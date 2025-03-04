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Tehlike saçan oyuncağa yasak: Toplatma kararı alındı, raflardan kaldırılıyor
Tehlike saçan oyuncağa yasak: Toplatma kararı alındı, raflardan kaldırılıyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden bir oyuncağın piyasadan toplatılması ve satışının yasaklanması kararını duyurdu. "Delta Boncuk Atan Tabanca"... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T10:47+0300
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ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını korumak amacıyla yaptığı denetimler sonucunda bir oyuncağın güvensiz olduğunu tespit etti. "Delta" markasına ait "Boncuk Atan Tabanca" isimli ürünün yaralanmalara yol açabileceği belirlenerek piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildi.Son dönemde artan ürün güvenliği denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını riske atan ürünlere karşı sıkı önlemler alınmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/istanbulda-hava-ne-zaman-isinacak-meteoroloji-uzmani-bahar-icin-tarih-verdi-1094166217.html
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ticaret, ticaret bakanlığı, oyuncak, toplatma, yasaklama
ticaret, ticaret bakanlığı, oyuncak, toplatma, yasaklama

Tehlike saçan oyuncağa yasak: Toplatma kararı alındı, raflardan kaldırılıyor

10:47 04.03.2025 (güncellendi: 10:51 04.03.2025)
© FotoğrafOyuncak
Oyuncak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© Fotoğraf
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Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden bir oyuncağın piyasadan toplatılması ve satışının yasaklanması kararını duyurdu. "Delta Boncuk Atan Tabanca" adlı oyuncak, çocuklar için yaralanma riski taşıdığı gerekçesiyle Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilerek piyasadan kaldırılıyor.
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını korumak amacıyla yaptığı denetimler sonucunda bir oyuncağın güvensiz olduğunu tespit etti.
"Delta" markasına ait "Boncuk Atan Tabanca" isimli ürünün yaralanmalara yol açabileceği belirlenerek piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildi.
Son dönemde artan ürün güvenliği denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını riske atan ürünlere karşı sıkı önlemler alınmaya devam ediyor.
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