https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/dunyanin-en-buyuk-buzdagi-25-yil-sonra-karaya-oturdu-fok-baliklarinin-rotasi-kapandi-1094195942.html

Dünyanın en büyük buzdağı 25 yıl sonra karaya oturdu: Fok balıklarının rotası kapandı

Dünyanın en büyük buzdağı 25 yıl sonra karaya oturdu: Fok balıklarının rotası kapandı

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük buzdağı olan A23a, Antarktika’da karaya oturdu. İngiliz araştırma kuruluşu British Antarctic Survey (BAS), buzdağının Güney Georgia Adası’na... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T00:31+0300

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1986 yılında Antarktika’daki Filchner-Ronne Buz Sahanlığı’ndan kopan A23a Buzdağı 25 yıl sonra karaya oturdu.Uzun yıllar deniz tabanına sıkışmış halde kalan ve 2000 yılında yeniden hareket etmeye başlayan buzdağının 2020 yılından bu yana kuzeye doğru ilerlediği açıklanmıştı. İngiliz araştırma kuruluşu British Antarctic Survey (BAS) tarafından yapılan yeni keşifte buzdağının Güney Georgia Adası’na yaklaşık 70 kilometre mesafede yeniden durduğu belirlendi. Yaklaşık 3 bin 360 kilometrekare büyüklüğünde olan A23a'nın İstanbul genişliğinde ve bir trilyon ton ağırlığında olduğu ifade edildi. Uzmanlar, buzdağının yönü nedeniyle Güney Georgia Adası'na çarpmasının adadaki penguenlerin, fokların ve diğer hayvanların yaşamını tehdit edebileceğini ve beslenme rotasını zorlaştıracağını duyurdu.Buzdağının karaya oturmasının özellikle penguenler ve foklar için beslenme, çiftleşme rotalarını değiştireceği ve yavrularına yiyecek ulaştırmalarını zorlaştıracağı belirtildi. Uzmanlar, buzdağının "beslenme alanlarına giden yolu kapatarak yetişkinlerin daha fazla enerji harcamasına neden olabileceğini" ve bunun da yavruların hayatta kalma oranlarını düşürebileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20170801/nasa-antarktika-buz-dagi-kutlesi-1029512671.html

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