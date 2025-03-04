https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/survivor-all-star-2025te-ilk-eleme-adayi-gergin-ortamda-belli-oldu-acun-ilicali-yarismada-1094165865.html

Survivor All Star 2025'te ilk eleme adayı gergin ortamda belli oldu: Acun Ilıcalı yarışmada sinirlendi

Survivor All Star 2025'te ilk eleme adayı gergin ortamda belli oldu: Acun Ilıcalı yarışmada sinirlendi

Sputnik Türkiye

Survivor All Star 2025'te kadın eleme haftasında adaya veda eden yarışmacı Senem olmuştu. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu sonrasında erkek eleme... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T10:05+0300

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Survivor'da Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyunu tamamlanamamıştı. Pazartesi gününe sarkan oyunda tartışmalar yaşandı. Poyraz ile Yiğit'in karşılaşmasında Acun Ilıcalı, "Fodepar var orada" diyerek oyunu durdurdu. Yiğit Poyraz düdük sonrası gerilirken "Bak 'fodepar' var mı? Fodepar varsa adım Yiğit değil. Yoksa da sayımı var. Sırtımdan nasıl itti? Belimi kıracak adam böyle bir şey yok" diyerek sitem etti.Acun Ilıcalı itirazlara sinirlendiYiğit Poyraz'ın Hikmet karşısında aldığı galibiyet tartışmalara neden oldu. All Star takımı Yiğit'in kuma bastığını iddia etti. Acun Ilıcalı sinirle parkur kenarlarının oyunun içinde olduğunu söyleyerek, "Kum dışı, bu içi bu kadar basit. Hayatınız bunun üstünde geçti zaten. Adam basabilir oraya, ayağınla basma diye bir şey demedik ki" dedi.

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