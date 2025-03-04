https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/abd-baskan-yardimcisi-vance-ne-ab-ne-abd-ne-de-kiev-ukraynadaki-catismayi-sonsuza-kadar-1094192015.html

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Ne AB, ne ABD ne de Kiev Ukrayna'daki çatışmayı sonsuza kadar sürdürebilir

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Ne AB, ne ABD ne de Kiev Ukrayna'daki çatışmayı sonsuza kadar sürdürebilir

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı Vance gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmayı AB, ABD ve Kiev'in sonsuza kadar sürdüremeyeceğini belirterek Amerikan... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T19:17+0300

2025-03-04T19:17+0300

2025-03-04T19:17+0300

ukrayna krizi

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ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance gazetecilere yaptığı açıklamada, Kiev'i Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için kamuoyu önünde açıklamalar yapmak yerine gerçek adımlar atmaya çağırdı."Çatışma, ne Avrupa'nın, ne ABD'nin ne de Ukrayna'nın sonsuza kadar savaşmaya devam edemeyeceği bir noktada" diyen Vance konuşmasında Washington'un bu çatışmanın sona erdirilmesinin Amerikan halkının yararına olacağına inandığını da sözlerine ekledi.'Ne AB, ne ABD ne de Kiev Ukrayna'daki çatışmayı sonsuza kadar sürdürebilir'ABD Başkan Yardımcısı Vance, Ukrayna'daki çatışmanın ne Avrupa'nın, ne ABD'nin ne de Kiev'in çatışmayı sonsuza kadar sürdürebileceği bir noktada olduğunu söyledi.Vance gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ukraynalıların egemen ve bağımsız bir ülkeye sahip olmalarını istiyoruz ancak ne Avrupa'nın, ne ABD'nin ne de Ukraynalıların bu savaşı süresiz olarak devam ettiremeyeceği bir noktadayız” dedi.Vance, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesinin Amerikan halkının yararına olacağına inandığını da sözlerine ekleyerek Amerikalıların çatışmanın sona ermesini istediğini belirtti.'Ukrayna'nın barış görüşmelerine ve Trump ile diyaloğa devam etmesi gerekiyor'ABD Başkan Yardımcısı Vance yaptığı açıklamada, Ukraynalı yetkililerin anlaşmazlığa bir çözüm bulmak için masaya oturmaları ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelere başlamaları gerektiğini söyledi.Vance konuşmasında, “Ukraynalılar müzakere masasına oturmalı ve Başkan Trump ile görüşmelere başlamalı” dedi.'ABD, özellikle İran'da nükleer silahların yayılmasına müsamaha göstermeyecek'ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki ABD'nin özellikle İran'da nükleer silahların yayılmasına müsamaha göstermeyeceğini söyledi.Trump'ın ABD başkanı olarak ilk döneminde de aynı yaklaşımı benimsediğini sözlerine ekleyen Vance, "Başkan'ın politikası çok açık: özellikle İran'da nükleer silahların yayılmasına müsamaha gösteremeyiz. Yönetimin politikası bu olacaktır" dedi.'Kiev iyi niyetle barışı müzakere etme niyeti göstermiyor'ABD Başkan Yardımcısı Vance gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna'nın şu anda iyi niyetle barış görüşmeleri yapma isteği göstermediğini söyledi.Vance açıklamasında, “Şu ya da bu yola bağlı olduğumuzu söylemiyoruz. Sadece Ukraynalılar iyi niyetle müzakere etmeye istekli olmadıkça barışın ön plana çıkamayacağını söylüyoruz. Ve şu anda bunu yapabilecek durumda değiller. Umarım bu durum değişir, cümlesini kaydetti.'Zelensky barış görüşmeleri yapmak istemiyor'Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ukrayna'ya askeri yardımların yeniden başlatılıp başlatılmayacağına karar vermenin ABD Başkanı Donald Trump'a bağlı olduğunu ancak Vladimir Zelenskiy'in barış görüşmelerine yanaşmadığını söyledi.Leavitt açıklamasında, “Karar vermek Başkan Trump'a kalmış. Bildiğim tek şey Başkan Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin bir anlaşma yapmak istediği ancak ne yazık ki şu ana kadar Zelenskiy'in gerçek bir barış anlaşması hakkında konuşmak istemediği görülüyor” dedi.Vladimir Zelenskiy 28 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a gitmişti. Gazetecilerin de hazır bulunduğu görüşme sırasında aralarında bir tartışma yaşanmış ve Trump Zelenskiy'e ABD'ye karşı saygısız bir tutum sergilediğini ve Vance'in de Kiev'e verdiği destek için Washington'a teşekkür etmeyi unuttuğunu söylemişti. Görüşmenin ardından yapılacak basın toplantısı iptal edilmiş ve ABD ile Ukrayna arasında bir imzalanması beklenen maden anlaşması imzalanmamıştı. Akabinde Trump, Truth Social sosyal ağında Zelenskiy'in saygısızca davrandığını ve Ukrayna ihtilafının barışçıl bir şekilde çözülmesi için hazırlıksız olduğunu vurgulayan bir açıklama yayımlamıştı.

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