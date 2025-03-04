https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/prof-dr-sevil-atasoy-turkiyede-kokain-ile-baglantili-uyusturucu-tedavisi-talepleri-son-on-yilda-1094191595.html
Prof. Dr. Sevil Atasoy: Türkiye'de, kokain ile bağlantılı uyuşturucu tedavisi talepleri son on yılda arttı
Prof. Dr. Sevil Atasoy: Türkiye'de, kokain ile bağlantılı uyuşturucu tedavisi talepleri son on yılda arttı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu 2024 Raporu, dünya ile aynı anda Türkiye'de de açıklandı. Raporda bu yıl sentetik uyuşturucuların yayılmasındaki... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T18:58+0300
2025-03-04T18:58+0300
2025-03-04T18:58+0300
türki̇ye
sevil atasoy
uyuşturucu
sentetik uyuşturucu
birleşmiş milletler uyuşturucu kontrol kurulu 2024 raporu
kokain
uyuşturucu ticareti
türkiye
metanfetamin
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Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu 2024 Raporu açıklandı. Raporda yasa dışı sentetik uyuşturucu endüstrisinin hızla genişlediğine dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi ve önceki Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Bir an önce önlem alınmadığı takdirde bu durumun feci sonuçlara yol açacak küresel çapta bir halk sağlığı sorunu yaratacağı açıktır. Tıbbi olmayan sentetik uyuşturucu kullanımı ve buna bağlı uyuşturucu kullanım bozuklukları şimdiden bazı ülkelerde yüz binlerce kişinin ölümüne ve sayısız kişisel ve toplumsal zarara neden oldu.” dedi.Türkiye'de metamfetamin kaçakçılığında artışRaporda Türkiye ile ilgili dikkat çeken noktalara da işaret eden Prof. Dr. Atasoy, bunlardan birinin metamfetamin kaçakçılığında yaşanan artış ve kokainin transit ülke olarak kullanımının yaygınlaşması olduğunu söyledi.Özellikle 2019'dan bu yana metamfetamin yakalamalarında önemli bir artış gözlendiğini ve 2023'te rekor seviyede 21,9 ton madde ele geçirildiğini kaydeden Prof. Dr. Atasoy, “Bu durum, metamfetaminin İran üzerinden veya doğrudan İran'dan Afganistan menşeli olarak Türkiye'ye kaçakçılığının devam ettiğini göstermektedir. Öte yandan, ‘captagon’ yakalamalarında 2022'ye kıyasla düşüş yaşanmış olsa da Türkiye, Latin Amerika'dan Avrupa'ya gönderilen kokain için giderek daha fazla transit koridor olarak kullanılmaktadır ve bu durum, kaçakçıların güvenliğin sıkılaştırıldığı düşünülen Avrupa limanlarından kaçınma çabalarıyla ilişkilendirilebilir.” şeklinde konuştu.Ele geçirilen eroin miktarı düştüTürkiye’nin uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelede aktif rol oynadığını ve bu kapsamda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde operasyonlar yürütüldüğünü ifade eden Atasoy, şöyle devam etti:“Kokain ile bağlantılı uyuşturucu tedavisi talepleri son on yılda arttı”Prof. Dr. Atasoy, raporda, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu ve Güney-Batı Asya bölgesinde metamfetamin ve ‘captagon’ kullanımının artış gösterdiği belirtilmekte ve bu durumun, zaten sınırlı kaynaklara sahip olan tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekerek, “Türkiye'de, birincil kullanım uyuşturucusu olarak kokain ile bağlantılı uyuşturucu tedavisi talepleri son on yılda artmıştır.” dedi.Atık sular konusuna da değinen Prof. Dr. Atasoy, “Metamfetamin izleri, Çekya ve Slovakya gibi maddenin tarihsel olarak yoğunlaştığı ülke ve bölgelerde daha yoğun olmakla birlikte, Belçika, Doğu Almanya, İspanya, Hollanda (Krallığı) ve Türkiye'de de atık sularda madde izlerine rastlanmıştır.” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/avrupada-madde-bagimliligina-itilen-bebeklerin-sayisi-artiyor-1092345020.html
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Meltem Günay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Meltem Günay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg
