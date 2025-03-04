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Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltında
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da olağanüstü fiyat hareketliklerine ilişkin soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. 04.03.2025, Sputnik Türkiye
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Borsa İstanbul'da BIST Pay Piyasası'nda son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluşmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu öne sürülen 17 şüpheli gözaltına alındı.Manipülatif işlemlere gözaltıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BIST Pay Piyasası'nda son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluşması ve bu hareketliliklere sebep olan sermaye piyasası araçlarındaki manipülatif işlemlerle BIST'te ani düşüşlerin meydana gelmesine ilişkin soruşturma başlattı.Bu hareketliliği, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde değerlendiren başsavcılık, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı verdi.Başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalandı.Soruşturma devam ediyor.
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borsa, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), borsa i̇stanbul

Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltında

13:54 04.03.2025 (güncellendi: 14:41 04.03.2025)
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© AA
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Borsa İstanbul'da olağanüstü fiyat hareketliklerine ilişkin soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.
Borsa İstanbul'da BIST Pay Piyasası'nda son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluşmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu öne sürülen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Manipülatif işlemlere gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BIST Pay Piyasası'nda son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluşması ve bu hareketliliklere sebep olan sermaye piyasası araçlarındaki manipülatif işlemlerle BIST'te ani düşüşlerin meydana gelmesine ilişkin soruşturma başlattı.
Bu hareketliliği, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde değerlendiren başsavcılık, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalandı.
Soruşturma devam ediyor.
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