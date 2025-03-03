Rekabet Kurumu duyurdu: Sinema ve dizi sektörüne inceleme başlatıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sahne adını plak şirketi verdi
12:10
15 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:31
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Meltem Özdemir: 'Yaşadığım her şehirde bir sürü sessiz kadın vardı aslında'
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
18:08
153 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kurumsal duruş tartışması: "Ramazan e-postası" nedeniyle Zorlu Holding CEO' su Cem Köksal istifa etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Sosyal konut projeleri ilerlemiyor’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özgür Mikrofon şubat ayı enflasyon rakamları
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile haber masasında bu haftanın dosya konusu ‘’Kadınlar’’.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beyni ikna etmeyi başardılar: Felçliler yürüyebiliyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
25 dk
USTA SANATÇIYI ANIYORUZ
Müzikle sonsuzluğa uzanan bir yaşam: Edip Akbayram
18:22
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/rekabet-kurumu-duyurdu-sinema-ve-dizi-sektorune-inceleme-baslatildi-1094152176.html
Rekabet Kurumu duyurdu: Sinema ve dizi sektörüne inceleme başlatıldı
Rekabet Kurumu duyurdu: Sinema ve dizi sektörüne inceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurumu, medya ve eğlence sektöründeki tekelleşme risklerini incelemek amacıyla sinema ve dizi sektörüne yönelik dört ayrı soruşturma başlattı... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T17:32+0300
2025-03-03T17:32+0300
türki̇ye
rekabet kurumu
inceleme
soruşturma
idari soruşturma
dizi
sinema
yerli sinema
sinema filmi
sinema salonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1e/1068959350_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2b1466dba0443fc2da29d5d0f625913d.jpg
Rekabet Kurumu sinema, dizi, menajerlik ve dijital platformları kapsayan dört ayrı soruşturma başlattı.Sinema gösterimi ve dağıtımı, yapım ve yurt dışı dağıtım, menajerlik faaliyetleri ile dijital platformlardaki rekabet koşulları mercek altına alındı. Büyük dağıtımcıların sinema salonları üzerindeki etkisi ve bağımsız yapımcıların pazara giriş zorlukları incelendi. Dijital platformların münhasır içerik anlaşmalarıyla küçük yapımcıları nasıl dışladığı değerlendirildi. Rekabet Kurumu, soruşturmalar sonucunda rekabet ihlallerinin tespit edilmesi halinde ilgili şirketlere yaptırımlar uygulanabileceğini ve yeni düzenlemeler getirilebileceğini duyurdu. Kurum, alınacak önlemlerle içerik üreticileri, sektör çalışanları ve tüketiciler için daha adil bir medya ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/rekabet-kurumu-duyurdu-uc-harfli-markete-1-milyar-300-milyon-lira-ceza-kesildi-1093813766.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1e/1068959350_67:0:1152:814_1920x0_80_0_0_a3818f0f683b491829a61a2ad2130bb2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rekabet kurumu, inceleme, soruşturma, idari soruşturma, dizi, sinema, yerli sinema, sinema filmi, sinema salonu
rekabet kurumu, inceleme, soruşturma, idari soruşturma, dizi, sinema, yerli sinema, sinema filmi, sinema salonu

Rekabet Kurumu duyurdu: Sinema ve dizi sektörüne inceleme başlatıldı

17:32 03.03.2025
© AASinema
Sinema - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© AA
Abone ol
Rekabet Kurumu, medya ve eğlence sektöründeki tekelleşme risklerini incelemek amacıyla sinema ve dizi sektörüne yönelik dört ayrı soruşturma başlattı. Soruşturmaların sinema gösterimi ve dağıtımı, yapım ve yurt dışı dağıtım, menajerlik faaliyetleri ile dijital platformlardaki rekabet koşullarını kapsadığı belirtildi.
Rekabet Kurumu sinema, dizi, menajerlik ve dijital platformları kapsayan dört ayrı soruşturma başlattı.
Sinema gösterimi ve dağıtımı, yapım ve yurt dışı dağıtım, menajerlik faaliyetleri ile dijital platformlardaki rekabet koşulları mercek altına alındı. Büyük dağıtımcıların sinema salonları üzerindeki etkisi ve bağımsız yapımcıların pazara giriş zorlukları incelendi. Dijital platformların münhasır içerik anlaşmalarıyla küçük yapımcıları nasıl dışladığı değerlendirildi.
Rekabet Kurumu, soruşturmalar sonucunda rekabet ihlallerinin tespit edilmesi halinde ilgili şirketlere yaptırımlar uygulanabileceğini ve yeni düzenlemeler getirilebileceğini duyurdu. Kurum, alınacak önlemlerle içerik üreticileri, sektör çalışanları ve tüketiciler için daha adil bir medya ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini belirtti.
BİM - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
TÜRKİYE
Rekabet Kurumu duyurdu: Üç harfli markete 1 milyar 300 milyon lira ceza kesildi
19 Şubat, 20:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала