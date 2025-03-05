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Alizade, LvbelC5 ve Akdo’nun ‘K*hpe’ klibine resmi inceleme
Alizade, LvbelC5 ve Akdo’nun ‘K*hpe’ klibine resmi inceleme
Sputnik Türkiye
Alizade, LvbelC5 ve Akdo’nun ortak çalışması ‘Kahpe’ adlı şarkıya gelen yoğun tepkiler üzerine inceleme başlatıldı. Klibin müstehcen sahneler içermesi ve şarkı... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T08:04+0300
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Şarkının yayınlanmasıyla birlikte, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdığı görüldü. Hem şarkının sözleri hem de klipte yer alan sahneler, birçok kullanıcı tarafından ahlaki değerlere aykırı ve kötü örnek teşkil ettiği gerekçesiyle eleştirildi.Özellikle “Namusumu unuttum mahallede” gibi ifadelerin yer aldığı şarkı sözleri, toplumsal değerleri zedelediği gerekçesiyle büyük tepki topladı.Klibe resmi i̇nceleme başlatıldıTV100’ün haberine göre, şarkının müstehcen sahneleri ve içeriği nedeniyle resmi inceleme başlatıldığı belirtildi. İlgili kurumlar tarafından yürütülecek incelemenin sonucuna göre, şarkı ve klibin yayından kaldırılma ihtimali gündeme gelebilir.Özellikle müstehcen içeriklerin internet ortamında çocuklara ve gençlere ulaşmasının önüne geçilmesi gerektiği yönündeki eleştiriler, inceleme sürecini hızlandırmış görünüyor.LvbelC5 daha önce de eleştirilmiştiBu, LvbelC5’in eleştirilerle ilk karşılaşması değil. Daha önce ‘Hav Hav Hav’ adlı şarkısı da benzer şekilde tartışma konusu olmuştu. Şarkının gençlere kötü örnek olduğu iddiasıyla CİMER’e şikâyet edildiği ve yayından kaldırılmasının talep edildiği biliniyor.
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asya alizade, inceleme, i̇nceleme, müzik, sanat
asya alizade, inceleme, i̇nceleme, müzik, sanat

Alizade, LvbelC5 ve Akdo’nun ‘K*hpe’ klibine resmi inceleme

08:04 05.03.2025
© Fotoğraf : InstagramAsya Alizade
Asya Alizade - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© Fotoğraf : Instagram
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Alizade, LvbelC5 ve Akdo’nun ortak çalışması ‘Kahpe’ adlı şarkıya gelen yoğun tepkiler üzerine inceleme başlatıldı. Klibin müstehcen sahneler içermesi ve şarkı sözlerinin toplum ahlakına aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirildiği belirtiliyor. Daha önce benzer eleştirilere maruz kalan LvbelC5’in önceki şarkısı ‘Hav Hav Hav’ da şikayet konusu olmuştu.
Şarkının yayınlanmasıyla birlikte, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdığı görüldü. Hem şarkının sözleri hem de klipte yer alan sahneler, birçok kullanıcı tarafından ahlaki değerlere aykırı ve kötü örnek teşkil ettiği gerekçesiyle eleştirildi.
Özellikle “Namusumu unuttum mahallede” gibi ifadelerin yer aldığı şarkı sözleri, toplumsal değerleri zedelediği gerekçesiyle büyük tepki topladı.

Klibe resmi i̇nceleme başlatıldı

TV100’ün haberine göre, şarkının müstehcen sahneleri ve içeriği nedeniyle resmi inceleme başlatıldığı belirtildi. İlgili kurumlar tarafından yürütülecek incelemenin sonucuna göre, şarkı ve klibin yayından kaldırılma ihtimali gündeme gelebilir.
Özellikle müstehcen içeriklerin internet ortamında çocuklara ve gençlere ulaşmasının önüne geçilmesi gerektiği yönündeki eleştiriler, inceleme sürecini hızlandırmış görünüyor.

LvbelC5 daha önce de eleştirilmişti

Bu, LvbelC5’in eleştirilerle ilk karşılaşması değil. Daha önce ‘Hav Hav Hav’ adlı şarkısı da benzer şekilde tartışma konusu olmuştu. Şarkının gençlere kötü örnek olduğu iddiasıyla CİMER’e şikâyet edildiği ve yayından kaldırılmasının talep edildiği biliniyor.
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