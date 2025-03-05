https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/borsa-manipulasyonunda-yeni-ayrintilar-baskent-dogalgaz-icin-hedef-fiyat-verilmis-1094205869.html

Borsa manipülasyonunda yeni ayrıntılar: Başkent Doğalgaz için hedef fiyat verilmiş

Borsa manipülasyonunda yeni ayrıntılar: Başkent Doğalgaz için hedef fiyat verilmiş

Sputnik Türkiye

Borsa manipülasyonu operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. 17 şüphelinin 2021 yılında Başkent Doğalgaz hisselerinde bilgi bazlı dolandırıcılık yaptığı tespit... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T11:20+0300

2025-03-05T11:20+0300

2025-03-05T11:20+0300

ekonomi̇

borsa i̇stanbul

sermaye piyasası kurulu (spk)

ankara

mehmet özcan

türkiye

başkent gaz

çanakkale

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/09/1065558221_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_49510c4394d526833e8b1f11d8cb308d.jpg

Borsada manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonda aralarında ünlü borsacı Hasan Meşe’nin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.Sabah'ın haberine göre gözaltına alınan şüpheliler, 27 Temmuz 2021 ile 8 Kasım 2021 döneminde Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BASGZ) hisselerinde manipülatif işlemler gerçekleştirdi.İstanbul, Ankara, Çanakkale, Mardin, Zonguldak, Konya'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığıBilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere, sermaye piyasası kanununa muhalefet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltildi. Ayrıca aralarında para ve görüşme trafiği tespit edildi.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonuna el konuldu. 20 isim hakkında suç duyurusuSermaye Piyasası Kurulu, 26 Aralık 2024 tarihli haftalık bülteninde 20 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Suç duyurusunda bulunulan kişilerin isimleri şu şekilde: Hasan Meşe, Kenan Yüksek, Mehmet Özcan, Tayfun Büyük, Ramazan Uslu, Oğuzhan Çakıroğlu, Hasan Bacak, Bektaş Üşümüş, Muhammed Meşe, Hümeyra Meşe, Mahmut Nevfel Elgün, Selman Çakmak, Mehmet Ünal Çevik, Şemsettin Günaltay Erikel, İlhan Küçük, Alaaddin Sevinç, Musa Şimşek, Kurtuluş DoğanaySPK, söz konusu isimler hakkında 2 yıl işlem yasağı getirildiğini duyurmuştu.Hedef fiyat paylaştılar11 Haziran 2021'de halka açılan BASGZ hissesinin SPK'nın dikkat çektiği 27 Temmuz 2021 tarihinde 15,17 lira değerinde olduğu, 2 Kasım'da zirve yaparak 38,66 liraya ulaştığı ardından sert bir düşüş yaşayarak 11,39 liraya gerilediği belirlendi.Sosyal medyadan hedef fiyat veren şüphelilerin, yatırımcıların alım kararlarını etkileyebilecek nitelikte paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/borsada-manipulasyon-sorusturmasi-17-kisi-gozaltinda-1094179743.html

ankara

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

borsa i̇stanbul, sermaye piyasası kurulu (spk), ankara, mehmet özcan, türkiye, başkent gaz, çanakkale