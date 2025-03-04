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Bilim insanları açıkladı: 'Dövme mürekkebi lenf ve cilt kanseri riskini artırıyor'
Bilim insanları açıkladı: 'Dövme mürekkebi lenf ve cilt kanseri riskini artırıyor'
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, dövme mürekkebine maruz kalan kişilerin lenf ve cilt kanserine yakalanma olasılığının, dövmesi bulunmayan kişilere kıyasla fazla olduğunu... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T23:54+0300
2025-03-04T23:56+0300
yaşam
dövme
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deri
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Science Daily'de yer alan haberde, Güney Danimarka Üniversitesi ile Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesinden bilim insanlarının dövme mürekkebinin vücuttaki etkisini araştırmak üzere 5 bin 900 kadar ikiz kardeşin sağlık verilerini inceledi.Genetik farklılıkları en aza indirgemek için ikizler üzerinde yapılan çalışmaları inceleyen araştırmacılar, dövme yaptıran kişilerin cilt kanserine yakalanma riskinin, hiç dövmesi olmayanlara kıyasla 1.62 kat fazla olduğunu ortaya koydu.Dövme boyutuyla kanser riskinin ilişkisini de inceleyen araştırmacılar, 'avuç içinden büyük' dövmeleri olan kişilerde cilt kanseri riskinin dövmesi olmayanlara kıyasla 2.37 kat, lenf kanseri riskinin ise 2.73 kat yüksek olduğunu saptadı.Çalışmada, mürekkep renginin kanser gelişimiyle doğrudan bağlantısının olmadığı belirlendi.Araştırmacılar, dövme mürekkebindeki küçük parçacıkların kanla dolaşımı girip lenf düğümlerinde birikebileceği ve bağışıklık sistemini zorlayarak uzun vadede kanser riskini artırabileceğini ifade etti.Dövme mürekkebinin tek başına bir risk faktörü sayılıp sayılmayacağını anlamak için daha geniş çapta çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirten araştırmacılar, üst düzey kurumlara konuyla ilgili denetimleri sıklaştırma çağrısında bulundu.Araştırma bulguları 'BMC Public Health' dergisinde yayımlandı.
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Bilim insanları açıkladı: 'Dövme mürekkebi lenf ve cilt kanseri riskini artırıyor'

23:54 04.03.2025 (güncellendi: 23:56 04.03.2025)
© Sputnik / İlya Pitalev / Multimedya arşivine gidinMoskova'da "Tatu-konventsiya" dövme festivali
Moskova'da Tatu-konventsiya dövme festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© Sputnik / İlya Pitalev
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Bilim insanları, dövme mürekkebine maruz kalan kişilerin lenf ve cilt kanserine yakalanma olasılığının, dövmesi bulunmayan kişilere kıyasla fazla olduğunu tespit etti.
Science Daily'de yer alan haberde, Güney Danimarka Üniversitesi ile Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesinden bilim insanlarının dövme mürekkebinin vücuttaki etkisini araştırmak üzere 5 bin 900 kadar ikiz kardeşin sağlık verilerini inceledi.
Genetik farklılıkları en aza indirgemek için ikizler üzerinde yapılan çalışmaları inceleyen araştırmacılar, dövme yaptıran kişilerin cilt kanserine yakalanma riskinin, hiç dövmesi olmayanlara kıyasla 1.62 kat fazla olduğunu ortaya koydu.
Dövme boyutuyla kanser riskinin ilişkisini de inceleyen araştırmacılar, 'avuç içinden büyük' dövmeleri olan kişilerde cilt kanseri riskinin dövmesi olmayanlara kıyasla 2.37 kat, lenf kanseri riskinin ise 2.73 kat yüksek olduğunu saptadı.
Çalışmada, mürekkep renginin kanser gelişimiyle doğrudan bağlantısının olmadığı belirlendi.
Araştırmacılar, dövme mürekkebindeki küçük parçacıkların kanla dolaşımı girip lenf düğümlerinde birikebileceği ve bağışıklık sistemini zorlayarak uzun vadede kanser riskini artırabileceğini ifade etti.
Dövme mürekkebinin tek başına bir risk faktörü sayılıp sayılmayacağını anlamak için daha geniş çapta çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirten araştırmacılar, üst düzey kurumlara konuyla ilgili denetimleri sıklaştırma çağrısında bulundu.
Araştırma bulguları 'BMC Public Health' dergisinde yayımlandı.
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