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Tayland tatile gelen turistlerden giriş ücreti alacak: Her girişte 300 TL ödenecek
Tayland tatile gelen turistlerden giriş ücreti alacak: Her girişte 300 TL ödenecek
Sputnik Türkiye
Tayland, turistlerden giriş ücreti almak için çalışmalara başladığını duyurdu. Özellikle popüler tatil yerlerine gelen turistlerden kişi başı 300 baht... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
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Tayland, turizmden elde ettiği geliri artırmak ve turistik alanları korumak için her turistten 300 TL alacak.Güney Asya ülkesi Tayland, turistlerden giriş ücreti almak için hazırlıklara başladığını belirtti. Özellikle Phuket ve Bangkok gibi popüler tatil yerlerinde tatil yapmanın yakında daha pahalı hale geleceği açıklandı. Her yıl yaklaşık 100 bin Türk turistin ziyaret ettiği Tayland, yabancı turistlerden kişi başı 300 baht (yaklaşık 300 TL) giriş ücreti talep edeceğini duyurdu. Ücretin 2025 kış sezonunda yürürlüğe gireceği belirtildi.Tayland Spor ve Turizm Bakanı Sorawong Thienthong, bu ücretin turizm altyapısını iyileştirmek, turistik yerleri ve milli parkları korumak için kullanılacağını belirtti. Ayrıca, Bangkok veya Phuket gibi aşırı yoğun turistik bölgelerdeki kalabalığı azaltmak ve daha az ziyaret edilen bölgelere yatırım yapmanın hedeflendiği açıklandı.
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Tayland tatile gelen turistlerden giriş ücreti alacak: Her girişte 300 TL ödenecek

19:28 04.03.2025
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/ThailandTayland'ın Pattaya şehrinin 'seks ticaretiyle' ünlü kırmızı fener bölgesi
Tayland'ın Pattaya şehrinin 'seks ticaretiyle' ünlü kırmızı fener bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
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Tayland, turistlerden giriş ücreti almak için çalışmalara başladığını duyurdu. Özellikle popüler tatil yerlerine gelen turistlerden kişi başı 300 baht (yaklaşık 300 TL) giriş ücreti talep edileceği ve ücretin havayolu ile giriş yapanlar için her girişte, kara veya deniz yolu ile giriş yapanlara ise sadece bir kez yansıtılacağı belirtildi.
Tayland, turizmden elde ettiği geliri artırmak ve turistik alanları korumak için her turistten 300 TL alacak.
Güney Asya ülkesi Tayland, turistlerden giriş ücreti almak için hazırlıklara başladığını belirtti. Özellikle Phuket ve Bangkok gibi popüler tatil yerlerinde tatil yapmanın yakında daha pahalı hale geleceği açıklandı. Her yıl yaklaşık 100 bin Türk turistin ziyaret ettiği Tayland, yabancı turistlerden kişi başı 300 baht (yaklaşık 300 TL) giriş ücreti talep edeceğini duyurdu. Ücretin 2025 kış sezonunda yürürlüğe gireceği belirtildi.
Tayland Spor ve Turizm Bakanı Sorawong Thienthong, bu ücretin turizm altyapısını iyileştirmek, turistik yerleri ve milli parkları korumak için kullanılacağını belirtti. Ayrıca, Bangkok veya Phuket gibi aşırı yoğun turistik bölgelerdeki kalabalığı azaltmak ve daha az ziyaret edilen bölgelere yatırım yapmanın hedeflendiği açıklandı.
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