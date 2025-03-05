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Evcil hayvan sahipleri dikkat: Çiplendirme için son tarih değişti
Evcil hayvan sahipleri dikkat: Çiplendirme için son tarih değişti
Sputnik Türkiye
Evcil hayvan sahiplerine, hayvanlarını çiplendirme için ek süre verildi. Yeni düzenlemeye göre artık barınak kelimesi yerine hayvan bakımevi kelimesi... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T09:27+0300
2025-03-05T09:27+0300
türki̇ye
evcil hayvan
barınak
bakımevi
köpek
kedi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelikte değişiklik yaptı.Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.Yerel yönetim, gerçek veya tüzel kişiler ile özel hayvan yaşamevleri tarafından, hayvan bakımevlerinden sahiplenilen kedi ve köpeklerin, sorumlu veteriner hekim tarafından Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmesi ve hayvan pasaportunun oluşturulmasıyla yetkili, görevli ve sorumlu olacak.Özel hayvan yaşameviBakanlıktan izin alınmak suretiyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince kurulan ve hayvanların barındırıldığı tesisler, "Özel hayvan yaşamevi" adını alacak.Özel hayvan yaşamevleri, hayvan bakımevlerinden sahiplendikleri ev hayvanlarının ölüm ve kayıp bilgilerini il/ilçe müdürlüğüne süresi içerisinde bildirmekle sorumlu ve yükümlü olacak.Özel hayvan yaşamevi, ev hayvanlarının her türlü bakım ve beslenmesinden sorumlu olup, ev hayvanlarını terk edemeyecek, sahiplendiremeyecek ve özel hayvan yaşamevinde Bakanlıktan alınan izinde yer alan kapasitenin üzerinde ev hayvanı barındıramayacak.Mikroçip uygulamasıMikroçip, hayvanların iki skapula (kürek kemiği) arasına veya boynun kulağa yakın bölgesine yerleştirilebilecek. Genetik yatkınlığı olan bazı ırklarda ise bacak veya göğüs bölgesine takılabilecek.Barınak kelimesi kullanılmayacakYapılan düzenlemeyle birlikte, "Barınak" ibaresi "Hayvan bakımevi" şeklinde değiştirildi. 1 Nisan başlangıç tarihi olmak üzere yürürlülükten kaldırıldı.Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde, kaybolması halinde 7 gün içerisinde ev hayvanı sahibi durumu il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilmiş kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere bildirmesi gerekecek.Son tarih 31 AralıkTüm kedi ve köpek sahipleri, il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere başvuru yaparak her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar kimliklendirerek kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-yumaklidan-belediyelere-sokak-hayvanlari-uyarisi-ya-barinak-yap-ya-da-cezasina-katlan-1093190697.html
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evcil hayvan, barınak, bakımevi, köpek, kedi
evcil hayvan, barınak, bakımevi, köpek, kedi

Evcil hayvan sahipleri dikkat: Çiplendirme için son tarih değişti

09:27 05.03.2025
© ERKAN BAY - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW26012826 Ağustos Dünya Köpekler Günü
26 Ağustos Dünya Köpekler Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© ERKAN BAY - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW260128
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Evcil hayvan sahiplerine, hayvanlarını çiplendirme için ek süre verildi. Yeni düzenlemeye göre artık barınak kelimesi yerine hayvan bakımevi kelimesi kullanılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelikte değişiklik yaptı.

Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yerel yönetim, gerçek veya tüzel kişiler ile özel hayvan yaşamevleri tarafından, hayvan bakımevlerinden sahiplenilen kedi ve köpeklerin, sorumlu veteriner hekim tarafından Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmesi ve hayvan pasaportunun oluşturulmasıyla yetkili, görevli ve sorumlu olacak.

Özel hayvan yaşamevi

Bakanlıktan izin alınmak suretiyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince kurulan ve hayvanların barındırıldığı tesisler, "Özel hayvan yaşamevi" adını alacak.
Özel hayvan yaşamevleri, hayvan bakımevlerinden sahiplendikleri ev hayvanlarının ölüm ve kayıp bilgilerini il/ilçe müdürlüğüne süresi içerisinde bildirmekle sorumlu ve yükümlü olacak.

Özel hayvan yaşamevi, ev hayvanlarının her türlü bakım ve beslenmesinden sorumlu olup, ev hayvanlarını terk edemeyecek, sahiplendiremeyecek ve özel hayvan yaşamevinde Bakanlıktan alınan izinde yer alan kapasitenin üzerinde ev hayvanı barındıramayacak.

Mikroçip uygulaması

Mikroçip, hayvanların iki skapula (kürek kemiği) arasına veya boynun kulağa yakın bölgesine yerleştirilebilecek. Genetik yatkınlığı olan bazı ırklarda ise bacak veya göğüs bölgesine takılabilecek.

Barınak kelimesi kullanılmayacak

Yapılan düzenlemeyle birlikte, "Barınak" ibaresi "Hayvan bakımevi" şeklinde değiştirildi. 1 Nisan başlangıç tarihi olmak üzere yürürlülükten kaldırıldı.

Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde, kaybolması halinde 7 gün içerisinde ev hayvanı sahibi durumu il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilmiş kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere bildirmesi gerekecek.

Son tarih 31 Aralık

Tüm kedi ve köpek sahipleri, il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere başvuru yaparak her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar kimliklendirerek kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak.
köpek barınağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
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Bakan Yumaklı'dan belediyelere sokak hayvanları uyarısı: 'Ya barınak yap ya da cezasına katlan'
30 Ocak, 09:42
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