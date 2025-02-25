https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/galatasaray-ve-fenerbahce-arasinda-polemik-buyuyor-jose-mourinho-ne-dedi-basin-toplantisindaki-1093960405.html

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında polemik büyüyor: Jose Mourinho ne dedi? Basın toplantısındaki sözleri gündemde

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında polemik büyüyor: Jose Mourinho ne dedi? Basın toplantısındaki sözleri gündemde

Sputnik Türkiye

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Jose Mourinho’nun "Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı" sözleri tartışma yarattı. Sarı-kırmızılı ekip suç... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T10:20+0300

2025-02-25T10:20+0300

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spor

galatasaray

galatasaray sk

fenerbahçe

maymun

suç duyurusu

derbi

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan gerilim, Jose Mourinho’nun basın toplantısında yaptığı açıklamayla yeni bir boyut kazandı. Mourinho, mücadele sonrası hakem kararlarını değerlendirirken, “Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Galatasaray camiasında büyük tepki çekti.Sarı-kırmızılı kulüp, Mourinho’nun ifadelerinin ırkçı söylemler içerdiğini belirterek suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten resmi açıklama yapılırken, hukuk birimlerinin süreci takip edeceği belirtildi.Acun Ilıcalı’dan sert tepkiGalatasaray’ın Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamasının ardından, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV100’e yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Ilıcalı, "Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyahi mi?" sözleriyle Galatasaray’ın tepkisine karşı çıktı.Ilıcalı, Mourinho’nun sözlerinin bağlamından koparıldığını iddia ederek, "Maymunu siyahi bir insana söylersen, ırkçılıktır. Beyazlara söylersen nasıl ırkçılık oluyor? İnsanlar sarı kart için zıplarken, Mourinho burada fazla tepki verilmesini anlatıyor" şeklinde konuştu.Mourinho ne söyledi?Jose Mourinho, derbi sonrası yaptığı açıklamada hakemin kararlarını değerlendirirken şu ifadeleri kullanmıştı:"Bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyordu. Çok büyük karakter. Türk hakem olsaydı 1. dakikada sarı kart verirdi ve 5. dakikada da değiştirmem gerekirdi."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/galatasaraydan-jose-mourinhoya-irkcilik-iddiasiyla-suc-duyurusu-1093951706.html

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galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe, maymun, suç duyurusu, derbi