https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/yasa-disi-bahse-tesvik-sorusturmasi-is-insani-saadettin-saranin-3-yila-kadar-hapsi-istendi-1094189519.html

Yasa dışı bahse teşvik soruşturması: İş insanı Saadettin Saran'ın 3 yıla kadar hapsi istendi

Yasa dışı bahse teşvik soruşturması: İş insanı Saadettin Saran'ın 3 yıla kadar hapsi istendi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında iş insanı Saadettin Saran hakkında iddianame düzenlendi. Saran’ın, 'S SPORT' internet... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T17:27+0300

2025-03-04T17:27+0300

2025-03-04T17:32+0300

türki̇ye

saadettin saran

bahis

yasadışı bahis

sanal bahis

sahte bahis

tv

radyo

reklam

reklam kurulu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/17/1042509726_0:0:1141:641_1920x0_80_0_0_868cf996f77872fd171dd21546b6d5cb.png

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Saadettin Saran hakkında iddianame hazırlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede, Saran’ın "şüpheli" olarak yer aldığı ve yasa dışı bahis reklamı yaptığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında, Saran’ın sahibi olduğu 'Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş.' bünyesinde hizmet veren 'S SPORT' internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddia edildi. Savcılık, Saran ve bazı şüphelilerin, 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan yargılanmasını talep etti.İddianamede, Saran ve diğer şüpheliler için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası istendi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul’daki asliye ceza mahkemesine gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Saran ve diğer şüpheliler önümüzdeki süreçte hakim karşısına çıkacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/-acun-ilicali-icin-3-yila-kadar-hapis-talebi-1094189616.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

saadettin saran, bahis, yasadışı bahis, sanal bahis, sahte bahis, tv, radyo, reklam, reklam kurulu, reklam filmi, reklam kampanyası, reklam kampanyası