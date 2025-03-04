https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/yilmaz-erdogan-bahceliye-tesekkur-etti-1094159884.html
Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'ye teşekkür etti
Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'ye teşekkür etti
Sputnik Türkiye
Yılmaz Erdoğan, Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede, terörsüz Türkiye hedefine katkılarından dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini sundu. Bahçeli ise, Erdoğan’ın... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T05:39+0300
2025-03-04T05:39+0300
2025-03-04T05:39+0300
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yılmaz erdoğan
devlet bahçeli
mhp
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile telefonla görüştü. Ekol TV'nin haberine göre, görüşme sırasında Yılmaz Erdoğan, 'terörsüz Türkiye' sürecine yaptığı katkılardan ötürü Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti. Bahçeli de Yılmaz Erdoğan'ı tebrik ettiSöz konusu görüşmede Bahçeli ise, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği diziyi beğenerek takip ettiğini ifade ederek, Erdoğan’ın dizideki karakterinin ciddi ve kararlı bir tavır sergilediğini belirtti ve başarılı performansından dolayı onu tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/rekabet-kurumu-duyurdu-sinema-ve-dizi-sektorune-inceleme-baslatildi-1094152176.html
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Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'ye teşekkür etti
Yılmaz Erdoğan, Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede, terörsüz Türkiye hedefine katkılarından dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini sundu. Bahçeli ise, Erdoğan’ın yazıp başrolünü üstlendiği diziyi ilgiyle takip ettiğini ifade etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile telefonla görüştü.
Ekol TV'nin haberine göre, görüşme sırasında Yılmaz Erdoğan, 'terörsüz Türkiye' sürecine yaptığı katkılardan ötürü Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.
Bahçeli de Yılmaz Erdoğan'ı tebrik etti
Söz konusu görüşmede Bahçeli ise, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği diziyi beğenerek takip ettiğini ifade ederek, Erdoğan’ın dizideki karakterinin ciddi ve kararlı bir tavır sergilediğini belirtti ve başarılı performansından dolayı onu tebrik etti.