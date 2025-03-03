https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/rekabet-kurumu-duyurdu-sinema-ve-dizi-sektorune-inceleme-baslatildi-1094152176.html
Rekabet Kurumu duyurdu: Sinema ve dizi sektörüne inceleme başlatıldı
Rekabet Kurumu duyurdu: Sinema ve dizi sektörüne inceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurumu, medya ve eğlence sektöründeki tekelleşme risklerini incelemek amacıyla sinema ve dizi sektörüne yönelik dört ayrı soruşturma başlattı... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T17:32+0300
2025-03-03T17:32+0300
2025-03-03T17:32+0300
türki̇ye
rekabet kurumu
inceleme
soruşturma
idari soruşturma
dizi
sinema
yerli sinema
sinema filmi
sinema salonu
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Rekabet Kurumu sinema, dizi, menajerlik ve dijital platformları kapsayan dört ayrı soruşturma başlattı.Sinema gösterimi ve dağıtımı, yapım ve yurt dışı dağıtım, menajerlik faaliyetleri ile dijital platformlardaki rekabet koşulları mercek altına alındı. Büyük dağıtımcıların sinema salonları üzerindeki etkisi ve bağımsız yapımcıların pazara giriş zorlukları incelendi. Dijital platformların münhasır içerik anlaşmalarıyla küçük yapımcıları nasıl dışladığı değerlendirildi. Rekabet Kurumu, soruşturmalar sonucunda rekabet ihlallerinin tespit edilmesi halinde ilgili şirketlere yaptırımlar uygulanabileceğini ve yeni düzenlemeler getirilebileceğini duyurdu. Kurum, alınacak önlemlerle içerik üreticileri, sektör çalışanları ve tüketiciler için daha adil bir medya ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/rekabet-kurumu-duyurdu-uc-harfli-markete-1-milyar-300-milyon-lira-ceza-kesildi-1093813766.html
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rekabet kurumu, inceleme, soruşturma, idari soruşturma, dizi, sinema, yerli sinema, sinema filmi, sinema salonu
rekabet kurumu, inceleme, soruşturma, idari soruşturma, dizi, sinema, yerli sinema, sinema filmi, sinema salonu
Rekabet Kurumu duyurdu: Sinema ve dizi sektörüne inceleme başlatıldı
Rekabet Kurumu, medya ve eğlence sektöründeki tekelleşme risklerini incelemek amacıyla sinema ve dizi sektörüne yönelik dört ayrı soruşturma başlattı. Soruşturmaların sinema gösterimi ve dağıtımı, yapım ve yurt dışı dağıtım, menajerlik faaliyetleri ile dijital platformlardaki rekabet koşullarını kapsadığı belirtildi.
Rekabet Kurumu sinema, dizi, menajerlik ve dijital platformları kapsayan dört ayrı soruşturma başlattı.
Sinema gösterimi ve dağıtımı, yapım ve yurt dışı dağıtım, menajerlik faaliyetleri ile dijital platformlardaki rekabet koşulları mercek altına alındı. Büyük dağıtımcıların sinema salonları üzerindeki etkisi ve bağımsız yapımcıların pazara giriş zorlukları incelendi. Dijital platformların münhasır içerik anlaşmalarıyla küçük yapımcıları nasıl dışladığı değerlendirildi.
Rekabet Kurumu, soruşturmalar sonucunda rekabet ihlallerinin tespit edilmesi halinde ilgili şirketlere yaptırımlar uygulanabileceğini ve yeni düzenlemeler getirilebileceğini duyurdu. Kurum, alınacak önlemlerle içerik üreticileri, sektör çalışanları ve tüketiciler için daha adil bir medya ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini belirtti.