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İran maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: 'Dış politika konuları iç politika malzemesi olarak kullanılmamalı'
İran maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: 'Dış politika konuları iç politika malzemesi olarak kullanılmamalı'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın görüş alışverişi ve bazı İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik iddialarını... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T16:14+0300
2025-03-04T16:14+0300
poli̇ti̇ka
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı duyuruldu.İranlı yetkililerin son dönemde Türkiye'ye yönelik eleştirilerini kamuoyu önünde daha sık dile getirdiklerini belirten Keçeli şu cümleleri kaydetti:İran, Türk büyükelçiyi bakanlığa çağırmıştıİran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pazartesi günü Türkiye'nin İran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ile İran Dışişleri Bakanlığı Akdeniz ve Doğu Avrupa Genel Sorumlusu Mahmud Heydari arasında bir görüşme gerçekleştiği belirtilmişti.Heydari tarafından yapılan açıklamada, “İki ülkenin ortak çıkarları ve bölgesel koşulların hassasiyeti, ikili ilişkilerimizde farklılıklara ve gerginliklere yol açabilecek yanlış yorumlardan ve gerçek dışı analizlerden kaçınılmasını gerektirmektedir” demişti.Ne olmuştu?El Cezire'ye verdiği röportajda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın geçmişteki gibi politikaları devam ettirmesinin doğru bir yol olmayacağını vurgulayarak, "Eğer siz başka bir ülkedeki bir grubu destekleyerek orada rahatsızlık oluşturmak isterseniz, başka bir ülke de sizdeki başka bir grubu destekleyerek size rahatsızlık oluşturmak ister" cümlesini kaydetmiştYani dünyada artık hiçbir şey gizlenemiyor. Sizde olan yetenekler başkasında da var. Dolayısıyla camınıza taş atılmasını istemiyorsanız başkasının camına taş atmayacaksınız" diye konuşmuştu.İran Dışişleri Bakanlığı verdiği yanıtta Türk Büyükelçiyi karmaşık bölgesel ortamda iyi ilişkilerin ve ikili işbirliğinin sürdürülmesinin önemine odaklanmaya ve iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verebilecek açıklamalar yapmaktan kaçınmaya çağırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/bakan-fidan-turkiyenin-hem-ukraynadaki-baris-anlasmasi-hem-de-avrupadaki--guvenlik-mimarisi-icin-1094127328.html
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İran maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: 'Dış politika konuları iç politika malzemesi olarak kullanılmamalı'

16:14 04.03.2025
© Sputnik / Osman Nuri CeritTürkiye ve İran
Türkiye ve İran - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın görüş alışverişi ve bazı İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik iddialarını ele almak için Bakanlığa davet edildiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı duyuruldu.
İranlı yetkililerin son dönemde Türkiye'ye yönelik eleştirilerini kamuoyu önünde daha sık dile getirdiklerini belirten Keçeli şu cümleleri kaydetti:

Biz her halükarda dış politikayla ilgili konuların iç siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, diğer bir ülkeye verilmesi gereken kritik mesajları doğrudan muhataplarına iletmeyi tercih ediyoruz. Bugün de bu yolu izledik. İran'la ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri güçlendirmek bizim için önem arz ediyor.

İran, Türk büyükelçiyi bakanlığa çağırmıştı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pazartesi günü Türkiye'nin İran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ile İran Dışişleri Bakanlığı Akdeniz ve Doğu Avrupa Genel Sorumlusu Mahmud Heydari arasında bir görüşme gerçekleştiği belirtilmişti.
Heydari tarafından yapılan açıklamada, “İki ülkenin ortak çıkarları ve bölgesel koşulların hassasiyeti, ikili ilişkilerimizde farklılıklara ve gerginliklere yol açabilecek yanlış yorumlardan ve gerçek dışı analizlerden kaçınılmasını gerektirmektedir” demişti.

Ne olmuştu?

El Cezire'ye verdiği röportajda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın geçmişteki gibi politikaları devam ettirmesinin doğru bir yol olmayacağını vurgulayarak, "Eğer siz başka bir ülkedeki bir grubu destekleyerek orada rahatsızlık oluşturmak isterseniz, başka bir ülke de sizdeki başka bir grubu destekleyerek size rahatsızlık oluşturmak ister" cümlesini kaydetmiştYani dünyada artık hiçbir şey gizlenemiyor. Sizde olan yetenekler başkasında da var. Dolayısıyla camınıza taş atılmasını istemiyorsanız başkasının camına taş atmayacaksınız" diye konuşmuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı verdiği yanıtta Türk Büyükelçiyi karmaşık bölgesel ortamda iyi ilişkilerin ve ikili işbirliğinin sürdürülmesinin önemine odaklanmaya ve iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verebilecek açıklamalar yapmaktan kaçınmaya çağırmıştı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
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