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Okan Buruk'tan iddialara gece yarısı sert çıkış: 'Onları yazanlar Fenerbahçe taraftarları'
Okan Buruk'tan iddialara gece yarısı sert çıkış: 'Onları yazanlar Fenerbahçe taraftarları'
Sputnik Türkiye
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, takımda rehavet olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı. 04.03.2025, Sputnik Türkiye
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Galatasaray, son olarak Kasımpaşa ile berabere kaldı ve ligde Fenerbahçe'yle olan puan farkı 4'e indi.Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, takımı hakkındaki iddialara sert yanıt verdi.İşte Okan Buruk'un tv100'e açıklaması;'Okan Buruk' istifa yazanlar Fenerbahçeli'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/pfdkdan-teknik-direktorlere-ceza-mourinhoya-4-buruka-da-1-mac-men-cezasi--1094049077.html
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okan buruk, galatasaray, fenerbahçe
okan buruk, galatasaray, fenerbahçe

Okan Buruk'tan iddialara gece yarısı sert çıkış: 'Onları yazanlar Fenerbahçe taraftarları'

09:31 04.03.2025 (güncellendi: 09:50 04.03.2025)
© Serhat Çağdaşokan buruk
okan buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© Serhat Çağdaş
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, takımda rehavet olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı.
Galatasaray, son olarak Kasımpaşa ile berabere kaldı ve ligde Fenerbahçe'yle olan puan farkı 4'e indi.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, takımı hakkındaki iddialara sert yanıt verdi.
İşte Okan Buruk'un tv100'e açıklaması;
"Galatasaray olarak son dönemdeki durgunluğumuzu türlü türlü sebeplere bağlıyorlar. Neymiş, futbolcuların gece hayatı varmış. Bakın, son bir ayda 9-10 maç oynadık. Bu süreçte ben ve oğlum da hep Florya'da kaldık. Ne benim ne de futbolcuların nefes alacak hali bile yok. Geçen sezon da herkes aynı şekilde yaşıyordu. Kazanınca ses çıkmaz ama kötü sonuç alınınca her kafadan bir ses çıkar. Krizde falan değiliz. Yoğun bir dönemden geçmenin yıpranmışlığı var üzerimizde. Ocak'tan beri 17 maç oynayınca yorulduk. Mental açıdan hırpalandık. Sakatlıklar arka arkaya yaşandı. Artık tek maç haftalarına geldik. Çok maç oynamaktan doğru dürüst taktik idmanı yapamıyorduk. Artık taktik çalışma fırsatını daha fazla bulacağız. Yeni gelenler uyum sağlama fırsatı bulamadı. Onlarla kaynaşacağız. Kısacası en zor süreci atlattık."

'Okan Buruk' istifa yazanlar Fenerbahçeli'

Biz geçen sezon aynı dönemde 2 puan öndeymişiz. Şimdi bakın 4 puan öndeyiz. Avantaj da bizde. Bakın Kasımpaşa'ya geçen sene daha kötü oynamışız. Kazanmışız. Futbolda böyle inişler çıkışlar var. Avrupa'daki başarısızlığı kabul ediyorum ama ligde durumumuz belli. Başarısız değiliz. Sosyal medyada aleyhime açılan, 'Okan Buruk istifa' hashtaglerini önemsemiyorum. Zaten onları yazanların büyün çoğunluğu Fenerbahçe taraftarlarıdır. Galatasaray taraftarı beni bilir, beni sever. Ben o mecraları takip etmiyorum, isteyen istediğini yazsın Galatasaray şampiyon olduğunda bunları yazanları o zaman göreceğiz."
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