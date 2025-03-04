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Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'ye teşekkür etti
Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'ye teşekkür etti
Sputnik Türkiye
Yılmaz Erdoğan, Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede, terörsüz Türkiye hedefine katkılarından dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini sundu. Bahçeli ise, Erdoğan’ın... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile telefonla görüştü. Ekol TV'nin haberine göre, görüşme sırasında Yılmaz Erdoğan, 'terörsüz Türkiye' sürecine yaptığı katkılardan ötürü Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti. Bahçeli de Yılmaz Erdoğan'ı tebrik ettiSöz konusu görüşmede Bahçeli ise, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği diziyi beğenerek takip ettiğini ifade ederek, Erdoğan’ın dizideki karakterinin ciddi ve kararlı bir tavır sergilediğini belirtti ve başarılı performansından dolayı onu tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/rekabet-kurumu-duyurdu-sinema-ve-dizi-sektorune-inceleme-baslatildi-1094152176.html
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Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'ye teşekkür etti

05:39 04.03.2025
Bahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
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Yılmaz Erdoğan, Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede, terörsüz Türkiye hedefine katkılarından dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini sundu. Bahçeli ise, Erdoğan’ın yazıp başrolünü üstlendiği diziyi ilgiyle takip ettiğini ifade etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile telefonla görüştü.
Ekol TV'nin haberine göre, görüşme sırasında Yılmaz Erdoğan, 'terörsüz Türkiye' sürecine yaptığı katkılardan ötürü Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

Bahçeli de Yılmaz Erdoğan'ı tebrik etti

Söz konusu görüşmede Bahçeli ise, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği diziyi beğenerek takip ettiğini ifade ederek, Erdoğan’ın dizideki karakterinin ciddi ve kararlı bir tavır sergilediğini belirtti ve başarılı performansından dolayı onu tebrik etti.
Sinema - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
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