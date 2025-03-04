https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/israil-istihbarati-turkce-bilen-kisiler-aradigini-duyurmustu-israil-savunma-kuvvetleri-turkce-x-1094195509.html
İsrail istihbaratı Türkçe bilen kişiler aradığını duyurmuştu: İsrail Savunma Kuvvetleri, Türkçe X hesabı açtı
İsrail istihbaratı Türkçe bilen kişiler aradığını duyurmuştu: İsrail Savunma Kuvvetleri, Türkçe X hesabı açtı
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri, sosyal medya platformu X'te Türkçe yayın yapan bir hesap açtığını duyurdu. 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T23:26+0300
2025-03-04T23:26+0300
2025-03-04T23:29+0300
dünya
i̇srail
i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
türkçe
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İsrail Savunma Kuvvetleri'inin pek çok dilde hesabı olduğu belirtilirken Türkçe yayın yapan bir hesabı yoktu. Aralık 2024'te açılan hesap ilk paylaşımını bugün bir video mesaj ile yaptı.Sözcü Binbaşı Arye Shalicar'ın yer aldığı video mesajda, "Merhaba Türkiye! İsrail savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabına hoş geldiniz. Bu platform bölgedeki gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır" cümlesi yer aldı.Bir süre önce İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail iç istihbarat teşkilatı olan Şin Bet'in Türkçe bilen kişileri işe almak için bir ilan yayımladığı öne sürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/arap-birligi-filistinlilerin-goc-ettirilmesini-reddediyor-ve-yeniden-insayi-destekliyoruz-1094194742.html
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i̇srail, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), türkçe, türkiye
i̇srail, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), türkçe, türkiye
İsrail istihbaratı Türkçe bilen kişiler aradığını duyurmuştu: İsrail Savunma Kuvvetleri, Türkçe X hesabı açtı
23:26 04.03.2025 (güncellendi: 23:29 04.03.2025)
İsrail Savunma Kuvvetleri, sosyal medya platformu X'te Türkçe yayın yapan bir hesap açtığını duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri'inin pek çok dilde hesabı olduğu belirtilirken Türkçe yayın yapan bir hesabı yoktu.
Aralık 2024'te açılan hesap ilk paylaşımını bugün bir video mesaj ile yaptı.
Sözcü Binbaşı Arye Shalicar'ın yer aldığı video mesajda, "Merhaba Türkiye! İsrail savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabına hoş geldiniz. Bu platform bölgedeki gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır" cümlesi yer aldı.
Bir süre önce İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail iç istihbarat teşkilatı olan Şin Bet'in Türkçe bilen kişileri işe almak için bir ilan yayımladığı öne sürülmüştü.