https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/7-martta-vizyona-girecek-filmler-robert-pattinson-son-filmi-vizyona-giriyor-1094037825.html
7 Mart'ta vizyona girecek filmler: Robert Pattinson son filmi vizyona giriyor
7 Mart'ta vizyona girecek filmler: Robert Pattinson son filmi vizyona giriyor
Sputnik Türkiye
Bahar mevsiminin ilk günlerinde farklı türlerde film seçenekleri 7 Mart'ta vizyona giriyor. Robert Pattinson'ın bilim kurgu filmi 'Mickey 17' beklenti... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T16:08+0300
2025-02-27T16:08+0300
2025-02-27T16:08+0300
yaşam
robert pattinson
bong joon-ho
mark ruffalo
animasyon filmi
yerli sinema
yabancı sinema
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Küçük sinemaseverler için 'Ozi: Doğanın Koruyucusu' ve 'Dalya ve Kırmızı Kitap', keyifli bir hafta sonu vaat ederken korku filmi seveler için 'Bu Gece Uyku Yok' ve 'Dalzel-ün Cin' filmleri kan donduruyor. İşte 7 Mart'ta vizyona girecek filmler:Mickey 17Yazar Edward Ashton'ın 2022'deki romanı Mickey 7'den esinlenen bilim kurgu filminin yönetmeni, Parazit adlı yapımla tanınan Bong Joon-ho. İnsanlığı kurtarmak için sürekli ölen "Harcanabilir" Mickey, son görevinde buz gezegenine yerleşmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Mickey, bu sefer ölmekten korkmayacaktır. Filmin başrollerinde Robert Pattinson, Holliday Grainger ve Mark Ruffalo oynuyor. Bu Gece Uyku YokBir çocuk, dolabın içinde bir canavarın gizlendiği kabuslarla boğuşmaktadır. Babası, onun korkularıyla yüzleşmesine yardım ederken küçük Milo, onu yok etmekle tehdit eden kötülükle yüz yüze gelecektir. Milo Burgess-Webb, Agustin Olcese, Bruno Giacobbe'nin başrollerinde olduğu korku filmi, iliklerinize kadar donduracak. Dalzel-ün CinBurcu Orhan, Muhammed Genç, Işıl Akpınar'ın oynadığı yerli korku filminde, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gören Zehra'nın hikayesi konu ediliyor. Köyüne dönen Zehra, hastalığının kökeninde bir büyü olduğunu öğrenir ve büyüyü bozar. Ancak kabus bundan sonra başlar. Ozi: Doğanın KoruyucusuAnimasyon türündeki film, ormanını ve evini ormansızlaşmadan kurtarmak için etkileyici yeteneklerini kullanan yetim orangutan Ozi'nin hikayesini konu alıyor. Dalya ve Kırmızı KitapYakın zamanda vefat eden ünlü bir yazarın kızı olan Dalya, babasının romanını bitirme görevini devralır. Bunu yapmak için hikayenin bir parçası olmalı ve kitabın kahramanı olmak için mücadele eden karakterlerle yüzleşmelidir. Animasyon türündeki film, küçük sinemaseverler için 7 Mart'ta vizyona giriyor. ÇiğdemHilal Baştimar, Mustafa Türkan, Yusuf Akar'ın başrollerinde olduğu dram türündeki yerli yapımda, tahliye edilen köyünde kalmaya devam eden Çiğdem'in cesareti konu ediliyor. Boudica: Savaş KraliçesiOlga Kurylenko, Clive Standen, Rita Tushingham başrollerinde olduğu tarihi savaş filminde savaşçı Boudica'nın hikâyesini anlatıyor. Gerçek hikayeden esinlenen tarihi filmde, Savaş Kraliçesi Boudica'nın dirileceği ve halkını kurtarmaya geleceği konu ediliyor. Efsane ilerledikçe kocasını kaybeden ve işkence gören bir kadın, savaş kraliçesine dönüşür.
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7 mart'ta vizyona girecek filmler, 7 mart'ta vizyona girecekler
7 mart'ta vizyona girecek filmler, 7 mart'ta vizyona girecekler
7 Mart'ta vizyona girecek filmler: Robert Pattinson son filmi vizyona giriyor
Bahar mevsiminin ilk günlerinde farklı türlerde film seçenekleri 7 Mart'ta vizyona giriyor. Robert Pattinson'ın bilim kurgu filmi 'Mickey 17' beklenti yaratıyor. Küçük bir çocuğun dolabındaki canavarlarla yüzleştiği korku filmi 'Bu Gece Uyku Yok' ise korku filmi severler için vizyona giriyor.
Küçük sinemaseverler için 'Ozi: Doğanın Koruyucusu' ve 'Dalya ve Kırmızı Kitap', keyifli bir hafta sonu vaat ederken korku filmi seveler için 'Bu Gece Uyku Yok' ve 'Dalzel-ün Cin' filmleri kan donduruyor. İşte 7 Mart'ta vizyona girecek filmler:
Yazar Edward Ashton'ın 2022'deki romanı Mickey 7'den esinlenen bilim kurgu filminin yönetmeni, Parazit adlı yapımla tanınan Bong Joon-ho. İnsanlığı kurtarmak için sürekli ölen "Harcanabilir" Mickey, son görevinde buz gezegenine yerleşmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Mickey, bu sefer ölmekten korkmayacaktır. Filmin başrollerinde Robert Pattinson, Holliday Grainger ve Mark Ruffalo oynuyor.
Bir çocuk, dolabın içinde bir canavarın gizlendiği kabuslarla boğuşmaktadır. Babası, onun korkularıyla yüzleşmesine yardım ederken küçük Milo, onu yok etmekle tehdit eden kötülükle yüz yüze gelecektir. Milo Burgess-Webb, Agustin Olcese, Bruno Giacobbe'nin başrollerinde olduğu korku filmi, iliklerinize kadar donduracak.
Burcu Orhan, Muhammed Genç, Işıl Akpınar'ın oynadığı yerli korku filminde, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gören Zehra'nın hikayesi konu ediliyor. Köyüne dönen Zehra, hastalığının kökeninde bir büyü olduğunu öğrenir ve büyüyü bozar. Ancak kabus bundan sonra başlar.
Animasyon türündeki film, ormanını ve evini ormansızlaşmadan kurtarmak için etkileyici yeteneklerini kullanan yetim orangutan Ozi'nin hikayesini konu alıyor.
Yakın zamanda vefat eden ünlü bir yazarın kızı olan Dalya, babasının romanını bitirme görevini devralır. Bunu yapmak için hikayenin bir parçası olmalı ve kitabın kahramanı olmak için mücadele eden karakterlerle yüzleşmelidir. Animasyon türündeki film, küçük sinemaseverler için 7 Mart'ta vizyona giriyor.
Hilal Baştimar, Mustafa Türkan, Yusuf Akar'ın başrollerinde olduğu dram türündeki yerli yapımda, tahliye edilen köyünde kalmaya devam eden Çiğdem'in cesareti konu ediliyor.
Olga Kurylenko, Clive Standen, Rita Tushingham başrollerinde olduğu tarihi savaş filminde savaşçı Boudica'nın hikâyesini anlatıyor. Gerçek hikayeden esinlenen tarihi filmde, Savaş Kraliçesi Boudica'nın dirileceği ve halkını kurtarmaya geleceği konu ediliyor. Efsane ilerledikçe kocasını kaybeden ve işkence gören bir kadın, savaş kraliçesine dönüşür.