https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/tbmmde-transfer-hareketliligi-hangi-vekil-hangi-partiye-gecti-1094181946.html

TBMM'de transfer hareketliliği: Hangi vekil hangi partiye geçti?

TBMM'de transfer hareketliliği: Hangi vekil hangi partiye geçti?

Sputnik Türkiye

TBMM’de milletvekili transfer trafiği hız kesmiyor! Son iki yılda 27 vekil partisinden istifa etti, 18’i başka partilere geçti, 9’u ise bağımsız kaldı. Meclis’te siyasi dengeler değişirken, hangi vekil nereden nereye geçti?

2025-03-04T14:53+0300

2025-03-04T14:53+0300

2025-03-04T14:53+0300

poli̇ti̇ka

tbmm

milletvekili

parti

siyasi parti

adnan beker

ankara

antalya

deva partisi

edirne

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093458650_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4b6a70b4c30dcf1c3ec82a1349ddb5f0.jpg

TBMM’de milletvekillerinin transfer trafiği baş döndürüyor. 14 Mayıs 2023 tahinden gerçekleşen seçim sonrasında oluşan Meclis aritmetiği her geçen gün değişti. Yerel seçimler sonrasında 4 milletvekili belediye başkanlığı için vekillik görevini bırakırken; 27 milletvekili partisinden istifa etti. 18 milletvekili yeni bir partiye geçiş yaptı ve 9 vekil ise bağımsız olarak çalışmalarını sürdürüyor.Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu (İYİ Partiden AK Parti'ye),İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz (İYİ Partiden AK Parti'ye),Kayseri Milletvekili Dursun Ataş (İYİ Partiden AK Parti'ye),İstanbul Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu (İYİ Parti’den AK Parti’ye),Konya Milletvekili Ünal Karaman (İYİ Parti’den AK Parti’ye),İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu (Yeniden Refah Partisinden AK Parti'ye),Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı (Saadet Partisinden AK Parti'ye),Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi’nden AK Parti’ye),Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap (CHP'den Saadet Partisine sonra tekrar CHP’ye),İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (İYİ Partiden CHP'ye),Adana Milletvekili Bilal Bilici (İYİ Partiden CHP'ye),Antalya Milletvekili Aykut Kaya (İYİ Partiden CHP'ye),İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir (İYİ Parti'den CHP'ye),İzmir Milletvekili Ümit Özlale (İYİ Partiden CHP'ye),Ankara Milletvekili Adnan Beker (İYİ Partiden CHP’ye),İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt (Demokrat Parti’den CHP’ye),Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf (DEVA’dan CHP’ye),İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun (Demokrat Parti’den CHP’ye), geçti.Bağımsız kalanİYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Koray Aydın,İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan,MHP'den istifa eden Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez,MHP'den istifa eden Bolu Milletvekili İsmail Akgül,MHP'den istifa eden Kilis Milletvekili Mustafa Demir,CHP'den istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün,DEVA Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu,DEVA Partisi'nden istifa eden Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın,İYİ Partiden ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/adnan-beker-chpye-katildi-rozetini-ozgur-ozel-takti-1094178851.html

ankara

antalya

edirne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

tbmm, milletvekili, parti, siyasi parti, adnan beker, ankara, antalya, deva partisi, edirne, koray aydın, yüksel arslan, mhp