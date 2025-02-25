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Sigaraya yeni zam geliyor: Sigara fiyatları ne zaman ve ne kadar artacak? Erol Dündar duyurdu
Sigaraya yeni zam geliyor: Sigara fiyatları ne zaman ve ne kadar artacak? Erol Dündar duyurdu
Sputnik Türkiye
Sigara fiyatlarına 2025 zammı geliyor. Mart ayında sigaraya 5 lira zam bekleniyor. Güncel philip morris, jti, bat ve t&t sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı sigara hangisi? işte güncel sigara fiyat listesi...
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Alkol ve sigarada yılbaşında yapılan ÖTV düzenlemesi, fiyat artışlarını beraberinde getirdi. Ocak ayında yüzde 7.56 oranında artan ÖTV, doğrudan alkollü içeceklere yansırken benzer bir zam sigara fiyatlarına da bekleniyor. Bu kapsamda sigaradan alınan asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 83 kuruşa yükseldi.Sigara fiyatlarına yeni zam: Mart 2025’te ne kadar olacak?Sigara fiyatlarına 2025 zammı bekleniyor. Mart ayında yeni bir 5 liralık zam beklentisi gündemde. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkol fiyatlarında yeni bir artış öngörülmezken, sigara fiyatlarının mart ayında yükseleceğini belirtti. Dündar, “Alkole zam olmayacak. Sigaraya ise Mart ayında 5 liralık zam bekleniyor” ifadelerini kullandı.Sigara fiyatları ne kadar?Peki, 25 Şubat 2025 Salı günü itibarıyla sigara fiyatları ne kadar? İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları:
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Sigaraya yeni zam geliyor: Sigara fiyatları ne zaman ve ne kadar artacak? Erol Dündar duyurdu

09:27 25.02.2025 (güncellendi: 09:59 25.02.2025)
© AASigara
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© AA
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Alkol ve sigaraya yönelik vergi artışları, fiyatları yükseltmeye devam ediyor. Ocak ayında yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının ardından sigara fiyatlarına beklenen zam tarihi açıklandı. Peki, sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam ne zaman gelecek? Sigara fiyatlarına ne kadar zam yapılacak?
Alkol ve sigarada yılbaşında yapılan ÖTV düzenlemesi, fiyat artışlarını beraberinde getirdi. Ocak ayında yüzde 7.56 oranında artan ÖTV, doğrudan alkollü içeceklere yansırken benzer bir zam sigara fiyatlarına da bekleniyor. Bu kapsamda sigaradan alınan asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 83 kuruşa yükseldi.

Sigara fiyatlarına yeni zam: Mart 2025’te ne kadar olacak?

Sigara fiyatlarına 2025 zammı bekleniyor. Mart ayında yeni bir 5 liralık zam beklentisi gündemde. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkol fiyatlarında yeni bir artış öngörülmezken, sigara fiyatlarının mart ayında yükseleceğini belirtti.
Dündar, “Alkole zam olmayacak. Sigaraya ise Mart ayında 5 liralık zam bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Sigara fiyatları ne kadar?

Peki, 25 Şubat 2025 Salı günü itibarıyla sigara fiyatları ne kadar? İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları:
Philip Morris Grubu: En ucuz sigara 72 lira, en pahalı sigara 81 lira.
JTI Grubu: En ucuz sigara 68 lira, en pahalı sigara 80 lira.
BAT Grubu: En ucuz sigara 71 lira, en pahalı sigara 89 lira.
T&T Grubu: En ucuz sigara 64 lira, en pahalı sigara 71 lira.
Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
EKONOMİ
Bir şarap grubuna zam: Sigara fiyatlarına da zam kapıda
16 Ocak, 05:52
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