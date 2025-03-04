https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/adnan-beker-chpye-katildi-rozetini-ozgur-ozel-takti-1094178851.html

Adnan Beker CHP'ye katıldı: Rozetini Özgür Özel taktı

Adnan Beker CHP'ye katıldı: Rozetini Özgür Özel taktı

Sputnik Türkiye

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katıldı. Beker'in rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T13:49+0300

2025-03-04T13:49+0300

2025-03-04T13:49+0300

poli̇ti̇ka

adnan beker

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

rozet

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İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adnan Beker'in rozetini taktı.Beker, kürsüdeki konuşmasında, "Beni onurlandıran, bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada tecrübelerimle ve kurduğum hayallerimle buradayım. Bir şeyleri değiştirebileceğime inanıyorum. İnşallah partimizi hep birlikte iktidara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

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adnan beker, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, rozet