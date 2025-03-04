https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/istanbulda-hava-ne-zaman-isinacak-meteoroloji-uzmani-bahar-icin-tarih-verdi-1094166217.html

İstanbul'da hava ne zaman ısınacak? Meteoroloji uzmanı 'bahar' için tarih verdi

İstanbul'da hava ne zaman ısınacak? Meteoroloji uzmanı 'bahar' için tarih verdi

Sputnik Türkiye

İstanbul’da bahar havası başlıyor! Soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli günlere bırakıyor. İstanbul'da hava ne zaman ısınacak? Bahar ne zaman geliyor?

2025-03-04T10:06+0300

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İstanbul’da hava sıcaklıkları yükselmeye başlıyor. Son günlerde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, yerini güneşli ve ılık bir havaya bırakacak. Yüksek basınç sisteminin etkisiyle sıcaklıklar kademeli olarak artarken, hafta sonuna kadar gündüz sıcaklıklarının 15 dereceye kadar çıkması bekleniyor.Ancak, hava sıcaklıkları artsa da gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı dikkat çekici olacak. Uzmanlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, kuzey yönlü rüzgarların etkisiyle deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuluyor.Öte yandan, yüksek basınç nedeniyle rüzgarın hafiflemesi durumunda hava kirliliğinin artabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle solunum rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Mart ayının ikinci yarısında ise İstanbul’da yeniden soğuk hava dalgalarının etkili olabileceği ifade ediliyor.Sıcaklıklar yükseliyor, bahar geliyorİstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, kentte sıcaklıkların kademeli olarak artacağını belirtti.Özdemir, "Son iki gündür alçak basınç ve cephe sisteminin etkisiyle İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava hakimdi. Ancak bugünden itibaren sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Geceleri sıcaklık 4 derece civarında olacak, gündüzleri ise 10 dereceye çıkacak. Çarşamba gününden itibaren ise güneş etkisini artıracak ve sıcaklık hafta sonuna kadar 15 dereceye ulaşacak" dedi.Özdemir, sıcaklık artışına rağmen gece ve gündüz arasındaki ısı farkının fazla olacağını vurguladı."Havanın açık olması nedeniyle radyasyonla ısı kaybı artacak. Bu da gece sıcaklıklarının düşük, gündüz sıcaklıklarının ise yüksek olmasına neden olacak. İstanbul’da özellikle açık havalarda sıcaklık farkı 10 dereceyi bulabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Rüzgar etkili olacak, deniz ulaşımına dikkat!Özdemir, İstanbul’da kuzey yönlü rüzgarların etkisini göstereceğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:"Bugün ve yarın rüzgar hızı 30 ila 50 kilometre/saat seviyelerine ulaşabilir. Bu nedenle özellikle deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunmalı."Hava kirliliği artabilirİlerleyen günlerde Orta Avrupa üzerinden gelen yüksek basınç sistemi İstanbul’da etkili olacak.Özdemir, bu durumun rüzgarın zayıfladığı bölgelerde hava kirliliğini artırabileceğini ifade ederek, şu uyarıyı yaptı:"Eğer rüzgar İstanbul’da hafiflerse, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde hava kirliliği belirgin hale gelebilir. Solunum rahatsızlığı olan bireyler tedbir almalı."Mart ayında hava dalgalanmaları devam edecekÖzdemir, mart ayının ikinci yarısında sıcaklıkların tekrar düşebileceğini belirterek şu bilgileri paylaştı:"Geçici soğuma dalgaları ve yağış geçişleri görülebilir. İlkbaharın ilk ayı olan mart ayında, ılık hava ve soğuk havanın yanı sıra yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. Doğu Anadolu ve yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali de var. Günlerin uzaması ve güneşlenme süresinin artmasıyla sıcaklıklar mevsim normallerine ulaşacak. Özellikle yüksek basınçlı günlerde sis, pus ve don olaylarına, ayrıca karın yoğun yağdığı bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/2025-ramazan-bayrami-ne-zaman-tatil-kac-gun-surecek-9-gun-olur-mu-1094164552.html

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