https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/basindan-vurularak-olumden-donmustu-mutlu-kaya-hastaneye-kaldirildi-1094217510.html

Başından vurularak ölümden dönmüştü: Mutlu Kaya hastaneye kaldırıldı

Başından vurularak ölümden dönmüştü: Mutlu Kaya hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

2015 yılında katıldığı ses yarışmasıyla tanınan ve Sibel Can’ın keşfettiği Mutlu Kaya, eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulduktan sonra büyük bir... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T14:11+0300

2025-03-05T14:11+0300

2025-03-05T14:11+0300

yaşam

mutlu kaya

sibel can

şarkı

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Katıldığı ses yarışmasında Sibel Can’a benzetilen ve sesiyle büyük beğeni toplayan Mutlu Kaya, 2015 yılında Diyarbakır’da eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuş, bu saldırı sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybetmişti.Doktorların düşük ihtimal vermesine rağmen zorlu bir tedavi süreciyle hayata tutunan Kaya, geçtiğimiz aylarda yeni bir şarkıyla müzik dünyasına dönüş yapmıştı. Ancak, ailesinin yaptığı son açıklama, sevenlerini üzdü.'Dualarınızı bekliyoruz'Mutlu Kaya’nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, genç sanatçının hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.Ablası tarafından paylaşılan mesajda, "Değerli arkadaşlar, kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.'Başkasına muhtaç olmak çok zor'Mutlu Kaya, yaşadığı saldırının ardından katıldığı programda hayatında meydana gelen büyük değişimi şu sözlerle anlatmıştı:"Benim dışarı çıkmamı bekliyordu. Çıkar çıkmaz zorla arabaya bindirdi ve dövdü. Üst üste kurşunlar yağdırdı. Bir tanesi kafama denk geldi. Susadığımda kimse olmasa tek başıma su içemiyorum. Benim hayatım gitti. Allah’ım, bana bu elimi ver, bardaktan suyumu içebileyim. Başkasına muhtaç olmak çok zor."Yüzde 96 engelli olarak yaşamını sürdüren Mutlu Kaya, müzik tutkusundan vazgeçmemiş ve sanat dünyasına geri dönmüştü.

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mutlu kaya, sibel can, şarkı