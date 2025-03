https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/zelenskiy-bekledigimiz-gibi-gecmedi-diyerek-konustu-maden-anlasmasini-her-an-ve-her-formatta-1094193153.html

Zelenskiy, 'beklediğimiz gibi geçmedi' diyerek konuştu: 'Maden anlaşmasını her an ve her formatta imzalamaya hazırız'

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094193342_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_986a304158802fb3b8b4308df5bdf3fb.jpg

Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın çatışmayı çözmek için mümkün olan en kısa sürede müzakerelere başlamaya 'hazır' olduğunu belirtti. Madenler ve güvenlik anlaşmasına ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, şu cümleleri kaydetti:Açıklamasında, "Cuma günü Washington'da, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiğimiz toplantı olması gerektiği gibi geçmedi" diyen Zelenskiy, işleri yoluna koymanın zamanı geldiğini iddia ederek gelecekteki işbirliği ve iletişimin yapıcı olmasını istediğini savundu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı bir açıklamada, “Zelenskiy ateşkes için müzakere yapmayı kendisi yasakladı. Başkanlık kararnamesiyle ateşkeş yapılmasını yasaklayan biri ile nasıl müzakere edebiliriz?” cümlelerini kaydetmişti.Fox News TV kanalı üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın Kiev'in barış görüşmelerine bağlılığını gösterdiğine karar verene kadar ABD'nin Ukrayna'ya yönelik tüm askeri yardımları askıya aldığını duyurmuştu.Trump ve Zelenskiy 28 Şubat Cuma günü bir araya gelmişti. Nadir toprak metalleri konusunda bir anlaşma imzalamaları bekleniyordu ancak aralarında bir tartışma yaşanmıştı. Fox News'te yer alan bir haberde, Trump'ın Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovduğu ve kaynak anlaşmasının akamete uğradığı belirtilmişti.Trump, Zelenskiy'in barışa hazır olmadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'ne saygısızlık ettiğini dile getirmişti. Kremlin ise yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Beyaz Saray'daki sözlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haklı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğiniği ve Moskova'nın çatışmanın çözümüne açık olmasına rağmen Kiev'in isteksizliğinin engel teşkil ettiğini belirtmişti.

