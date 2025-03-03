https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/konut-kredisi-faizleri-dusuyor-1-ve-2-milyon-tlnin-aylik-taksidi-ve--toplam-geri-odemesi-belli-oldu-1094148085.html

Konut kredisi faizleri düşüyor: 1 ve 2 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi belli oldu

Konut kredisi faizleri düşüyor: 1 ve 2 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi belli oldu

Sputnik Türkiye

Konut kredisi faizleri 1.5 yıl sonra ilk kez yüzde 40’ın altına geriledi. Bankalar, kampanyalarıyla faiz oranları düşürmeye devam ediyor. Peki, 1 ve 2 milyon TL kredi çekenler için aylık ödemeler ne kadar oldu? İşte detaylar…

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Konut sahibi olmak isteyenler için kredi faizlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, bankaların kampanyaları ve sosyal konut beklentisiyle birlikte konut kredisi faizleri 1.5 yıl sonra ilk kez yüzde 40'ın altına düştü.Merkez Bankası’nın verilerine göre, 21 Şubat 2025 itibarıyla yıllık konut kredisi faizi yüzde 39.96 seviyesine gerileyerek, 8 Eylül 2023’ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Bankalar da faiz oranlarında indirime giderek, konut kredilerinde daha avantajlı seçenekler sunmaya başladı.Peki, güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? 1 milyon ve 2 milyon TL kredi çekenlerin aylık ödemeleri nasıl değişti? İşte detaylar…Konut kredisi faizleri düşmeye devam edecek mi?Merkez Bankası’nın 6 Mart’ta açıklayacağı faiz kararı, konut kredisi faizlerinin yönü açısından belirleyici olacak. Şu an için bankalar, faiz oranlarını yüzde 3.05 seviyelerinden 2.74’e kadar düşürmeye başladı.Faiz oranlarındaki bu düşüş, konut alıcılarının aylık ödemelerinde önemli bir fark yaratıyor. Özellikle 1 ve 2 milyon TL konut kredisi çeken kişiler için aylık taksitlerde belirgin bir azalma yaşandı.1 milyon TL konut kredisi i̇çin güncel ödeme planıAşağıda 10 yıl (120 ay) vadeli 1 milyon TL konut kredisi çekenlerin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları yer alıyor:2 milyon TL konut kredisi i̇çin güncel ödeme planı10 yıl (120 ay) vadeli 2 milyon TL konut kredisi çekenler için güncel ödeme planı şöyle:Konut kredisi çekmek i̇çin doğru zaman mı?Konut kredisi faizlerindeki düşüş eğilimi devam ederken, 6 Mart’ta açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı ile kredilerde bir miktar düşüş görülebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/kredi-kartlari-limitleri-guncellenecek-nakit-avans-limiti-ve-vade-suresi-degisiyor-1094139581.html

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