https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/sigaraya-yeni-zam-geliyor-sigara-fiyatlari-ne-zaman-ve-ne-kadar-artacak-erol-dundar-duyurdu-1093957011.html

Sigaraya yeni zam geliyor: Sigara fiyatları ne zaman ve ne kadar artacak? Erol Dündar duyurdu

Sigaraya yeni zam geliyor: Sigara fiyatları ne zaman ve ne kadar artacak? Erol Dündar duyurdu

Sputnik Türkiye

Sigara fiyatlarına 2025 zammı geliyor. Mart ayında sigaraya 5 lira zam bekleniyor. Güncel philip morris, jti, bat ve t&t sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı sigara hangisi? işte güncel sigara fiyat listesi...

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sigara fiyatları 2025

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Alkol ve sigarada yılbaşında yapılan ÖTV düzenlemesi, fiyat artışlarını beraberinde getirdi. Ocak ayında yüzde 7.56 oranında artan ÖTV, doğrudan alkollü içeceklere yansırken benzer bir zam sigara fiyatlarına da bekleniyor. Bu kapsamda sigaradan alınan asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 83 kuruşa yükseldi.Sigara fiyatlarına yeni zam: Mart 2025’te ne kadar olacak?Sigara fiyatlarına 2025 zammı bekleniyor. Mart ayında yeni bir 5 liralık zam beklentisi gündemde. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkol fiyatlarında yeni bir artış öngörülmezken, sigara fiyatlarının mart ayında yükseleceğini belirtti. Dündar, “Alkole zam olmayacak. Sigaraya ise Mart ayında 5 liralık zam bekleniyor” ifadelerini kullandı.Sigara fiyatları ne kadar?Peki, 25 Şubat 2025 Salı günü itibarıyla sigara fiyatları ne kadar? İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bir-sarap-grubuna-zam-sigara-fiyatlarina-da-zam-kapida-1092731131.html

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