
1 Mart, 09:08
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