https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/sirbistan-meclisinde-milletvekilleri-arasinda-sis-bombali-mesaleli-kavga-1094183791.html
Sırbistan Meclisi'nde milletvekilleri arasında sis bombalı meşaleli kavga
Sırbistan Meclisi'nde milletvekilleri arasında sis bombalı meşaleli kavga
Sputnik Türkiye
Sırbistan Ulusal Meclisi toplantısı sırasında muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen arbedede milletvekilleri sis... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T15:10+0300
2025-03-04T15:10+0300
2025-03-04T16:03+0300
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ana brnabic
milos vucevic
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Sırbistan Ulusal Meclisi'nde, Başbakan Milos Vucevic'in istifası ve yükseköğretim kanununun görüşüleceği oturum için toplanan meclis üyeleri arasında kavga çıktı. Gündem kabulünün ardından muhalefetteki Yeşil Sol Cephe milletvekillerinden Radomir Lazovic kürsüye yönelmesi üzerine parlamento güvenliğinin müdahalesiyle karşılaştı. Bunun üzerine muhalefet ve iktidar milletvekillerinin de kürsünün olduğu bölgeye gelmesiyle arbede yaşandı.Arbede sırasında meşale yakılması ve sis bombasının atılmasıyla salon dumanlarla kaplandı. İki milletvekilinin kafasına sis bombası isabet etti. Üzerine su atılan Meclis Başkanı Ana Brnabic'in yaptığı açıklamaya göre, kafasına sis bombası isabet eden milletvekillerinden birinin hastaneye kaldırıldığı ancak hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/sirbistan-basbakani-15-kisinin-oldugu-tren-istasyonu-faciasindan-sonra-istifa-edecegini-duyurdu-1093129280.html
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avrupa, sırbistan, ana brnabic, milos vucevic
Sırbistan Meclisi'nde milletvekilleri arasında sis bombalı meşaleli kavga
15:10 04.03.2025 (güncellendi: 16:03 04.03.2025)
Sırbistan Ulusal Meclisi toplantısı sırasında muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen arbedede milletvekilleri sis bombası atarak meşale yaktı. Meclis Başkanı Ana Brnabic, olay sırasında başından yaralanan iki milletvekilinden birinin hayati tehlikesini koruduğu açıkladı.
Sırbistan Ulusal Meclisi'nde, Başbakan Milos Vucevic'in istifası ve yükseköğretim kanununun görüşüleceği oturum için toplanan meclis üyeleri arasında kavga çıktı.
Gündem kabulünün ardından muhalefetteki Yeşil Sol Cephe milletvekillerinden Radomir Lazovic kürsüye yönelmesi üzerine parlamento güvenliğinin müdahalesiyle karşılaştı. Bunun üzerine muhalefet ve iktidar milletvekillerinin de kürsünün olduğu bölgeye gelmesiyle arbede yaşandı.
Arbede sırasında meşale yakılması ve sis bombasının atılmasıyla salon dumanlarla kaplandı. İki milletvekilinin kafasına sis bombası isabet etti. Üzerine su atılan Meclis Başkanı Ana Brnabic'in yaptığı açıklamaya göre, kafasına sis bombası isabet eden milletvekillerinden birinin hastaneye kaldırıldığı ancak hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.