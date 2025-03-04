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Oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu: Endonezyalı kadın ile Türk erkek gözaltına alındı
Oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu: Endonezyalı kadın ile Türk erkek gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da boş arazide oyun oynayan çocuklar 6 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeğe ait ceset buldu. bebeğin ölümüyle ilgili annesi olduğu belirlenen... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
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bebek
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güngören
endonezya
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Güngören'de boş bir arsada oyun oynayan çocuklar üzeri taşla örtülmüş bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri inceleme başlattı.Yaklaşık 6aylık olduğu tahmin edilen bebeğin cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Polis ekipleri bebeği annesi olduğu anlaşılan Endonezyalı P.N.D. ile baba Hasan A'yı gözaltına aldı.P.N.D'nin bebeğini ilaç kullanarak, 25 Şubat'ta evde düşürdüğü, birlikte yaşadığı Hasan A'nın da aynı gece bebeği üzerini taşla kapatıp, arsaya gömdüğü ortaya çıktı.
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bebek, ceset, güngören, endonezya, anne, baba
bebek, ceset, güngören, endonezya, anne, baba

Oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu: Endonezyalı kadın ile Türk erkek gözaltına alındı

23:11 04.03.2025 (güncellendi: 23:12 04.03.2025)
© AAOyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu:
Oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu: - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© AA
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İstanbul'da boş arazide oyun oynayan çocuklar 6 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeğe ait ceset buldu. bebeğin ölümüyle ilgili annesi olduğu belirlenen Endonezyalı kadınla babası olduğu anlaşılan Türk bir erkek gözaltına alındı.
Güngören'de boş bir arsada oyun oynayan çocuklar üzeri taşla örtülmüş bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri inceleme başlattı.
Yaklaşık 6aylık olduğu tahmin edilen bebeğin cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis ekipleri bebeği annesi olduğu anlaşılan Endonezyalı P.N.D. ile baba Hasan A'yı gözaltına aldı.
P.N.D'nin bebeğini ilaç kullanarak, 25 Şubat'ta evde düşürdüğü, birlikte yaşadığı Hasan A'nın da aynı gece bebeği üzerini taşla kapatıp, arsaya gömdüğü ortaya çıktı.
Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
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