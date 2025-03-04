https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/sirbistan-meclisinde-milletvekilleri-arasinda-sis-bombali-mesaleli-kavga-1094183791.html

Sırbistan Meclisi'nde milletvekilleri arasında sis bombalı meşaleli kavga

Sırbistan Meclisi'nde milletvekilleri arasında sis bombalı meşaleli kavga

Sputnik Türkiye

Sırbistan Ulusal Meclisi toplantısı sırasında muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen arbedede milletvekilleri sis... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T15:10+0300

2025-03-04T15:10+0300

2025-03-04T16:03+0300

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ana brnabic

milos vucevic

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Sırbistan Ulusal Meclisi'nde, Başbakan Milos Vucevic'in istifası ve yükseköğretim kanununun görüşüleceği oturum için toplanan meclis üyeleri arasında kavga çıktı. Gündem kabulünün ardından muhalefetteki Yeşil Sol Cephe milletvekillerinden Radomir Lazovic kürsüye yönelmesi üzerine parlamento güvenliğinin müdahalesiyle karşılaştı. Bunun üzerine muhalefet ve iktidar milletvekillerinin de kürsünün olduğu bölgeye gelmesiyle arbede yaşandı.Arbede sırasında meşale yakılması ve sis bombasının atılmasıyla salon dumanlarla kaplandı. İki milletvekilinin kafasına sis bombası isabet etti. Üzerine su atılan Meclis Başkanı Ana Brnabic'in yaptığı açıklamaya göre, kafasına sis bombası isabet eden milletvekillerinden birinin hastaneye kaldırıldığı ancak hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/sirbistan-basbakani-15-kisinin-oldugu-tren-istasyonu-faciasindan-sonra-istifa-edecegini-duyurdu-1093129280.html

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avrupa, sırbistan, ana brnabic, milos vucevic