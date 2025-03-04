https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/tbmmde-transfer-hareketliligi-hangi-vekil-hangi-partiye-gecti-1094181946.html
TBMM'de transfer hareketliliği: Hangi vekil hangi partiye geçti?
TBMM'de transfer hareketliliği: Hangi vekil hangi partiye geçti?
Sputnik Türkiye
TBMM’de milletvekili transfer trafiği hız kesmiyor! Son iki yılda 27 vekil partisinden istifa etti, 18’i başka partilere geçti, 9’u ise bağımsız kaldı. Meclis’te siyasi dengeler değişirken, hangi vekil nereden nereye geçti?
2025-03-04T14:53+0300
2025-03-04T14:53+0300
2025-03-04T14:53+0300
poli̇ti̇ka
tbmm
milletvekili
parti
siyasi parti
adnan beker
ankara
antalya
deva partisi
edirne
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TBMM’de milletvekillerinin transfer trafiği baş döndürüyor. 14 Mayıs 2023 tahinden gerçekleşen seçim sonrasında oluşan Meclis aritmetiği her geçen gün değişti. Yerel seçimler sonrasında 4 milletvekili belediye başkanlığı için vekillik görevini bırakırken; 27 milletvekili partisinden istifa etti. 18 milletvekili yeni bir partiye geçiş yaptı ve 9 vekil ise bağımsız olarak çalışmalarını sürdürüyor.Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu (İYİ Partiden AK Parti'ye),İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz (İYİ Partiden AK Parti'ye),Kayseri Milletvekili Dursun Ataş (İYİ Partiden AK Parti'ye),İstanbul Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu (İYİ Parti’den AK Parti’ye),Konya Milletvekili Ünal Karaman (İYİ Parti’den AK Parti’ye),İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu (Yeniden Refah Partisinden AK Parti'ye),Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı (Saadet Partisinden AK Parti'ye),Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi’nden AK Parti’ye),Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap (CHP'den Saadet Partisine sonra tekrar CHP’ye),İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (İYİ Partiden CHP'ye),Adana Milletvekili Bilal Bilici (İYİ Partiden CHP'ye),Antalya Milletvekili Aykut Kaya (İYİ Partiden CHP'ye),İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir (İYİ Parti'den CHP'ye),İzmir Milletvekili Ümit Özlale (İYİ Partiden CHP'ye),Ankara Milletvekili Adnan Beker (İYİ Partiden CHP’ye),İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt (Demokrat Parti’den CHP’ye),Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf (DEVA’dan CHP’ye),İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun (Demokrat Parti’den CHP’ye), geçti.Bağımsız kalanİYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Koray Aydın,İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan,MHP'den istifa eden Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez,MHP'den istifa eden Bolu Milletvekili İsmail Akgül,MHP'den istifa eden Kilis Milletvekili Mustafa Demir,CHP'den istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün,DEVA Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu,DEVA Partisi'nden istifa eden Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın,İYİ Partiden ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/adnan-beker-chpye-katildi-rozetini-ozgur-ozel-takti-1094178851.html
ankara
antalya
edirne
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Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
tbmm, milletvekili, parti, siyasi parti, adnan beker, ankara, antalya, deva partisi, edirne, koray aydın, yüksel arslan, mhp
tbmm, milletvekili, parti, siyasi parti, adnan beker, ankara, antalya, deva partisi, edirne, koray aydın, yüksel arslan, mhp
TBMM'de transfer hareketliliği: Hangi vekil hangi partiye geçti?
Özel
TBMM’de milletvekili transfer tarfiği baş döndürüyor. İki yılda 27 vekil partisinden istifa etti. 18 milletvekili başka partide siyaset yaparken 9 vekil bağımsız olarak görev yapıyor.
TBMM’de milletvekillerinin transfer trafiği baş döndürüyor. 14 Mayıs 2023 tahinden gerçekleşen seçim sonrasında oluşan Meclis aritmetiği her geçen gün değişti.
Yerel seçimler sonrasında 4 milletvekili belediye başkanlığı için vekillik görevini bırakırken; 27 milletvekili partisinden istifa etti.
18 milletvekili yeni bir partiye geçiş yaptı ve 9 vekil ise bağımsız olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu
(İYİ
Partiden AK Parti'ye
),
İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz (İYİ Partiden AK Parti'ye),
Kayseri Milletvekili Dursun Ataş (İYİ Partiden AK Parti'ye),
İstanbul Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu (İYİ Parti’den AK Parti’ye),
Konya Milletvekili Ünal Karaman (İYİ Parti’den AK Parti’ye),
İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu (Yeniden Refah Partisinden AK Parti'ye),
Ankara
Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı
(Saadet Partisinden AK Parti'ye
),
Antalya
Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun
(Gelecek Partisi’nden AK Parti’ye
),
Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap (CHP'den Saadet Partisine sonra tekrar CHP’ye),
İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (İYİ Partiden CHP'ye),
Adana Milletvekili Bilal Bilici (İYİ Partiden CHP'ye),
Antalya Milletvekili Aykut Kaya (İYİ Partiden CHP'ye),
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir (İYİ Parti'den CHP'ye),
İzmir Milletvekili Ümit Özlale (İYİ Partiden CHP'ye),
Ankara Milletvekili Adnan Beker
(İYİ Partiden CHP’ye
),
İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
(Demokrat Parti’den CHP’ye
),
Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf
(DEVA’dan CHP’ye
),
İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun (Demokrat Parti’den CHP’ye), geçti.
İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Koray Aydın,
İYİ Parti’den
istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan
,
MHP'den
istifa eden Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez
,
MHP'den istifa eden Bolu Milletvekili İsmail Akgül
,
MHP'den istifa eden Kilis Milletvekili Mustafa Demir,
CHP'den
istifa eden Edirne
Milletvekili Ediz Ün,
DEVA Partisi'nden
istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu,
DEVA Partisi'nden istifa eden Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın,
İYİ Partiden ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.