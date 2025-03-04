https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/oyun-oynayan-cocuklar-bebek-cesedi-buldu-endonezyali-kadin-ile-turk-erkek-gozaltina-alindi-1094195182.html
Oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu: Endonezyalı kadın ile Türk erkek gözaltına alındı
Oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu: Endonezyalı kadın ile Türk erkek gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da boş arazide oyun oynayan çocuklar 6 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeğe ait ceset buldu. bebeğin ölümüyle ilgili annesi olduğu belirlenen... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T23:11+0300
2025-03-04T23:11+0300
2025-03-04T23:12+0300
türki̇ye
bebek
ceset
güngören
endonezya
anne
baba
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Güngören'de boş bir arsada oyun oynayan çocuklar üzeri taşla örtülmüş bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri inceleme başlattı.Yaklaşık 6aylık olduğu tahmin edilen bebeğin cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Polis ekipleri bebeği annesi olduğu anlaşılan Endonezyalı P.N.D. ile baba Hasan A'yı gözaltına aldı.P.N.D'nin bebeğini ilaç kullanarak, 25 Şubat'ta evde düşürdüğü, birlikte yaşadığı Hasan A'nın da aynı gece bebeği üzerini taşla kapatıp, arsaya gömdüğü ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/hasta-tarafindan-bicaklanan-beyin-cerrahinin-durumuna-iliskin-bakan-memisoglundan-aciklama-1094193713.html
türki̇ye
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güngören
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bebek, ceset, güngören, endonezya, anne, baba
bebek, ceset, güngören, endonezya, anne, baba
Oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu: Endonezyalı kadın ile Türk erkek gözaltına alındı
23:11 04.03.2025 (güncellendi: 23:12 04.03.2025)
İstanbul'da boş arazide oyun oynayan çocuklar 6 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeğe ait ceset buldu. bebeğin ölümüyle ilgili annesi olduğu belirlenen Endonezyalı kadınla babası olduğu anlaşılan Türk bir erkek gözaltına alındı.
Güngören'de boş bir arsada oyun oynayan çocuklar üzeri taşla örtülmüş bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri inceleme başlattı.
Yaklaşık 6aylık olduğu tahmin edilen bebeğin cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis ekipleri bebeği annesi olduğu anlaşılan Endonezyalı P.N.D. ile baba Hasan A'yı gözaltına aldı.
P.N.D'nin bebeğini ilaç kullanarak, 25 Şubat'ta evde düşürdüğü, birlikte yaşadığı Hasan A'nın da aynı gece bebeği üzerini taşla kapatıp, arsaya gömdüğü ortaya çıktı.