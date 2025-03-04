https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/-acun-ilicali-icin-3-yila-kadar-hapis-talebi-1094189616.html

Acun Ilıcalı için 3 yıla kadar hapis talebi

Acun Ilıcalı için 3 yıla kadar hapis talebi

Sputnik Türkiye

İstanbul’da yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Acun Ilıcalı ve bazı şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Yasa dışı bahis reklamı yapıldığı... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T17:28+0300

2025-03-04T17:28+0300

2025-03-04T17:28+0300

türki̇ye

acun ılıcalı

iddianame

savcılık

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis suçlamasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı ve bazı isimler hakkında iddianame hazırladı.İddianamede, TV8 ve EXXEN platformlarında yayınlanan futbol müsabakaları sırasında sanal reklam teknikleriyle yasa dışı bahis sitelerinin tanıtıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda, Ilıcalı’nın "şüpheli" olarak yer aldığı ve 1 ila 3 yıl arası hapis cezası ile yargılanmasının talep edildiği belirtildi.Yasa dışı bahis reklamı i̇ddiasıSavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, TV8 ve EXXEN’de yayınlanan futbol karşılaşmalarında, sanal reklam teknikleri aracılığıyla ruhsatsız bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddia edildi.Bu durumun “kişileri yasa dışı bahse teşvik etmek” suçunu oluşturduğu belirtilerek, Ilıcalı ve bazı şüphelilerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edildi.Mahkemeye gönderildiSavcılığın hazırladığı iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne değerlendirilmek üzere gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, Acun Ilıcalı ve diğer şüpheliler yargılanmaya başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/yasa-disi-bahse-tesvik-sorusturmasi-is-insani-saadettin-saranin-3-yila-kadar-hapsi-istendi-1094189519.html

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acun ılıcalı, iddianame, savcılık