https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/oyun-oynayan-cocuklar-bebek-cesedi-buldu-endonezyali-kadin-ile-turk-erkek-gozaltina-alindi-1094195182.html

Oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu: Endonezyalı kadın ile Türk erkek gözaltına alındı

Oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu: Endonezyalı kadın ile Türk erkek gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da boş arazide oyun oynayan çocuklar 6 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeğe ait ceset buldu. bebeğin ölümüyle ilgili annesi olduğu belirlenen... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T23:11+0300

2025-03-04T23:11+0300

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türki̇ye

bebek

ceset

güngören

endonezya

anne

baba

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Güngören'de boş bir arsada oyun oynayan çocuklar üzeri taşla örtülmüş bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri inceleme başlattı.Yaklaşık 6aylık olduğu tahmin edilen bebeğin cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Polis ekipleri bebeği annesi olduğu anlaşılan Endonezyalı P.N.D. ile baba Hasan A'yı gözaltına aldı.P.N.D'nin bebeğini ilaç kullanarak, 25 Şubat'ta evde düşürdüğü, birlikte yaşadığı Hasan A'nın da aynı gece bebeği üzerini taşla kapatıp, arsaya gömdüğü ortaya çıktı.

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türki̇ye

bebek

güngören

endonezya

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bebek, ceset, güngören, endonezya, anne, baba