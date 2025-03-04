TBMM'de transfer hareketliliği: Hangi vekil hangi partiye geçti?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kurumsal duruş tartışması: "Ramazan e-postası" nedeniyle Zorlu Holding CEO' su Cem Köksal istifa etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Sosyal konut projeleri ilerlemiyor’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özgür Mikrofon şubat ayı enflasyon rakamları
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile haber masasında bu haftanın dosya konusu ‘’Kadınlar’’.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beyni ikna etmeyi başardılar: Felçliler yürüyebiliyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
USTA SANATÇIYI ANIYORUZ
Müzikle sonsuzluğa uzanan bir yaşam: Edip Akbayram
18:27
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Terörsüz Türkiye ile ilgili son gelişmeler
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mansur Yavaş'tan TSK'dan ihraç edilen subaylara yeni görev
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Şubat ayında 16 kadın öldürüldü’
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emeklinin bayram ikramiyesi yıllar içerisinde nasıl eridi?
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Burcu Uğur: 'İddianamede Barış Pehlivan yerine Barış Terkoğlu'nun adı yazılmış'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Usta sanatçı Edip Akbayram'ın son doğum gününde herkesi şaşırtan olay neydi? Sanatçı Filiz Otyam anlatıyor
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/tbmmde-transfer-hareketliligi-hangi-vekil-hangi-partiye-gecti-1094181946.html
TBMM'de transfer hareketliliği: Hangi vekil hangi partiye geçti?
TBMM'de transfer hareketliliği: Hangi vekil hangi partiye geçti?
Sputnik Türkiye
TBMM’de milletvekili transfer trafiği hız kesmiyor! Son iki yılda 27 vekil partisinden istifa etti, 18’i başka partilere geçti, 9’u ise bağımsız kaldı. Meclis’te siyasi dengeler değişirken, hangi vekil nereden nereye geçti?
2025-03-04T14:53+0300
2025-03-04T14:53+0300
poli̇ti̇ka
tbmm
milletvekili
parti
siyasi parti
adnan beker
ankara
antalya
deva partisi
edirne
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093458650_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4b6a70b4c30dcf1c3ec82a1349ddb5f0.jpg
TBMM’de milletvekillerinin transfer trafiği baş döndürüyor. 14 Mayıs 2023 tahinden gerçekleşen seçim sonrasında oluşan Meclis aritmetiği her geçen gün değişti. Yerel seçimler sonrasında 4 milletvekili belediye başkanlığı için vekillik görevini bırakırken; 27 milletvekili partisinden istifa etti. 18 milletvekili yeni bir partiye geçiş yaptı ve 9 vekil ise bağımsız olarak çalışmalarını sürdürüyor.Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu (İYİ Partiden AK Parti'ye),İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz (İYİ Partiden AK Parti'ye),Kayseri Milletvekili Dursun Ataş (İYİ Partiden AK Parti'ye),İstanbul Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu (İYİ Parti’den AK Parti’ye),Konya Milletvekili Ünal Karaman (İYİ Parti’den AK Parti’ye),İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu (Yeniden Refah Partisinden AK Parti'ye),Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı (Saadet Partisinden AK Parti'ye),Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi’nden AK Parti’ye),Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap (CHP'den Saadet Partisine sonra tekrar CHP’ye),İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (İYİ Partiden CHP'ye),Adana Milletvekili Bilal Bilici (İYİ Partiden CHP'ye),Antalya Milletvekili Aykut Kaya (İYİ Partiden CHP'ye),İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir (İYİ Parti'den CHP'ye),İzmir Milletvekili Ümit Özlale (İYİ Partiden CHP'ye),Ankara Milletvekili Adnan Beker (İYİ Partiden CHP’ye),İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt (Demokrat Parti’den CHP’ye),Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf (DEVA’dan CHP’ye),İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun (Demokrat Parti’den CHP’ye), geçti.Bağımsız kalanİYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Koray Aydın,İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan,MHP'den istifa eden Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez,MHP'den istifa eden Bolu Milletvekili İsmail Akgül,MHP'den istifa eden Kilis Milletvekili Mustafa Demir,CHP'den istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün,DEVA Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu,DEVA Partisi'nden istifa eden Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın,İYİ Partiden ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/adnan-beker-chpye-katildi-rozetini-ozgur-ozel-takti-1094178851.html
ankara
antalya
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093458650_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b21a4787584d9009cd7b22004e563769.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tbmm, milletvekili, parti, siyasi parti, adnan beker, ankara, antalya, deva partisi, edirne, koray aydın, yüksel arslan, mhp
tbmm, milletvekili, parti, siyasi parti, adnan beker, ankara, antalya, deva partisi, edirne, koray aydın, yüksel arslan, mhp

TBMM'de transfer hareketliliği: Hangi vekil hangi partiye geçti?

14:53 04.03.2025
© AAMeclis
Meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© AA
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
TBMM’de milletvekili transfer tarfiği baş döndürüyor. İki yılda 27 vekil partisinden istifa etti. 18 milletvekili başka partide siyaset yaparken 9 vekil bağımsız olarak görev yapıyor.
TBMM’de milletvekillerinin transfer trafiği baş döndürüyor. 14 Mayıs 2023 tahinden gerçekleşen seçim sonrasında oluşan Meclis aritmetiği her geçen gün değişti.
Yerel seçimler sonrasında 4 milletvekili belediye başkanlığı için vekillik görevini bırakırken; 27 milletvekili partisinden istifa etti.
18 milletvekili yeni bir partiye geçiş yaptı ve 9 vekil ise bağımsız olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu (İYİ Partiden AK Parti'ye),
İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz (İYİ Partiden AK Parti'ye),
Kayseri Milletvekili Dursun Ataş (İYİ Partiden AK Parti'ye),
İstanbul Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu (İYİ Parti’den AK Parti’ye),
Konya Milletvekili Ünal Karaman (İYİ Parti’den AK Parti’ye),
İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu (Yeniden Refah Partisinden AK Parti'ye),
Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı (Saadet Partisinden AK Parti'ye),
Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi’nden AK Parti’ye),
Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap (CHP'den Saadet Partisine sonra tekrar CHP’ye),
İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (İYİ Partiden CHP'ye),
Adana Milletvekili Bilal Bilici (İYİ Partiden CHP'ye),
Antalya Milletvekili Aykut Kaya (İYİ Partiden CHP'ye),
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir (İYİ Parti'den CHP'ye),
İzmir Milletvekili Ümit Özlale (İYİ Partiden CHP'ye),
Ankara Milletvekili Adnan Beker (İYİ Partiden CHP’ye),
İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt (Demokrat Parti’den CHP’ye),
Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf (DEVA’dan CHP’ye),
İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun (Demokrat Parti’den CHP’ye), geçti.

Bağımsız kalan

İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Koray Aydın,
İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan,
MHP'den istifa eden Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez,
MHP'den istifa eden Bolu Milletvekili İsmail Akgül,
MHP'den istifa eden Kilis Milletvekili Mustafa Demir,
CHP'den istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün,
DEVA Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu,
DEVA Partisi'nden istifa eden Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın,
İYİ Partiden ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.
Adnan Beker - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
POLİTİKA
Adnan Beker CHP'ye katıldı: Rozetini Özgür Özel taktı
13:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала