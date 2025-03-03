https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/rekabet-kurumu-duyurdu-sinema-ve-dizi-sektorune-inceleme-baslatildi-1094152176.html

Rekabet Kurumu duyurdu: Sinema ve dizi sektörüne inceleme başlatıldı

Rekabet Kurumu duyurdu: Sinema ve dizi sektörüne inceleme başlatıldı

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurumu, medya ve eğlence sektöründeki tekelleşme risklerini incelemek amacıyla sinema ve dizi sektörüne yönelik dört ayrı soruşturma başlattı... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T17:32+0300

2025-03-03T17:32+0300

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Rekabet Kurumu sinema, dizi, menajerlik ve dijital platformları kapsayan dört ayrı soruşturma başlattı.Sinema gösterimi ve dağıtımı, yapım ve yurt dışı dağıtım, menajerlik faaliyetleri ile dijital platformlardaki rekabet koşulları mercek altına alındı. Büyük dağıtımcıların sinema salonları üzerindeki etkisi ve bağımsız yapımcıların pazara giriş zorlukları incelendi. Dijital platformların münhasır içerik anlaşmalarıyla küçük yapımcıları nasıl dışladığı değerlendirildi. Rekabet Kurumu, soruşturmalar sonucunda rekabet ihlallerinin tespit edilmesi halinde ilgili şirketlere yaptırımlar uygulanabileceğini ve yeni düzenlemeler getirilebileceğini duyurdu. Kurum, alınacak önlemlerle içerik üreticileri, sektör çalışanları ve tüketiciler için daha adil bir medya ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

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rekabet kurumu, inceleme, soruşturma, idari soruşturma, dizi, sinema, yerli sinema, sinema filmi, sinema salonu