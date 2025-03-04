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HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
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SEYİR HALİ
Kurumsal duruş tartışması: "Ramazan e-postası" nedeniyle Zorlu Holding CEO' su Cem Köksal istifa etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Sosyal konut projeleri ilerlemiyor’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
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ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özgür Mikrofon şubat ayı enflasyon rakamları
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile haber masasında bu haftanın dosya konusu ‘’Kadınlar’’.
13:30
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YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beyni ikna etmeyi başardılar: Felçliler yürüyebiliyor
14:05
54 dk
HABERLER
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15:00
6 dk
HABERLER
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16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
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17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
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USTA SANATÇIYI ANIYORUZ
Müzikle sonsuzluğa uzanan bir yaşam: Edip Akbayram
18:27
21 dk
HABERLER
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19:00
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CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Beyaz Saray Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu: ‘Zelenski için kabus günleri devam ediyor’
19:10
80 dk
HABERLER
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07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mansur Yavaş'tan TSK'dan ihraç edilen subaylara yeni görev
07:07
113 dk
HABERLER
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09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Şubat ayında 16 kadın öldürüldü’
09:07
110 dk
HABERLER
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