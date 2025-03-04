https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/hasta-tarafindan-bicaklanan-beyin-cerrahinin-durumuna-iliskin-bakan-memisoglundan-aciklama-1094193713.html

Hasta tarafından bıçaklanan beyin cerrahının durumuna ilişkin Bakan Memişoğlu'ndan açıklama

Hasta tarafından bıçaklanan beyin cerrahının durumuna ilişkin Bakan Memişoğlu'ndan açıklama

Sputnik Türkiye

Niğde'de bir hasta tarafından bıçaklanarak yaralanan beyin cerrahı Burak Yürük'ün sağlık durumuna dair açıklama yapan Sağlık Bakanı Memişoğlu, doktorun iyi... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T21:09+0300

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türki̇ye

niğde

kemal memişoğlu

cerrah

bıçaklama

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Niğde'de beyin cerrahı Burak Yürük'ün bir hasta tarafından bıçaklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı."Bugün uğradığı saldırı sonucu yaralanan kıymetli meslektaşım Burak Yürük'e acil şifalar diliyorum" ifadesini kullanan Bakan Memişoğlu, şu ifadelere de yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/kayip-mimar-ece-gurelin-evden-cikis-goruntusu-ortaya-cikti-1094192664.html

türki̇ye

niğde

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niğde, kemal memişoğlu, cerrah, bıçaklama