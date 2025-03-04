https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/borsada-manipulasyon-sorusturmasi-17-kisi-gozaltinda-1094179743.html

Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltında

Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltında

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul'da olağanüstü fiyat hareketliklerine ilişkin soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T13:54+0300

2025-03-04T13:54+0300

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türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

borsa i̇stanbul

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Borsa İstanbul'da BIST Pay Piyasası'nda son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluşmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu öne sürülen 17 şüpheli gözaltına alındı.Manipülatif işlemlere gözaltıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BIST Pay Piyasası'nda son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluşması ve bu hareketliliklere sebep olan sermaye piyasası araçlarındaki manipülatif işlemlerle BIST'te ani düşüşlerin meydana gelmesine ilişkin soruşturma başlattı.Bu hareketliliği, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde değerlendiren başsavcılık, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı verdi.Başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalandı.Soruşturma devam ediyor.

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Sputnik Türkiye

borsa, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), borsa i̇stanbul