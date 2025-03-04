https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/nigdede-beyin-cerrahina-bicakli-saldiri-daha-once-ameliyat-ettigi-hasta-doktoru-bicakladi-1094185588.html
Niğde'de beyin cerrahına bıçaklı saldırı: Daha önce ameliyat ettiği hasta doktoru bıçakladı
Niğde'de beyin cerrahına bıçaklı saldırı: Daha önce ameliyat ettiği hasta doktoru bıçakladı
Sputnik Türkiye
Niğde'de beyin cerrahı, daha önce ameliyat ettiği hasta tarafından bıçaklandı. 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T16:17+0300
2025-03-04T16:17+0300
2025-03-04T16:17+0300
türki̇ye
doktor
sağlıkta şiddet
şiddet olayları
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Doktorlara yönelik şiddet artırılan cezalara ve önlemlere rağmen devam ediyor. Niğde'de bir hasta, kendisini daha önce ameliyat eden beyin cerrahına bıçakla saldırdı. Yaralanan doktor tedavi altına alındı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük ile daha önce ameliyat ettiği T.S. (62) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.S, Yürük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.Doktor tedavi altına alındıİhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Yürük'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, gazetecilere, Uzm. Dr. Burak Yürük'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu söyledi.Yürük'ün durumunun iyi olduğunu belirten Çelik, "Şüpheli, serviste görevli arkadaşlar tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışıldı ve kısa sürede de emniyet ekiplerimiz olay yerine geldi. Şüpheli şu an gözaltında. Sağlık sektöründeki bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımız, vatandaşların hizmet alması konusunda ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Türk adaleti şüpheli hakkında gerekeni yapacak ve ceza verecektir." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/evde-taktirdigi-serum-oldurdu-iddiasi-bir-kisi-gozaltina-alindi-1093389004.html
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doktor, sağlıkta şiddet, şiddet olayları
doktor, sağlıkta şiddet, şiddet olayları
Niğde'de beyin cerrahına bıçaklı saldırı: Daha önce ameliyat ettiği hasta doktoru bıçakladı
Niğde'de beyin cerrahı, daha önce ameliyat ettiği hasta tarafından bıçaklandı.
Doktorlara yönelik şiddet artırılan cezalara ve önlemlere rağmen devam ediyor. Niğde'de bir hasta, kendisini daha önce ameliyat eden beyin cerrahına bıçakla saldırdı. Yaralanan doktor tedavi altına alındı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük ile daha önce ameliyat ettiği T.S. (62) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.S, Yürük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Doktor tedavi altına alındı
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Yürük'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, gazetecilere, Uzm. Dr. Burak Yürük'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu söyledi.
Yürük'ün durumunun iyi olduğunu belirten Çelik, "Şüpheli, serviste görevli arkadaşlar tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışıldı ve kısa sürede de emniyet ekiplerimiz olay yerine geldi. Şüpheli şu an gözaltında. Sağlık sektöründeki bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımız, vatandaşların hizmet alması konusunda ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Türk adaleti şüpheli hakkında gerekeni yapacak ve ceza verecektir." ifadelerini kullandı.