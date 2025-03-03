Konut kredisi faizleri düşüyor: 1 ve 2 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sahne adını plak şirketi verdi
12:10
15 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:31
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Meltem Özdemir: 'Yaşadığım her şehirde bir sürü sessiz kadın vardı aslında'
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
18:08
153 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kurumsal duruş tartışması: "Ramazan e-postası" nedeniyle Zorlu Holding CEO' su Cem Köksal istifa etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Sosyal konut projeleri ilerlemiyor’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özgür Mikrofon şubat ayı enflasyon rakamları
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile haber masasında bu haftanın dosya konusu ‘’Kadınlar’’.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beyni ikna etmeyi başardılar: Felçliler yürüyebiliyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
25 dk
USTA SANATÇIYI ANIYORUZ
Müzikle sonsuzluğa uzanan bir yaşam: Edip Akbayram
18:22
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/konut-kredisi-faizleri-dusuyor-1-ve-2-milyon-tlnin-aylik-taksidi-ve--toplam-geri-odemesi-belli-oldu-1094148085.html
Konut kredisi faizleri düşüyor: 1 ve 2 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi belli oldu
Konut kredisi faizleri düşüyor: 1 ve 2 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi belli oldu
Sputnik Türkiye
Konut kredisi faizleri 1.5 yıl sonra ilk kez yüzde 40’ın altına geriledi. Bankalar, kampanyalarıyla faiz oranları düşürmeye devam ediyor. Peki, 1 ve 2 milyon TL kredi çekenler için aylık ödemeler ne kadar oldu? İşte detaylar…
2025-03-03T16:11+0300
2025-03-03T16:11+0300
ekonomi̇
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
konut
konut fiyatları
konut kredisi
faiz oranı
banka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088810989_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8ebb026393cad28a136904c4c9df9a45.jpg
Konut sahibi olmak isteyenler için kredi faizlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, bankaların kampanyaları ve sosyal konut beklentisiyle birlikte konut kredisi faizleri 1.5 yıl sonra ilk kez yüzde 40'ın altına düştü.Merkez Bankası’nın verilerine göre, 21 Şubat 2025 itibarıyla yıllık konut kredisi faizi yüzde 39.96 seviyesine gerileyerek, 8 Eylül 2023’ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Bankalar da faiz oranlarında indirime giderek, konut kredilerinde daha avantajlı seçenekler sunmaya başladı.Peki, güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? 1 milyon ve 2 milyon TL kredi çekenlerin aylık ödemeleri nasıl değişti? İşte detaylar…Konut kredisi faizleri düşmeye devam edecek mi?Merkez Bankası’nın 6 Mart’ta açıklayacağı faiz kararı, konut kredisi faizlerinin yönü açısından belirleyici olacak. Şu an için bankalar, faiz oranlarını yüzde 3.05 seviyelerinden 2.74’e kadar düşürmeye başladı.Faiz oranlarındaki bu düşüş, konut alıcılarının aylık ödemelerinde önemli bir fark yaratıyor. Özellikle 1 ve 2 milyon TL konut kredisi çeken kişiler için aylık taksitlerde belirgin bir azalma yaşandı.1 milyon TL konut kredisi i̇çin güncel ödeme planıAşağıda 10 yıl (120 ay) vadeli 1 milyon TL konut kredisi çekenlerin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları yer alıyor:2 milyon TL konut kredisi i̇çin güncel ödeme planı10 yıl (120 ay) vadeli 2 milyon TL konut kredisi çekenler için güncel ödeme planı şöyle:Konut kredisi çekmek i̇çin doğru zaman mı?Konut kredisi faizlerindeki düşüş eğilimi devam ederken, 6 Mart’ta açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı ile kredilerde bir miktar düşüş görülebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/kredi-kartlari-limitleri-guncellenecek-nakit-avans-limiti-ve-vade-suresi-degisiyor-1094139581.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088810989_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d9c5759efda1fa212c1727a7cd9084fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), konut, konut fiyatları, konut kredisi, faiz oranı, banka
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), konut, konut fiyatları, konut kredisi, faiz oranı, banka

