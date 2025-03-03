https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celik-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1094156596.html

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 31 Ocak'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği günle ilgili 'toplantı ve gösteri... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T22:02+0300

2025-03-03T22:02+0300

2025-03-03T22:02+0300

poli̇ti̇ka

chp

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076152421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aba1deccc25d2b208c1addc90d85aaa7.jpg

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.Soruşturma, 31 Ocak'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği gün yaşanan olaylarla ilgili olarak açıldı. Çelik, konuya ilişkin Halk TV'de katıldığı bir canlı yayında soruşturmayı teyit ederek, İstanbul Emniyeti tarafından ifade vermeye çağrıldığını duyurdu.CHP'lilere yönelik soruşturmaların devam ettiği bu süreçte, Özgür Çelik'in de hedef alınması siyasi gündemi yeniden hareketlendirdi. Çelik, yaptığı açıklamalarda hukuki sürece uygun şekilde hareket edeceğini ve hukukun üstünlüğüne olan inancını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-ifade-vermek-icin-adliyede-1093231372.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma