https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celik-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1094156596.html
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 31 Ocak'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği günle ilgili 'toplantı ve gösteri... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T22:02+0300
2025-03-03T22:02+0300
2025-03-03T22:02+0300
poli̇ti̇ka
chp
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
soruşturma
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.Soruşturma, 31 Ocak'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği gün yaşanan olaylarla ilgili olarak açıldı. Çelik, konuya ilişkin Halk TV'de katıldığı bir canlı yayında soruşturmayı teyit ederek, İstanbul Emniyeti tarafından ifade vermeye çağrıldığını duyurdu.CHP'lilere yönelik soruşturmaların devam ettiği bu süreçte, Özgür Çelik'in de hedef alınması siyasi gündemi yeniden hareketlendirdi. Çelik, yaptığı açıklamalarda hukuki sürece uygun şekilde hareket edeceğini ve hukukun üstünlüğüne olan inancını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-ifade-vermek-icin-adliyede-1093231372.html
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chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma
chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 31 Ocak'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği günle ilgili 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Çelik, soruşturmayı Halk TV'deki bir yayında teyit ederek, İstanbul Emniyeti tarafından ifade vermeye çağrıldığını belirtti.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturma, 31 Ocak'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği gün yaşanan olaylarla ilgili olarak açıldı. Çelik, konuya ilişkin Halk TV'de katıldığı bir canlı yayında soruşturmayı teyit ederek, İstanbul Emniyeti tarafından ifade vermeye çağrıldığını duyurdu.
CHP'lilere yönelik soruşturmaların devam ettiği bu süreçte, Özgür Çelik'in de hedef alınması siyasi gündemi yeniden hareketlendirdi. Çelik, yaptığı açıklamalarda hukuki sürece uygun şekilde hareket edeceğini ve hukukun üstünlüğüne olan inancını vurguladı.