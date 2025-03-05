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108 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Dünyanın en yaşlı kadın kuaförü oldu
108 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Dünyanın en yaşlı kadın kuaförü oldu
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108 yaşındaki Japon berber Hakoişi Şitsui, 'dünyanın en yaşlı kadın kuaförü' unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Toçigi'de kuaförlük yapan Hakoişi... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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guiness komisyonu
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yaşlı kadınlar
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Japonya'da çalışan 108 yaşındaki kuaför Hakoişi Şitsui, 'dünyanın en yaşlı kadın kuaförü' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.Kuaför Şitsui için komşuları ve müşterilerinin katılımıyla özel bir sertifika töreni düzenlendi. Törende konuşan yaşlı kuaför, küçük yaşlardan itibaren hayatının zorluklarla dolu olduğunu belirterek, "İnsanlar beni görmek için uzaklardan geliyor, bu yüzden elimden geldiğince mesleğime devam etmek istiyorum" dedi.1912 yılında Japonya'nın Nakagawa bölgesinde doğan Hakoişi Şitsui, kuaförlük mesleğine 14 yaşında Tokyo'da bir salonda çırak olarak başladı. 1936 yılında berberlik lisansını aldıktan sonra eşiyle birlikte bir kuaför salonu açtı. Ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında dükkanları yıkıldı ve eşi savaşta hayatını kaybetti. Bunun üzerine memleketine dönen Şitsui, hem evinde kurduğu küçük dükkanda çalışarak mesleğini sürdürdü hem de iki çocuğunu büyüttü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/dunyanin-en-pahali-otomobili-icin-siraya-girdiler-16-ay-bekleme-suresi-var-1094224312.html
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108 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Dünyanın en yaşlı kadın kuaförü oldu

17:35 05.03.2025
© AAsaç, kuaför, makas
saç, kuaför, makas - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AA
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108 yaşındaki Japon berber Hakoişi Şitsui, 'dünyanın en yaşlı kadın kuaförü' unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Toçigi'de kuaförlük yapan Hakoişi, küçük yaştan beri mesleğini sürdürerek birçok zorluğun üstesinden geldiğini belirtti. Yaşına rağmen mesleğini devam ettiren Hakoişi, sertifikasını düzenlenen törenle aldı.
Japonya'da çalışan 108 yaşındaki kuaför Hakoişi Şitsui, 'dünyanın en yaşlı kadın kuaförü' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Kuaför Şitsui için komşuları ve müşterilerinin katılımıyla özel bir sertifika töreni düzenlendi. Törende konuşan yaşlı kuaför, küçük yaşlardan itibaren hayatının zorluklarla dolu olduğunu belirterek, "İnsanlar beni görmek için uzaklardan geliyor, bu yüzden elimden geldiğince mesleğime devam etmek istiyorum" dedi.
1912 yılında Japonya'nın Nakagawa bölgesinde doğan Hakoişi Şitsui, kuaförlük mesleğine 14 yaşında Tokyo'da bir salonda çırak olarak başladı. 1936 yılında berberlik lisansını aldıktan sonra eşiyle birlikte bir kuaför salonu açtı. Ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında dükkanları yıkıldı ve eşi savaşta hayatını kaybetti. Bunun üzerine memleketine dönen Şitsui, hem evinde kurduğu küçük dükkanda çalışarak mesleğini sürdürdü hem de iki çocuğunu büyüttü.
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