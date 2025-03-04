https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/yasa-disi-bahse-tesvik-sorusturmasi-is-insani-saadettin-saranin-3-yila-kadar-hapsi-istendi-1094189519.html
Yasa dışı bahse teşvik soruşturması: İş insanı Saadettin Saran'ın 3 yıla kadar hapsi istendi
Yasa dışı bahse teşvik soruşturması: İş insanı Saadettin Saran'ın 3 yıla kadar hapsi istendi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında iş insanı Saadettin Saran hakkında iddianame düzenlendi. Saran’ın, 'S SPORT' internet... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T17:27+0300
2025-03-04T17:27+0300
2025-03-04T17:32+0300
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İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Saadettin Saran hakkında iddianame hazırlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede, Saran’ın "şüpheli" olarak yer aldığı ve yasa dışı bahis reklamı yaptığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında, Saran’ın sahibi olduğu 'Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş.' bünyesinde hizmet veren 'S SPORT' internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddia edildi. Savcılık, Saran ve bazı şüphelilerin, 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan yargılanmasını talep etti.İddianamede, Saran ve diğer şüpheliler için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası istendi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul’daki asliye ceza mahkemesine gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Saran ve diğer şüpheliler önümüzdeki süreçte hakim karşısına çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/-acun-ilicali-icin-3-yila-kadar-hapis-talebi-1094189616.html
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Yasa dışı bahse teşvik soruşturması: İş insanı Saadettin Saran'ın 3 yıla kadar hapsi istendi
17:27 04.03.2025 (güncellendi: 17:32 04.03.2025)
İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında iş insanı Saadettin Saran hakkında iddianame düzenlendi. Saran’ın, 'S SPORT' internet yayın platformunda yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla 1’den 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.
İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Saadettin Saran hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede, Saran’ın "şüpheli" olarak yer aldığı ve yasa dışı bahis reklamı yaptığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında, Saran’ın sahibi olduğu 'Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş.' bünyesinde hizmet veren 'S SPORT' internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddia edildi. Savcılık, Saran ve bazı şüphelilerin, 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan yargılanmasını talep etti.
İddianamede, Saran ve diğer şüpheliler için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası istendi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul’daki asliye ceza mahkemesine gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Saran ve diğer şüpheliler önümüzdeki süreçte hakim karşısına çıkacak.