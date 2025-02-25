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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/galatasaray-ve-fenerbahce-arasinda-polemik-buyuyor-jose-mourinho-ne-dedi-basin-toplantisindaki-1093960405.html
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında polemik büyüyor: Jose Mourinho ne dedi? Basın toplantısındaki sözleri gündemde
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında polemik büyüyor: Jose Mourinho ne dedi? Basın toplantısındaki sözleri gündemde
Sputnik Türkiye
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Jose Mourinho’nun "Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı" sözleri tartışma yarattı. Sarı-kırmızılı ekip suç... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T10:20+0300
2025-02-25T10:20+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
fenerbahçe
maymun
suç duyurusu
derbi
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan gerilim, Jose Mourinho’nun basın toplantısında yaptığı açıklamayla yeni bir boyut kazandı. Mourinho, mücadele sonrası hakem kararlarını değerlendirirken, “Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Galatasaray camiasında büyük tepki çekti.Sarı-kırmızılı kulüp, Mourinho’nun ifadelerinin ırkçı söylemler içerdiğini belirterek suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten resmi açıklama yapılırken, hukuk birimlerinin süreci takip edeceği belirtildi.Acun Ilıcalı’dan sert tepkiGalatasaray’ın Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamasının ardından, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV100’e yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Ilıcalı, "Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyahi mi?" sözleriyle Galatasaray’ın tepkisine karşı çıktı.Ilıcalı, Mourinho’nun sözlerinin bağlamından koparıldığını iddia ederek, "Maymunu siyahi bir insana söylersen, ırkçılıktır. Beyazlara söylersen nasıl ırkçılık oluyor? İnsanlar sarı kart için zıplarken, Mourinho burada fazla tepki verilmesini anlatıyor" şeklinde konuştu.Mourinho ne söyledi?Jose Mourinho, derbi sonrası yaptığı açıklamada hakemin kararlarını değerlendirirken şu ifadeleri kullanmıştı:"Bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyordu. Çok büyük karakter. Türk hakem olsaydı 1. dakikada sarı kart verirdi ve 5. dakikada da değiştirmem gerekirdi."
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galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe, maymun, suç duyurusu, derbi
galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe, maymun, suç duyurusu, derbi

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında polemik büyüyor: Jose Mourinho ne dedi? Basın toplantısındaki sözleri gündemde

10:20 25.02.2025
© AA / Arife Karakum Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© AA / Arife Karakum
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Jose Mourinho’nun "Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı" sözleri tartışma yarattı. Sarı-kırmızılı ekip suç duyurusunda bulunacağını açıklarken, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka!" diyerek tepki gösterdi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan gerilim, Jose Mourinho’nun basın toplantısında yaptığı açıklamayla yeni bir boyut kazandı. Mourinho, mücadele sonrası hakem kararlarını değerlendirirken, “Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Galatasaray camiasında büyük tepki çekti.
Sarı-kırmızılı kulüp, Mourinho’nun ifadelerinin ırkçı söylemler içerdiğini belirterek suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten resmi açıklama yapılırken, hukuk birimlerinin süreci takip edeceği belirtildi.

Acun Ilıcalı’dan sert tepki

Galatasaray’ın Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamasının ardından, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV100’e yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Ilıcalı, "Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyahi mi?" sözleriyle Galatasaray’ın tepkisine karşı çıktı.
Ilıcalı, Mourinho’nun sözlerinin bağlamından koparıldığını iddia ederek, "Maymunu siyahi bir insana söylersen, ırkçılıktır. Beyazlara söylersen nasıl ırkçılık oluyor? İnsanlar sarı kart için zıplarken, Mourinho burada fazla tepki verilmesini anlatıyor" şeklinde konuştu.

Mourinho ne söyledi?

Jose Mourinho, derbi sonrası yaptığı açıklamada hakemin kararlarını değerlendirirken şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyordu. Çok büyük karakter. Türk hakem olsaydı 1. dakikada sarı kart verirdi ve 5. dakikada da değiştirmem gerekirdi."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
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Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya 'ırkçılık' iddiasıyla suç duyurusu
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