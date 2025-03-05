https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/21-yuzyilin-en-iyi-sanatcilari-aciklandi-2001-dogumlu-billie-eilish-birinci-oldu-1094227552.html

21. yüzyılın en iyi sanatçıları açıklandı: 2001 doğumlu Billie Eilish birinci oldu

21. yüzyılın en iyi sanatçıları açıklandı: 2001 doğumlu Billie Eilish birinci oldu

Sputnik Türkiye

Amerikalı şarkıcı Billie Eilish, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Billboard'ın en iyi sanatçısı olarak açıklandı. 21. yüzyılda doğan ilk sanatçı olarak adını... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

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Dünyaca ünlü bir dergi 21. yüzyılın en büyük sanatçısı olarak 2001 doğumlu Billie Eilish'ı belirledi.ABD'li müzik dergisi Billboard 21. yüzyılın en iyi sanatçıları listesinde 9 Grammy ödülü Billie Eilish'ı birinci sıraya yerleştirdi. 2003 doğumlu Olivia Rodrigo ikinci sıraya girerken The Kid LAROI ise üçüncü oldu.Billie Eilish kimdir?18 Aralık 2001 doğumlu Billie Eilish 2017 yılında Billboard'a giriş yaptı. 2019’da When We All Fall Asleep, Where Do We Go? albümüyle üç hafta Billboard 200'de zirveye oturdu. Ardından gelen albümü Happier Than Ever ile 2021'de yine üç hafta boyunca birincilik elde etti. 2024'te çıkan Hit Me Hard and Soft albümü de No. 2’ye yükseldi. Ayrıca, Bad Guy şarkısı 2019'da bir hafta boyunca Hot 100’ün bir numarasına yerleşti ve 'Birds of a Feather' şarkısı ise 2024’ten beri top 40'ta kalmaya devam ederken Eilish, şimdiye kadar 9 Grammy ödülü kazandı.

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