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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/tayland-1-ocaktan-itibaren-bricse-ortak-uye-oluyor-1092186831.html
Tayland, 1 Ocak’tan itibaren BRICS’e ortak üye oluyor
Tayland, 1 Ocak’tan itibaren BRICS’e ortak üye oluyor
Sputnik Türkiye
Tayland Dışişleri Bakanlığı, ülkenin 1 Ocak 20205 tarihinden itibaren BRICS’e ortak ülke statüsünde katılacağını bildirdi. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T16:58+0300
2024-12-30T16:58+0300
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Tayland Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, ülkenin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren BRICS’e ortak ülke statüsünde katılmış olacağı ifade edildi.Açıklamada, “Tayland 28 Aralık 2024’te, BRICS’in 2024 dönem başkanı Rusya’dan, Tayland’ın 1 Ocak 2025’ten itibaren BRICS’e ortak ülke statüsünde katılacağına dair bildirim aldı” ifadelerine yer verildi.“Tayland’ın BRICS ile ortaklığı, 2017 yılında Tayland’ın BRICS Plus mekanizmasına katılmasıyla başlayan, grupla uzun süredir devam eden işbirliğine dayanıyor. Bu ortaklık, BRICS ülkeleriyle (yükselen pazarlar ve yüksek büyüme potansiyeline sahip gelişmekte olan ülkeler) ekonomik bağların güçlendirilmesi için önemli imkanlar sunuyor” diye açıklamaya devam eden bakanlık, Tayland ile grup arasındaki temel işbirliği alanlarının ticaret, yatırım ve turizmi kapsadığını hatırlattı.Açıklamada ayrıca, “Ortaklık ayrıca Tayland vatandaşları ile diğer BRICS üyesi ülkeler ve ortaklar arasındaki bağların geliştirilmesine de katkı sağlıyor. Tayland’ın BRICS ile olan ilişkisi, ekonomik işbirliğinin ötesinde onun özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında çok taraflılığa olan bağlılığını güçlendiriyor. Tayland ayrıca BRICS ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), Asya İşbirliği Diyaloğu ve Bengal Körfezi Çok Sektörlü Teknik ve Ekonomik İşbirliği Girişimi (BIMSTEC) gibi diğer bölgesel gruplar arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu da ifade ediyor” denildi.Daha önce Tayland’ın, BRICS 2024 dönem başkanı Rusya’dan gruba ortak ülke olarak katılım daveti aldığı ve söz konusu daveti kabul ettiği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/tayland-bricse-ortak-ulke-statusunde-katilmayi-kabul-etti-1092054655.html
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tayland, brics, ortak ülke, ortak ülke statüsü, rusya, davet, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), asya pasifik ekonomik işbirliği (apec)
tayland, brics, ortak ülke, ortak ülke statüsü, rusya, davet, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), asya pasifik ekonomik işbirliği (apec)

Tayland, 1 Ocak’tan itibaren BRICS’e ortak üye oluyor

16:58 30.12.2024
© Sputnik / Григорий СысоевBRICS
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Tayland Dışişleri Bakanlığı, ülkenin 1 Ocak 20205 tarihinden itibaren BRICS’e ortak ülke statüsünde katılacağını bildirdi.
Tayland Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, ülkenin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren BRICS’e ortak ülke statüsünde katılmış olacağı ifade edildi.
Açıklamada, “Tayland 28 Aralık 2024’te, BRICS’in 2024 dönem başkanı Rusya’dan, Tayland’ın 1 Ocak 2025’ten itibaren BRICS’e ortak ülke statüsünde katılacağına dair bildirim aldı” ifadelerine yer verildi.
“Tayland’ın BRICS ile ortaklığı, 2017 yılında Tayland’ın BRICS Plus mekanizmasına katılmasıyla başlayan, grupla uzun süredir devam eden işbirliğine dayanıyor. Bu ortaklık, BRICS ülkeleriyle (yükselen pazarlar ve yüksek büyüme potansiyeline sahip gelişmekte olan ülkeler) ekonomik bağların güçlendirilmesi için önemli imkanlar sunuyor” diye açıklamaya devam eden bakanlık, Tayland ile grup arasındaki temel işbirliği alanlarının ticaret, yatırım ve turizmi kapsadığını hatırlattı.
Açıklamada ayrıca, “Ortaklık ayrıca Tayland vatandaşları ile diğer BRICS üyesi ülkeler ve ortaklar arasındaki bağların geliştirilmesine de katkı sağlıyor. Tayland’ın BRICS ile olan ilişkisi, ekonomik işbirliğinin ötesinde onun özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında çok taraflılığa olan bağlılığını güçlendiriyor. Tayland ayrıca BRICS ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), Asya İşbirliği Diyaloğu ve Bengal Körfezi Çok Sektörlü Teknik ve Ekonomik İşbirliği Girişimi (BIMSTEC) gibi diğer bölgesel gruplar arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu da ifade ediyor” denildi.
Daha önce Tayland’ın, BRICS 2024 dönem başkanı Rusya’dan gruba ortak ülke olarak katılım daveti aldığı ve söz konusu daveti kabul ettiği bildirilmişti.
Hội nghị thượng đỉnh BRICS XVI Cuộc gặp mở rộng của Trưởng đoàn các nước BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
DÜNYA
Tayland, BRICS'e ortak ülke statüsünde katılmayı kabul etti
26 Aralık, 13:35
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