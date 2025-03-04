https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/hasta-tarafindan-bicaklanan-beyin-cerrahinin-durumuna-iliskin-bakan-memisoglundan-aciklama-1094193713.html
Hasta tarafından bıçaklanan beyin cerrahının durumuna ilişkin Bakan Memişoğlu'ndan açıklama
Hasta tarafından bıçaklanan beyin cerrahının durumuna ilişkin Bakan Memişoğlu'ndan açıklama
Sputnik Türkiye
Niğde'de bir hasta tarafından bıçaklanarak yaralanan beyin cerrahı Burak Yürük'ün sağlık durumuna dair açıklama yapan Sağlık Bakanı Memişoğlu, doktorun iyi... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T21:09+0300
2025-03-04T21:09+0300
2025-03-04T21:10+0300
türki̇ye
niğde
kemal memişoğlu
cerrah
bıçaklama
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Niğde'de beyin cerrahı Burak Yürük'ün bir hasta tarafından bıçaklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı."Bugün uğradığı saldırı sonucu yaralanan kıymetli meslektaşım Burak Yürük'e acil şifalar diliyorum" ifadesini kullanan Bakan Memişoğlu, şu ifadelere de yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/kayip-mimar-ece-gurelin-evden-cikis-goruntusu-ortaya-cikti-1094192664.html
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niğde, kemal memişoğlu, cerrah, bıçaklama
niğde, kemal memişoğlu, cerrah, bıçaklama
Hasta tarafından bıçaklanan beyin cerrahının durumuna ilişkin Bakan Memişoğlu'ndan açıklama
21:09 04.03.2025 (güncellendi: 21:10 04.03.2025)
Niğde'de bir hasta tarafından bıçaklanarak yaralanan beyin cerrahı Burak Yürük'ün sağlık durumuna dair açıklama yapan Sağlık Bakanı Memişoğlu, doktorun iyi olduğunu bildirdi. Bakan adli sürecin takipçisi olacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Niğde'de beyin cerrahı Burak Yürük'ün bir hasta tarafından bıçaklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Bugün uğradığı saldırı sonucu yaralanan kıymetli meslektaşım Burak Yürük'e acil şifalar diliyorum" ifadesini kullanan Bakan Memişoğlu, şu ifadelere de yer verdi:
Kendileriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Çok şükür, sağlık durumu iyi. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Adli sürecin bizzat takipçisi olacağız.