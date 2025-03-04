https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/adnan-beker-chpye-katildi-rozetini-ozgur-ozel-takti-1094178851.html
Adnan Beker CHP'ye katıldı: Rozetini Özgür Özel taktı
Adnan Beker CHP'ye katıldı: Rozetini Özgür Özel taktı
Sputnik Türkiye
İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katıldı. Beker'in rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T13:49+0300
2025-03-04T13:49+0300
2025-03-04T13:49+0300
poli̇ti̇ka
adnan beker
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
rozet
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İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adnan Beker'in rozetini taktı.Beker, kürsüdeki konuşmasında, "Beni onurlandıran, bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada tecrübelerimle ve kurduğum hayallerimle buradayım. Bir şeyleri değiştirebileceğime inanıyorum. İnşallah partimizi hep birlikte iktidara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/kamuya-495-personel-alinacak-kamu-personel-alimi-icin-basvuru-takvimi-ve-sartlar-aciklandi-1094174559.html
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adnan beker, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, rozet
adnan beker, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, rozet
Adnan Beker CHP'ye katıldı: Rozetini Özgür Özel taktı
İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katıldı. Beker'in rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.
İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adnan Beker'in rozetini taktı.
Beker, kürsüdeki konuşmasında, "Beni onurlandıran, bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada tecrübelerimle ve kurduğum hayallerimle buradayım. Bir şeyleri değiştirebileceğime inanıyorum. İnşallah partimizi hep birlikte iktidara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.