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Ege Denizi’nde sismik alarm: Deprem uzmanı 'kuzey doğu uzanımlı bir fay kırılıyor' diyerek uyardı
Ege Denizi’nde sismik alarm: Deprem uzmanı 'kuzey doğu uzanımlı bir fay kırılıyor' diyerek uyardı
Sputnik Türkiye
Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi’nde volkanik kökenli sismik hareketliliğin devam ettiğini belirtti. Yunan bilim insanlarına göre bölgede 20... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Santorini Adası'nda yaşanan sismik hareketlilikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Bölgedeki hareketliliğin 28 Ocak itibarıyla başladığını belirten Sözbilir, 4 bine yakın depremin kaydedildiğini söyledi. Yunan bilim insanlarının verilerine göre ise 20 bini bulan volkanik kökenli sarsıntılar (tremor) meydana geldi.Bu sarsıntıların doğrudan deprem olmadığını belirten Sözbilir, “Bunlara 'tremor' deniyor, yani doğrudan bir deprem değil, 'depremcik' diye bir sarsıntı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.Deprem sayısı ve şiddeti azaldıProf. Dr. Sözbilir, bölgedeki sismik aktivitenin zamanla değiştiğini vurgulayarak, başlangıçta günlük 3-5 deprem görülürken, bazı günlerde bu rakamın 400'e kadar çıktığını ifade etti.Ancak şu anda günlük 15 ila 50 arasında deprem kaydedildiğini, büyüklük ve sayının azaldığını belirtti.Bunun volkanik ve tektonik hareketlerin birlikte çalıştığına işaret ettiğini söyleyen Sözbilir, "Şu anda hem magmanın hareketiyle oluşan depremcikler hem de bölgedeki fayın neden olduğu depremler birbirini tetikliyor" dedi.Magma hareketleri fayları tetikliyor!Bölgede volkanik kökenli depremlerin etkili olduğunu belirten Sözbilir, yer altındaki magmanın hareketinin kabuğu kırarak basıncı azaltmaya çalıştığını ifade etti.“Bu durum, tektonik ve volkanik hareketlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Aşağıdaki magma hareket ettikçe, bölgedeki faylar da kırılarak stres ve basıncı azaltmaya çalışıyor" dedi.Bu süreçte depremlerin birbirini tetikleyerek daha uzun sürebileceğini ifade eden Sözbilir, bölgede bir belirsizlik evresi yaşandığını belirtti.'Bir fayın kırılmakta olduğunu görebiliyoruz'Santorini Adası yakınlarında kırılan fayın yapısıyla ilgili bilgiler paylaşan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AFAD'ın fay çözümlemelerine göre kırılmanın kuzeydoğu uzanımlı bir fayda meydana geldiğini söyledi. Sözbilir, "Oradaki kırılan fayın ne tür bir fay olduğuna dair AFAD'ın çözümleri var. Onlara baktığımızda kuzey doğu uzanımlı bir fayın kırılmakta olduğunu görebiliyoruz" diye konuştu.
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ege denizi, deprem, prof. dr. hasan sözbilir, afad, deprem, santorini adası
ege denizi, deprem, prof. dr. hasan sözbilir, afad, deprem, santorini adası

Ege Denizi’nde sismik alarm: Deprem uzmanı 'kuzey doğu uzanımlı bir fay kırılıyor' diyerek uyardı

11:40 05.03.2025
© AAHasan Sözbilir
Hasan Sözbilir - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AA
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi’nde volkanik kökenli sismik hareketliliğin devam ettiğini belirtti. Yunan bilim insanlarına göre bölgede 20 bini bulan volkanik kaynaklı deprem meydana geldi. Sözbilir, "Kuzey doğu uzanımlı bir fayın kırılmakta olduğunu görebiliyoruz" uyarısını yaptı.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Santorini Adası'nda yaşanan sismik hareketlilikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bölgedeki hareketliliğin 28 Ocak itibarıyla başladığını belirten Sözbilir, 4 bine yakın depremin kaydedildiğini söyledi. Yunan bilim insanlarının verilerine göre ise 20 bini bulan volkanik kökenli sarsıntılar (tremor) meydana geldi.
Bu sarsıntıların doğrudan deprem olmadığını belirten Sözbilir, “Bunlara 'tremor' deniyor, yani doğrudan bir deprem değil, 'depremcik' diye bir sarsıntı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Deprem sayısı ve şiddeti azaldı

Prof. Dr. Sözbilir, bölgedeki sismik aktivitenin zamanla değiştiğini vurgulayarak, başlangıçta günlük 3-5 deprem görülürken, bazı günlerde bu rakamın 400'e kadar çıktığını ifade etti.
Ancak şu anda günlük 15 ila 50 arasında deprem kaydedildiğini, büyüklük ve sayının azaldığını belirtti.
Bunun volkanik ve tektonik hareketlerin birlikte çalıştığına işaret ettiğini söyleyen Sözbilir, "Şu anda hem magmanın hareketiyle oluşan depremcikler hem de bölgedeki fayın neden olduğu depremler birbirini tetikliyor" dedi.

Magma hareketleri fayları tetikliyor!

Bölgede volkanik kökenli depremlerin etkili olduğunu belirten Sözbilir, yer altındaki magmanın hareketinin kabuğu kırarak basıncı azaltmaya çalıştığını ifade etti.
Bu durum, tektonik ve volkanik hareketlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Aşağıdaki magma hareket ettikçe, bölgedeki faylar da kırılarak stres ve basıncı azaltmaya çalışıyor" dedi.
Bu süreçte depremlerin birbirini tetikleyerek daha uzun sürebileceğini ifade eden Sözbilir, bölgede bir belirsizlik evresi yaşandığını belirtti.

'Bir fayın kırılmakta olduğunu görebiliyoruz'

Santorini Adası yakınlarında kırılan fayın yapısıyla ilgili bilgiler paylaşan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AFAD'ın fay çözümlemelerine göre kırılmanın kuzeydoğu uzanımlı bir fayda meydana geldiğini söyledi. Sözbilir, "Oradaki kırılan fayın ne tür bir fay olduğuna dair AFAD'ın çözümleri var. Onlara baktığımızda kuzey doğu uzanımlı bir fayın kırılmakta olduğunu görebiliyoruz" diye konuştu.
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