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Türk şirketinde Ramazan krizi: 'Dinden bağımsız bir duruşa sahibiz'
Türk şirketinde Ramazan krizi: 'Dinden bağımsız bir duruşa sahibiz'
Sputnik Türkiye
Vestel CEO’su Ergün Güler’in Ramazan tebriği, Zorlu Holding’de krize yol açtı. Holding CEO’su Cem Köksal, Güler’e tepki gösterdiği e-postayı yanlışlıkla tüm... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
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zorlu holding
türkiye
mesaj
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ramazan
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Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Vestel’in CEO’su Ergün Güler’in Ramazan ayı dolayısıyla çalışanlara gönderdiği tebrik mesajı, şirket içinde krize yol açtı. Güler’in mesajına Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal tepki göstererek, şirketin dini günler konusunda tarafsız bir duruş sergilediğini belirtti. Köksal, tüm çalışanların göreceği şekilde Güler’e gönderdiği yanıtta, "Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Yalnızca Şeker ve Kurban Bayramları bulunuyor. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var" ifadelerini kullandı. Köksal, Güler’i daha önce de bu konuda uyardığını belirterek, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması gerektiğini vurguladı.Zorlu Holding’de 2002 yılından bu yana çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Cem Köksal, Haziran 2024’te CEO’luk görevine getirilmişti. Vestel’in CEO’su Ergün Güler'in ise Eylül 2023’ten itibaren Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/zorlu-holding-binasina-silahli-saldiri--1082932739.html
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vestel, zorlu holding, türkiye, mesaj, kısa mesaj, toplu mesaj, tebrik mesajı, ramazan, ramazan ayı, tartışma
vestel, zorlu holding, türkiye, mesaj, kısa mesaj, toplu mesaj, tebrik mesajı, ramazan, ramazan ayı, tartışma

Türk şirketinde Ramazan krizi: 'Dinden bağımsız bir duruşa sahibiz'

00:54 01.03.2025
© AAİş dünyası
İş dünyası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
© AA
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Vestel CEO’su Ergün Güler’in Ramazan tebriği, Zorlu Holding’de krize yol açtı. Holding CEO’su Cem Köksal, Güler’e tepki gösterdiği e-postayı yanlışlıkla tüm şirkete gönderdi. Köksal, Zorlu’nun 70 yıllık tarihinde Ramazan kutlaması yapılmadığını ve şirketin dinden bağımsız bir duruşa sahip olduğunu vurguladı.
Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Vestel’in CEO’su Ergün Güler’in Ramazan ayı dolayısıyla çalışanlara gönderdiği tebrik mesajı, şirket içinde krize yol açtı.
Güler’in mesajına Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal tepki göstererek, şirketin dini günler konusunda tarafsız bir duruş sergilediğini belirtti. Köksal, tüm çalışanların göreceği şekilde Güler’e gönderdiği yanıtta, "Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Yalnızca Şeker ve Kurban Bayramları bulunuyor. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var" ifadelerini kullandı. Köksal, Güler’i daha önce de bu konuda uyardığını belirterek, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması gerektiğini vurguladı.
Zorlu Holding’de 2002 yılından bu yana çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Cem Köksal, Haziran 2024’te CEO’luk görevine getirilmişti. Vestel’in CEO’su Ergün Güler'in ise Eylül 2023’ten itibaren Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı belirtildi.
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