sevil atasoy, uyuşturucu, sentetik uyuşturucu, birleşmiş milletler uyuşturucu kontrol kurulu 2024 raporu, kokain, uyuşturucu ticareti, türkiye, metanfetamin
sevil atasoy, uyuşturucu, sentetik uyuşturucu, birleşmiş milletler uyuşturucu kontrol kurulu 2024 raporu, kokain, uyuşturucu ticareti, türkiye, metanfetamin
Prof. Dr. Sevil Atasoy: Türkiye'de, kokain ile bağlantılı uyuşturucu tedavisi talepleri son on yılda arttı
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu 2024 Raporu, dünya ile aynı anda Türkiye'de de açıklandı. Raporda bu yıl sentetik uyuşturucuların yayılmasındaki artışın yasa dışı pazarları yeniden şekillendirdiğine dikkat çekilirken, Türkiye'de kokain ile bağlantılı tedavilere taleplerin son on yılda arttığı vurgulandı.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu 2024 Raporu açıklandı. Raporda yasa dışı sentetik uyuşturucu endüstrisinin hızla genişlediğine dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi ve önceki Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Bir an önce önlem alınmadığı takdirde bu durumun feci sonuçlara yol açacak küresel çapta bir halk sağlığı sorunu yaratacağı açıktır. Tıbbi olmayan sentetik uyuşturucu kullanımı ve buna bağlı uyuşturucu kullanım bozuklukları şimdiden bazı ülkelerde yüz binlerce kişinin ölümüne ve sayısız kişisel ve toplumsal zarara neden oldu.” dedi.
Türkiye'de metamfetamin kaçakçılığında artış
Raporda Türkiye ile ilgili dikkat çeken noktalara da işaret eden Prof. Dr. Atasoy, bunlardan birinin metamfetamin kaçakçılığında yaşanan artış ve kokainin transit ülke olarak kullanımının yaygınlaşması olduğunu söyledi.
Özellikle 2019'dan bu yana metamfetamin yakalamalarında önemli bir artış gözlendiğini ve 2023'te rekor seviyede 21,9 ton madde ele geçirildiğini kaydeden Prof. Dr. Atasoy, “Bu durum, metamfetaminin İran üzerinden veya doğrudan İran'dan Afganistan menşeli olarak Türkiye'ye kaçakçılığının devam ettiğini göstermektedir.
Öte yandan, ‘captagon’ yakalamalarında 2022'ye kıyasla düşüş yaşanmış olsa da Türkiye, Latin Amerika'dan Avrupa'ya gönderilen kokain için giderek daha fazla transit koridor olarak kullanılmaktadır ve bu durum, kaçakçıların güvenliğin sıkılaştırıldığı düşünülen Avrupa limanlarından kaçınma çabalarıyla ilişkilendirilebilir.” şeklinde konuştu.
Ele geçirilen eroin miktarı düştü
Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelede aktif rol oynadığını ve bu kapsamda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde operasyonlar yürütüldüğünü ifade eden Atasoy, şöyle devam etti:
“2023'te 13,7 milyon ‘captagon’ tableti ele geçirilmiş, ancak bu sayı bir önceki yıla göre azalmıştır. Ele geçirilen eroin miktarında da 2021'de 22,2 tondan 2022'de 8 tona olmak üzere yüzde 64'lük bir düşüş bildirilmiştir. Ele geçirilen eroin miktarındaki bu düşüş Taliban'ın Afganistan'da afyon üretimini yasaklamasının bir sonucu olabileceğinden, Avrupa ülkelerinin bu yasağın sentetik opioidlerin kullanımına katkıda bulunan koşullar yaratabileceğinin farkında olması gerekmektedir.”
“Kokain ile bağlantılı uyuşturucu tedavisi talepleri son on yılda arttı”
Prof. Dr. Atasoy, raporda, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu ve Güney-Batı Asya bölgesinde metamfetamin ve ‘captagon’ kullanımının artış gösterdiği belirtilmekte ve bu durumun, zaten sınırlı kaynaklara sahip olan tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekerek, “Türkiye'de, birincil kullanım uyuşturucusu olarak kokain ile bağlantılı uyuşturucu tedavisi talepleri son on yılda artmıştır.” dedi.
Atık sular konusuna da değinen Prof. Dr. Atasoy, “Metamfetamin izleri, Çekya ve Slovakya gibi maddenin tarihsel olarak yoğunlaştığı ülke ve bölgelerde daha yoğun olmakla birlikte, Belçika, Doğu Almanya, İspanya, Hollanda (Krallığı) ve Türkiye'de de atık sularda madde izlerine rastlanmıştır.” diye konuştu.