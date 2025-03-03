https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/konut-kredisi-faizleri-dusuyor-1-ve-2-milyon-tlnin-aylik-taksidi-ve--toplam-geri-odemesi-belli-oldu-1094148085.html
Konut kredisi faizleri düşüyor: 1 ve 2 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi belli oldu
Konut kredisi faizleri düşüyor: 1 ve 2 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi belli oldu
Sputnik Türkiye
Konut kredisi faizleri 1.5 yıl sonra ilk kez yüzde 40’ın altına geriledi. Bankalar, kampanyalarıyla faiz oranları düşürmeye devam ediyor. Peki, 1 ve 2 milyon TL kredi çekenler için aylık ödemeler ne kadar oldu? İşte detaylar…
2025-03-03T16:11+0300
2025-03-03T16:11+0300
2025-03-03T16:11+0300
ekonomi̇
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
konut
konut fiyatları
konut kredisi
faiz oranı
banka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088810989_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8ebb026393cad28a136904c4c9df9a45.jpg
Konut sahibi olmak isteyenler için kredi faizlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, bankaların kampanyaları ve sosyal konut beklentisiyle birlikte konut kredisi faizleri 1.5 yıl sonra ilk kez yüzde 40'ın altına düştü.Merkez Bankası’nın verilerine göre, 21 Şubat 2025 itibarıyla yıllık konut kredisi faizi yüzde 39.96 seviyesine gerileyerek, 8 Eylül 2023’ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Bankalar da faiz oranlarında indirime giderek, konut kredilerinde daha avantajlı seçenekler sunmaya başladı.Peki, güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? 1 milyon ve 2 milyon TL kredi çekenlerin aylık ödemeleri nasıl değişti? İşte detaylar…Konut kredisi faizleri düşmeye devam edecek mi?Merkez Bankası’nın 6 Mart’ta açıklayacağı faiz kararı, konut kredisi faizlerinin yönü açısından belirleyici olacak. Şu an için bankalar, faiz oranlarını yüzde 3.05 seviyelerinden 2.74’e kadar düşürmeye başladı.Faiz oranlarındaki bu düşüş, konut alıcılarının aylık ödemelerinde önemli bir fark yaratıyor. Özellikle 1 ve 2 milyon TL konut kredisi çeken kişiler için aylık taksitlerde belirgin bir azalma yaşandı.1 milyon TL konut kredisi i̇çin güncel ödeme planıAşağıda 10 yıl (120 ay) vadeli 1 milyon TL konut kredisi çekenlerin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları yer alıyor:2 milyon TL konut kredisi i̇çin güncel ödeme planı10 yıl (120 ay) vadeli 2 milyon TL konut kredisi çekenler için güncel ödeme planı şöyle:Konut kredisi çekmek i̇çin doğru zaman mı?Konut kredisi faizlerindeki düşüş eğilimi devam ederken, 6 Mart’ta açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı ile kredilerde bir miktar düşüş görülebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/kredi-kartlari-limitleri-guncellenecek-nakit-avans-limiti-ve-vade-suresi-degisiyor-1094139581.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088810989_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d9c5759efda1fa212c1727a7cd9084fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), konut, konut fiyatları, konut kredisi, faiz oranı, banka
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), konut, konut fiyatları, konut kredisi, faiz oranı, banka
Konut kredisi faizleri düşüyor: 1 ve 2 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi belli oldu
Konut kredisi faizleri, uzun süren yükseliş trendinin ardından düşüşe geçti. Faiz oranları 1.5 yıl sonra ilk kez yüzde 40’ın altına indi. Bankalar konut kredisi faizlerini güncellemeye devam ediyor. Peki, 1 ve 2 milyon TL kredi çekenler için aylık ödemeler ne kadar oldu? Konut kredisi faiz oranlarında güncel durum ne?
Konut sahibi olmak isteyenler için kredi faizlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, bankaların kampanyaları ve sosyal konut beklentisiyle birlikte konut kredisi faizleri 1.5 yıl sonra ilk kez yüzde 40'ın altına düştü.
Merkez Bankası’nın verilerine göre, 21 Şubat 2025 itibarıyla yıllık konut kredisi faizi yüzde 39.96 seviyesine gerileyerek, 8 Eylül 2023’ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Bankalar da faiz oranlarında indirime giderek, konut kredilerinde daha avantajlı seçenekler sunmaya başladı.
Peki, güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? 1 milyon ve 2 milyon TL kredi çekenlerin aylık ödemeleri nasıl değişti? İşte detaylar…
Konut kredisi faizleri düşmeye devam edecek mi?
Merkez Bankası’nın 6 Mart’ta açıklayacağı faiz kararı, konut kredisi faizlerinin yönü açısından belirleyici olacak. Şu an için bankalar, faiz oranlarını yüzde 3.05 seviyelerinden 2.74’e kadar düşürmeye başladı.
Faiz oranlarındaki bu düşüş, konut alıcılarının aylık ödemelerinde önemli bir fark yaratıyor. Özellikle 1 ve 2 milyon TL konut kredisi çeken kişiler için aylık taksitlerde belirgin bir azalma yaşandı.
1 milyon TL konut kredisi i̇çin güncel ödeme planı
Aşağıda 10 yıl (120 ay) vadeli 1 milyon TL konut kredisi çekenlerin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları yer alıyor:
Faiz oranı yüzde 2.74:
Aylık taksit: 28.512 TL
, Toplam ödeme: 3.436.396 TL
Faiz oranı yüzde 2.75:
Aylık taksit: 28.603 TL
, Toplam ödeme: 3.460.124 TL
Faiz oranı yüzde 2.85:
Aylık taksit: 29.512 TL
, Toplam ödeme: 3.563.227 TL
Faiz oranı yüzde 2.88:
Aylık taksit: 29.786 TL
, Toplam ödeme: 3.606.293 TL
Faiz oranı yüzde 2.89:
Aylık taksit: 29.878 TL
, Toplam ödeme: 3.608.998 TL
2 milyon TL konut kredisi i̇çin güncel ödeme planı
10 yıl (120 ay) vadeli 2 milyon TL konut kredisi çekenler için güncel ödeme planı şöyle:
Faiz oranı yüzde 2.68:
Aylık taksit: 55.941 TL
, Toplam ödeme: 6.741.511 TL
Faiz oranı yüzde 2.74:
Aylık taksit: 57.024 TL
, Toplam ödeme: 6.842.792 TL
Faiz oranı yüzde 2.85:
Aylık taksit: 59.025 TL
, Toplam ödeme: 7.109.755 TL
Faiz oranı yüzde 2.91:
Aylık taksit: 60.123 TL
, Toplam ödeme: 7.251.699 TL
Konut kredisi çekmek i̇çin doğru zaman mı?
Konut kredisi faizlerindeki düşüş eğilimi devam ederken, 6 Mart’ta açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı ile kredilerde bir miktar düşüş görülebilir.