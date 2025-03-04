https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/iran-maslahatguzari-disisleri-bakanligina-cagrildi-dis-politika-konulari-ic-politika-malzemesi-1094185038.html

İran maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: 'Dış politika konuları iç politika malzemesi olarak kullanılmamalı'

İran maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: 'Dış politika konuları iç politika malzemesi olarak kullanılmamalı'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın görüş alışverişi ve bazı İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik iddialarını... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T16:14+0300

2025-03-04T16:14+0300

2025-03-04T16:14+0300

poli̇ti̇ka

dışişleri bakanlığı

türkiye

i̇ran

i̇ran dışişleri bakanlığı

hakan fidan

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı duyuruldu.İranlı yetkililerin son dönemde Türkiye'ye yönelik eleştirilerini kamuoyu önünde daha sık dile getirdiklerini belirten Keçeli şu cümleleri kaydetti:İran, Türk büyükelçiyi bakanlığa çağırmıştıİran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pazartesi günü Türkiye'nin İran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ile İran Dışişleri Bakanlığı Akdeniz ve Doğu Avrupa Genel Sorumlusu Mahmud Heydari arasında bir görüşme gerçekleştiği belirtilmişti.Heydari tarafından yapılan açıklamada, “İki ülkenin ortak çıkarları ve bölgesel koşulların hassasiyeti, ikili ilişkilerimizde farklılıklara ve gerginliklere yol açabilecek yanlış yorumlardan ve gerçek dışı analizlerden kaçınılmasını gerektirmektedir” demişti.Ne olmuştu?El Cezire'ye verdiği röportajda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın geçmişteki gibi politikaları devam ettirmesinin doğru bir yol olmayacağını vurgulayarak, "Eğer siz başka bir ülkedeki bir grubu destekleyerek orada rahatsızlık oluşturmak isterseniz, başka bir ülke de sizdeki başka bir grubu destekleyerek size rahatsızlık oluşturmak ister" cümlesini kaydetmiştYani dünyada artık hiçbir şey gizlenemiyor. Sizde olan yetenekler başkasında da var. Dolayısıyla camınıza taş atılmasını istemiyorsanız başkasının camına taş atmayacaksınız" diye konuşmuştu.İran Dışişleri Bakanlığı verdiği yanıtta Türk Büyükelçiyi karmaşık bölgesel ortamda iyi ilişkilerin ve ikili işbirliğinin sürdürülmesinin önemine odaklanmaya ve iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verebilecek açıklamalar yapmaktan kaçınmaya çağırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/bakan-fidan-turkiyenin-hem-ukraynadaki-baris-anlasmasi-hem-de-avrupadaki--guvenlik-mimarisi-icin-1094127328.html

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dışişleri bakanlığı, türkiye, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, hakan fidan