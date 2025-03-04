https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/tehlike-sacan-oyuncaga-yasak-toplatma-karari-alindi-oyuncak-raflardan-kaldiriliyor-1094168692.html

Tehlike saçan oyuncağa yasak: Toplatma kararı alındı, raflardan kaldırılıyor

Tehlike saçan oyuncağa yasak: Toplatma kararı alındı, raflardan kaldırılıyor

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden bir oyuncağın piyasadan toplatılması ve satışının yasaklanması kararını duyurdu. "Delta Boncuk Atan Tabanca"... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T10:47+0300

2025-03-04T10:47+0300

2025-03-04T10:51+0300

türki̇ye

ticaret

ticaret bakanlığı

oyuncak

toplatma

yasaklama

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Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını korumak amacıyla yaptığı denetimler sonucunda bir oyuncağın güvensiz olduğunu tespit etti. "Delta" markasına ait "Boncuk Atan Tabanca" isimli ürünün yaralanmalara yol açabileceği belirlenerek piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildi.Son dönemde artan ürün güvenliği denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını riske atan ürünlere karşı sıkı önlemler alınmaya devam ediyor.

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ticaret, ticaret bakanlığı, oyuncak, toplatma, yasaklama