Konut kredisi faizleri düşüyor: 1 ve 2 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi belli oldu

16:11 03.03.2025
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© AA
Abone ol
Konut kredisi faizleri, uzun süren yükseliş trendinin ardından düşüşe geçti. Faiz oranları 1.5 yıl sonra ilk kez yüzde 40’ın altına indi. Bankalar konut kredisi faizlerini güncellemeye devam ediyor. Peki, 1 ve 2 milyon TL kredi çekenler için aylık ödemeler ne kadar oldu? Konut kredisi faiz oranlarında güncel durum ne?
Konut sahibi olmak isteyenler için kredi faizlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, bankaların kampanyaları ve sosyal konut beklentisiyle birlikte konut kredisi faizleri 1.5 yıl sonra ilk kez yüzde 40'ın altına düştü.
Merkez Bankası’nın verilerine göre, 21 Şubat 2025 itibarıyla yıllık konut kredisi faizi yüzde 39.96 seviyesine gerileyerek, 8 Eylül 2023’ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Bankalar da faiz oranlarında indirime giderek, konut kredilerinde daha avantajlı seçenekler sunmaya başladı.
Peki, güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? 1 milyon ve 2 milyon TL kredi çekenlerin aylık ödemeleri nasıl değişti? İşte detaylar…

Konut kredisi faizleri düşmeye devam edecek mi?

Merkez Bankası’nın 6 Mart’ta açıklayacağı faiz kararı, konut kredisi faizlerinin yönü açısından belirleyici olacak. Şu an için bankalar, faiz oranlarını yüzde 3.05 seviyelerinden 2.74’e kadar düşürmeye başladı.
Faiz oranlarındaki bu düşüş, konut alıcılarının aylık ödemelerinde önemli bir fark yaratıyor. Özellikle 1 ve 2 milyon TL konut kredisi çeken kişiler için aylık taksitlerde belirgin bir azalma yaşandı.

1 milyon TL konut kredisi i̇çin güncel ödeme planı

Aşağıda 10 yıl (120 ay) vadeli 1 milyon TL konut kredisi çekenlerin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları yer alıyor:
Faiz oranı yüzde 2.74: Aylık taksit: 28.512 TL, Toplam ödeme: 3.436.396 TL
Faiz oranı yüzde 2.75: Aylık taksit: 28.603 TL, Toplam ödeme: 3.460.124 TL
Faiz oranı yüzde 2.85: Aylık taksit: 29.512 TL, Toplam ödeme: 3.563.227 TL
Faiz oranı yüzde 2.88: Aylık taksit: 29.786 TL, Toplam ödeme: 3.606.293 TL
Faiz oranı yüzde 2.89: Aylık taksit: 29.878 TL, Toplam ödeme: 3.608.998 TL

2 milyon TL konut kredisi i̇çin güncel ödeme planı

10 yıl (120 ay) vadeli 2 milyon TL konut kredisi çekenler için güncel ödeme planı şöyle:
Faiz oranı yüzde 2.68: Aylık taksit: 55.941 TL, Toplam ödeme: 6.741.511 TL
Faiz oranı yüzde 2.74: Aylık taksit: 57.024 TL, Toplam ödeme: 6.842.792 TL
Faiz oranı yüzde 2.85: Aylık taksit: 59.025 TL, Toplam ödeme: 7.109.755 TL
Faiz oranı yüzde 2.91: Aylık taksit: 60.123 TL, Toplam ödeme: 7.251.699 TL

Konut kredisi çekmek i̇çin doğru zaman mı?

Konut kredisi faizlerindeki düşüş eğilimi devam ederken, 6 Mart’ta açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı ile kredilerde bir miktar düşüş görülebilir.
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
EKONOMİ
Kredi kartları limitleri güncellenecek: Nakit avans limiti ve vade süresi değişiyor
11:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала