https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/pfdkdan-teknik-direktorlere-ceza-mourinhoya-4-buruka-da-1-mac-men-cezasi--1094049077.html
PFDK'dan teknik direktörlere ceza: Mourinho'ya 4, Buruk'a da 1 maç men cezası
PFDK'dan teknik direktörlere ceza: Mourinho'ya 4, Buruk'a da 1 maç men cezası
Sputnik Türkiye
Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ceza verdi. Buna Göre... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T21:55+0300
2025-02-27T21:55+0300
2025-02-27T21:56+0300
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PFDK'dan teknik direktörlere ceza: Mourinho'ya 4, Buruk'a da 1 maç men cezası
21:55 27.02.2025 (güncellendi: 21:56 27.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ceza verdi. Buna Göre Mourinho 4, Buruk 1 maçtan men cezası aldı.