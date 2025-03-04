https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/yilmaz-erdogan-bahceliye-tesekkur-etti-1094159884.html

Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'ye teşekkür etti

Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'ye teşekkür etti

Sputnik Türkiye

Yılmaz Erdoğan, Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede, terörsüz Türkiye hedefine katkılarından dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini sundu. Bahçeli ise, Erdoğan’ın... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T05:39+0300

2025-03-04T05:39+0300

2025-03-04T05:39+0300

türki̇ye

yılmaz erdoğan

devlet bahçeli

mhp

terör

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile telefonla görüştü. Ekol TV'nin haberine göre, görüşme sırasında Yılmaz Erdoğan, 'terörsüz Türkiye' sürecine yaptığı katkılardan ötürü Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti. Bahçeli de Yılmaz Erdoğan'ı tebrik ettiSöz konusu görüşmede Bahçeli ise, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği diziyi beğenerek takip ettiğini ifade ederek, Erdoğan’ın dizideki karakterinin ciddi ve kararlı bir tavır sergilediğini belirtti ve başarılı performansından dolayı onu tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/rekabet-kurumu-duyurdu-sinema-ve-dizi-sektorune-inceleme-baslatildi-1094152176.html

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