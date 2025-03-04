https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/-acun-ilicali-icin-3-yila-kadar-hapis-talebi-1094189616.html
Acun Ilıcalı için 3 yıla kadar hapis talebi
Acun Ilıcalı için 3 yıla kadar hapis talebi
Sputnik Türkiye
İstanbul’da yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Acun Ilıcalı ve bazı şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Yasa dışı bahis reklamı yapıldığı... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T17:28+0300
2025-03-04T17:28+0300
2025-03-04T17:28+0300
türki̇ye
acun ılıcalı
iddianame
savcılık
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis suçlamasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı ve bazı isimler hakkında iddianame hazırladı.İddianamede, TV8 ve EXXEN platformlarında yayınlanan futbol müsabakaları sırasında sanal reklam teknikleriyle yasa dışı bahis sitelerinin tanıtıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda, Ilıcalı’nın "şüpheli" olarak yer aldığı ve 1 ila 3 yıl arası hapis cezası ile yargılanmasının talep edildiği belirtildi.Yasa dışı bahis reklamı i̇ddiasıSavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, TV8 ve EXXEN’de yayınlanan futbol karşılaşmalarında, sanal reklam teknikleri aracılığıyla ruhsatsız bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddia edildi.Bu durumun “kişileri yasa dışı bahse teşvik etmek” suçunu oluşturduğu belirtilerek, Ilıcalı ve bazı şüphelilerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edildi.Mahkemeye gönderildiSavcılığın hazırladığı iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne değerlendirilmek üzere gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, Acun Ilıcalı ve diğer şüpheliler yargılanmaya başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/yasa-disi-bahse-tesvik-sorusturmasi-is-insani-saadettin-saranin-3-yila-kadar-hapsi-istendi-1094189519.html
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acun ılıcalı, iddianame, savcılık
acun ılıcalı, iddianame, savcılık
Acun Ilıcalı için 3 yıla kadar hapis talebi
Ayrıntılar geliyor
İstanbul’da yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Acun Ilıcalı ve bazı şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla Ilıcalı’nın 1 ila 3 yıl hapis cezası ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla yargılanması talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis suçlamasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı ve bazı isimler hakkında iddianame hazırladı.
İddianamede, TV8 ve EXXEN platformlarında yayınlanan futbol müsabakaları sırasında sanal reklam teknikleriyle yasa dışı bahis sitelerinin tanıtıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda, Ilıcalı’nın "şüpheli" olarak yer aldığı ve 1 ila 3 yıl arası hapis cezası ile yargılanmasının talep edildiği belirtildi.
Yasa dışı bahis reklamı i̇ddiası
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, TV8 ve EXXEN’de yayınlanan futbol karşılaşmalarında, sanal reklam teknikleri aracılığıyla ruhsatsız bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddia edildi.
Bu durumun “kişileri yasa dışı bahse teşvik etmek” suçunu oluşturduğu belirtilerek, Ilıcalı ve bazı şüphelilerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edildi.
Savcılığın hazırladığı iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne değerlendirilmek üzere gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, Acun Ilıcalı ve diğer şüpheliler yargılanmaya başlayacak.