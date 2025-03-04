https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/survivor-all-star-2025te-ilk-eleme-adayi-gergin-ortamda-belli-oldu-acun-ilicali-yarismada-1094165865.html
Survivor All Star 2025'te ilk eleme adayı gergin ortamda belli oldu: Acun Ilıcalı yarışmada sinirlendi
Survivor All Star 2025'te ilk eleme adayı gergin ortamda belli oldu: Acun Ilıcalı yarışmada sinirlendi
Sputnik Türkiye
Survivor All Star 2025'te kadın eleme haftasında adaya veda eden yarışmacı Senem olmuştu. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu sonrasında erkek eleme... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T10:05+0300
2025-03-04T10:05+0300
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Survivor'da Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyunu tamamlanamamıştı. Pazartesi gününe sarkan oyunda tartışmalar yaşandı. Poyraz ile Yiğit'in karşılaşmasında Acun Ilıcalı, "Fodepar var orada" diyerek oyunu durdurdu. Yiğit Poyraz düdük sonrası gerilirken "Bak 'fodepar' var mı? Fodepar varsa adım Yiğit değil. Yoksa da sayımı var. Sırtımdan nasıl itti? Belimi kıracak adam böyle bir şey yok" diyerek sitem etti.Acun Ilıcalı itirazlara sinirlendiYiğit Poyraz'ın Hikmet karşısında aldığı galibiyet tartışmalara neden oldu. All Star takımı Yiğit'in kuma bastığını iddia etti. Acun Ilıcalı sinirle parkur kenarlarının oyunun içinde olduğunu söyleyerek, "Kum dışı, bu içi bu kadar basit. Hayatınız bunun üstünde geçti zaten. Adam basabilir oraya, ayağınla basma diye bir şey demedik ki" dedi.
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acun ilıcalı, haberler, türkiye
acun ilıcalı, haberler, türkiye
Survivor All Star 2025'te ilk eleme adayı gergin ortamda belli oldu: Acun Ilıcalı yarışmada sinirlendi
Survivor All Star 2025'te kadın eleme haftasında adaya veda eden yarışmacı Senem olmuştu. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu sonrasında erkek eleme haftasının ilk eleme adayı belli oldu. İşte detaylar...
Survivor'da Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyunu tamamlanamamıştı. Pazartesi gününe sarkan oyunda tartışmalar yaşandı.
Poyraz ile Yiğit'in karşılaşmasında Acun Ilıcalı, "Fodepar var orada" diyerek oyunu durdurdu. Yiğit Poyraz düdük sonrası gerilirken "Bak 'fodepar' var mı? Fodepar varsa adım Yiğit değil. Yoksa da sayımı var. Sırtımdan nasıl itti? Belimi kıracak adam böyle bir şey yok" diyerek sitem etti.
Acun Ilıcalı itirazlara sinirlendi
Yiğit Poyraz'ın Hikmet karşısında aldığı galibiyet tartışmalara neden oldu. All Star takımı Yiğit'in kuma bastığını iddia etti. Acun Ilıcalı sinirle parkur kenarlarının oyunun içinde olduğunu söyleyerek, "Kum dışı, bu içi bu kadar basit. Hayatınız bunun üstünde geçti zaten. Adam basabilir oraya, ayağınla basma diye bir şey demedik ki" dedi.