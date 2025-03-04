https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/nigdede-beyin-cerrahina-bicakli-saldiri-daha-once-ameliyat-ettigi-hasta-doktoru-bicakladi-1094185588.html

Niğde'de beyin cerrahına bıçaklı saldırı: Daha önce ameliyat ettiği hasta doktoru bıçakladı

Niğde'de beyin cerrahına bıçaklı saldırı: Daha önce ameliyat ettiği hasta doktoru bıçakladı

Sputnik Türkiye

Niğde'de beyin cerrahı, daha önce ameliyat ettiği hasta tarafından bıçaklandı. 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T16:17+0300

2025-03-04T16:17+0300

2025-03-04T16:17+0300

türki̇ye

doktor

sağlıkta şiddet

şiddet olayları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094185244_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_88e36dbc34e9e162cb61800876324953.jpg

Doktorlara yönelik şiddet artırılan cezalara ve önlemlere rağmen devam ediyor. Niğde'de bir hasta, kendisini daha önce ameliyat eden beyin cerrahına bıçakla saldırdı. Yaralanan doktor tedavi altına alındı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük ile daha önce ameliyat ettiği T.S. (62) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.S, Yürük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.Doktor tedavi altına alındıİhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Yürük'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, gazetecilere, Uzm. Dr. Burak Yürük'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu söyledi.Yürük'ün durumunun iyi olduğunu belirten Çelik, "Şüpheli, serviste görevli arkadaşlar tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışıldı ve kısa sürede de emniyet ekiplerimiz olay yerine geldi. Şüpheli şu an gözaltında. Sağlık sektöründeki bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımız, vatandaşların hizmet alması konusunda ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Türk adaleti şüpheli hakkında gerekeni yapacak ve ceza verecektir." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/evde-taktirdigi-serum-oldurdu-iddiasi-bir-kisi-gozaltina-alindi-1093389004.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doktor, sağlıkta şiddet, şiddet olayları