https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/hamburgda-10-turk-kokenli-siyasetci-eyalet-meclisinde-1094196339.html

Hamburg'da 10 Türk kökenli siyasetçi eyalet meclisinde

Hamburg'da 10 Türk kökenli siyasetçi eyalet meclisinde

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Hamburg eyaletinde pazar günü yapılan eyalet meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçlarına göre 10 Türk kökenli siyasetçi meclise girdi. 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T01:48+0300

2025-03-05T01:48+0300

2025-03-05T01:48+0300

dünya

hamburg

almanya

sosyal demokrat parti (spd)

yeşiller

hristiyan demokrat birlik (cdu)

türk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094012047_0:279:2651:1770_1920x0_80_0_0_164a8f4ac377a869a22a319a0dfa3622.png

Almanya'da 121 üyeli Hamburg Eyalet Meclisi'ne, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Cem Berk, Mithat Çapar, Simone Jasmin Gündüz, Ali Kazancı, Oktay Özdemir, Barış Öneş; Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) David Erkalp; Yeşiller'den Filiz Demirel; Sol Partiden Cansu Özdemir ve Deniz Çelik olmak üzere 10 Türk kökenli vekil girmeye hak kazandı.Hamburg Eyalet Meclisi seçimlerinde geçici resmi sonuçlarına göre partilerin oy dağılımı şöyle oldu: SPD yüzde 33.5, CDU yüzde 19.8, Yeşiller yüzde 18.5, Sol Parti 11.2, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise yüzde 7.5.Geçici sonuçlara göre SPD 45, CDU 26, Yeşiller 25, Sol Parti 15, AfD 10 meclis üyesine sahip oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/israil-istihbarati-turkce-bilen-kisiler-aradigini-duyurmustu-israil-savunma-kuvvetleri-turkce-x-1094195509.html

hamburg

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hamburg, almanya, sosyal demokrat parti (spd), yeşiller, hristiyan demokrat birlik (cdu), türk