https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/hamburgda-10-turk-kokenli-siyasetci-eyalet-meclisinde-1094196339.html
Hamburg'da 10 Türk kökenli siyasetçi eyalet meclisinde
Hamburg'da 10 Türk kökenli siyasetçi eyalet meclisinde
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Hamburg eyaletinde pazar günü yapılan eyalet meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçlarına göre 10 Türk kökenli siyasetçi meclise girdi. 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T01:48+0300
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2025-03-05T01:48+0300
dünya
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sosyal demokrat parti (spd)
yeşiller
hristiyan demokrat birlik (cdu)
türk
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Almanya'da 121 üyeli Hamburg Eyalet Meclisi'ne, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Cem Berk, Mithat Çapar, Simone Jasmin Gündüz, Ali Kazancı, Oktay Özdemir, Barış Öneş; Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) David Erkalp; Yeşiller'den Filiz Demirel; Sol Partiden Cansu Özdemir ve Deniz Çelik olmak üzere 10 Türk kökenli vekil girmeye hak kazandı.Hamburg Eyalet Meclisi seçimlerinde geçici resmi sonuçlarına göre partilerin oy dağılımı şöyle oldu: SPD yüzde 33.5, CDU yüzde 19.8, Yeşiller yüzde 18.5, Sol Parti 11.2, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise yüzde 7.5.Geçici sonuçlara göre SPD 45, CDU 26, Yeşiller 25, Sol Parti 15, AfD 10 meclis üyesine sahip oldu.
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hamburg, almanya, sosyal demokrat parti (spd), yeşiller, hristiyan demokrat birlik (cdu), türk
hamburg, almanya, sosyal demokrat parti (spd), yeşiller, hristiyan demokrat birlik (cdu), türk
Hamburg'da 10 Türk kökenli siyasetçi eyalet meclisinde
Almanya'nın Hamburg eyaletinde pazar günü yapılan eyalet meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçlarına göre 10 Türk kökenli siyasetçi meclise girdi.
Almanya'da 121 üyeli Hamburg Eyalet Meclisi'ne, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Cem Berk, Mithat Çapar, Simone Jasmin Gündüz, Ali Kazancı, Oktay Özdemir, Barış Öneş; Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) David Erkalp; Yeşiller'den Filiz Demirel; Sol Partiden Cansu Özdemir ve Deniz Çelik olmak üzere 10 Türk kökenli vekil girmeye hak kazandı.
Hamburg Eyalet Meclisi seçimlerinde geçici resmi sonuçlarına göre partilerin oy dağılımı şöyle oldu: SPD yüzde 33.5, CDU yüzde 19.8, Yeşiller yüzde 18.5, Sol Parti 11.2, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise yüzde 7.5.
Geçici sonuçlara göre SPD 45, CDU 26, Yeşiller 25, Sol Parti 15, AfD 10 meclis üyesine sahip oldu.