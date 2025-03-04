Survivor All Star 2025'te ilk eleme adayı gergin ortamda belli oldu: Acun Ilıcalı yarışmada sinirlendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kurumsal duruş tartışması: "Ramazan e-postası" nedeniyle Zorlu Holding CEO' su Cem Köksal istifa etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Sosyal konut projeleri ilerlemiyor’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özgür Mikrofon şubat ayı enflasyon rakamları
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile haber masasında bu haftanın dosya konusu ‘’Kadınlar’’.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beyni ikna etmeyi başardılar: Felçliler yürüyebiliyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
USTA SANATÇIYI ANIYORUZ
Müzikle sonsuzluğa uzanan bir yaşam: Edip Akbayram
18:27
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mansur Yavaş'tan TSK'dan ihraç edilen subaylara yeni görev
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Beykoz belediye başkanı tutuklandı
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
YAZI - YORUM
Emeklinin bayram ikramiyesi nasıl eridi?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/survivor-all-star-2025te-ilk-eleme-adayi-gergin-ortamda-belli-oldu-acun-ilicali-yarismada-1094165865.html
Survivor All Star 2025'te ilk eleme adayı gergin ortamda belli oldu: Acun Ilıcalı yarışmada sinirlendi
Survivor All Star 2025'te ilk eleme adayı gergin ortamda belli oldu: Acun Ilıcalı yarışmada sinirlendi
Sputnik Türkiye
Survivor All Star 2025'te kadın eleme haftasında adaya veda eden yarışmacı Senem olmuştu. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu sonrasında erkek eleme... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T10:05+0300
2025-03-04T10:05+0300
türki̇ye
acun ilıcalı
haberler
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092373787_0:105:2090:1281_1920x0_80_0_0_4b43af261c6c4d5b71e88359a961f184.jpg
Survivor'da Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyunu tamamlanamamıştı. Pazartesi gününe sarkan oyunda tartışmalar yaşandı. Poyraz ile Yiğit'in karşılaşmasında Acun Ilıcalı, "Fodepar var orada" diyerek oyunu durdurdu. Yiğit Poyraz düdük sonrası gerilirken "Bak 'fodepar' var mı? Fodepar varsa adım Yiğit değil. Yoksa da sayımı var. Sırtımdan nasıl itti? Belimi kıracak adam böyle bir şey yok" diyerek sitem etti.Acun Ilıcalı itirazlara sinirlendiYiğit Poyraz'ın Hikmet karşısında aldığı galibiyet tartışmalara neden oldu. All Star takımı Yiğit'in kuma bastığını iddia etti. Acun Ilıcalı sinirle parkur kenarlarının oyunun içinde olduğunu söyleyerek, "Kum dışı, bu içi bu kadar basit. Hayatınız bunun üstünde geçti zaten. Adam basabilir oraya, ayağınla basma diye bir şey demedik ki" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/galatasaray-ve-fenerbahce-arasinda-polemik-buyuyor-jose-mourinho-ne-dedi-basin-toplantisindaki-1093960405.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092373787_121:0:1969:1386_1920x0_80_0_0_e261c7dd0fba4b58641fbbf5f59128e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
acun ilıcalı, haberler, türkiye
acun ilıcalı, haberler, türkiye

Survivor All Star 2025'te ilk eleme adayı gergin ortamda belli oldu: Acun Ilıcalı yarışmada sinirlendi

10:05 04.03.2025
© AA / Süha GürFenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© AA / Süha Gür
Abone ol
Survivor All Star 2025'te kadın eleme haftasında adaya veda eden yarışmacı Senem olmuştu. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu sonrasında erkek eleme haftasının ilk eleme adayı belli oldu. İşte detaylar...
Survivor'da Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyunu tamamlanamamıştı. Pazartesi gününe sarkan oyunda tartışmalar yaşandı.
Poyraz ile Yiğit'in karşılaşmasında Acun Ilıcalı, "Fodepar var orada" diyerek oyunu durdurdu. Yiğit Poyraz düdük sonrası gerilirken "Bak 'fodepar' var mı? Fodepar varsa adım Yiğit değil. Yoksa da sayımı var. Sırtımdan nasıl itti? Belimi kıracak adam böyle bir şey yok" diyerek sitem etti.

Acun Ilıcalı itirazlara sinirlendi

Yiğit Poyraz'ın Hikmet karşısında aldığı galibiyet tartışmalara neden oldu. All Star takımı Yiğit'in kuma bastığını iddia etti. Acun Ilıcalı sinirle parkur kenarlarının oyunun içinde olduğunu söyleyerek, "Kum dışı, bu içi bu kadar basit. Hayatınız bunun üstünde geçti zaten. Adam basabilir oraya, ayağınla basma diye bir şey demedik ki" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
SPOR
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında polemik büyüyor: Jose Mourinho ne dedi? Basın toplantısındaki sözleri gündemde
25 Şubat, 10:20

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала