Evde taktırdığı serum öldürdü iddiası: Bir kişi gözaltına alındı

Ataşehir'de evde serum taktıran Harun Bayramoğlu'nun ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından gözaltına alınan şüpheli adli... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088466645_0:341:960:881_1920x0_80_0_0_d19c5b46155027725bbd1cf39e65977c.jpg

İstanbul Ataşehir'de evde serum takıldıktan sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, serumu takan ve evde hemşirelik hizmeti veren bir kişi gözaltına alındı. Taktığı serumun halk arasında 'sarı serum' olarak bilinen serum olmadığını öne süren şüpheli, hastaya parasetamol içerikli serum taktığını söyledi. Kış aylarında bağışıklığı güçlendirdiği iddiasıyla uygulanan "sarı serum" ölüme yol açabiliyor. Adana’da geçtiğimiz günlerde Selinay Yüksekbaş isimli genç bir kadın da hayatını kaybetmişti.İlaçların reçeteleri yoktuHarun Bayramoğlu'nun (64) ölümü üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında serumu taktığı iddia edilen A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan A.T, evde hemşirelik hizmeti verdiğini belirtti.Hayatını kaybeden Harun Bayramoğlu'na beş senedir senede 5-6 kez olmak üzere serum bağlanması ve diğer ilaç tedavilerinde yardımcı olduğunu anlatan A.T. , son olayda kullandığı ilaçlara ilişkin bir reçete olmadığını söyledi. A.T. ifadesinde, "Harun Bayramoğlu'nun kendisinin ısrarı üzerine kendi işletmemde bulunan ilaçlarla birlikte ikamete geçtim. Son olayda kendisinin ısrarcı olduğuna ilişkin eşi Leyla Bayramoğlu da şahittir. İkamette serumu Harun Bayramoğlu ve Leyla Bayramoğlu'nun önünde hazırladım. Kesinlikle 'sarı serum' olarak bilinen 'bemiks ampul' kullanmadım." iddiasında bulundu.Parasetamol kullandığını söylediOlay anında "parasetamol" denilen küçük şişenin tamamen bittiğini, büyük serumdan ise yaklaşık 5 damla kullanıldıktan sonra Bayramoğlu'nun "Midem bulanmaya başladı." demesi üzerine serumu durdurduğunu anlatan şüpheli, aracına binip müdahale için gerekli malzemeleri aldığını, eve geldiğinde Bayramoğlu'nun yerde uzanır vaziyette olduğunu anlattı.Şüpheli, ambulans gelene kadar Bayramoğlu'na ilk müdahaleyi yaptığını, önce tahta kaşıkla dilinin geri kaçmaması için bastırdığını, sonrasında hastayı yan çevirdiğini dile getirerek, "Bir süre sonra ambulans geldi. Akabinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini öğrendim. Konuyla ilgili olarak reçetesiz işlem yaptığım için kusurlu olabileceğimi düşünüyorum ancak benzer konularda aynı uygulamaları yaptığımız için bu şekilde hareket ettim. Konuyla ilgili üzgünüm." dedi.Şüphelinin, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.Sağlık Bakanlığı uyarmıştıSağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde sarı serum konusuna dikkat çekmek için, "Halk arasında 'atom' veya 'vitamin eklenmiş serum' ismiyle bilinen serumlar yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır" mesajı paylaşmıştı.Sarı serum nedir?Halk arasında bağışıklık güçlendirdiği ve hastalıklara karşı direnci artırdığı iddia edilen "sarı serum", içerisinde farklı ilaçların bir araya getirildiği bir karışımdır. İçeriğinde şunlar bulunabilir:Vitaminler (özellikle B vitamini türevleri)Ağrı kesicilerAntibiyotiklerKas gevşeticilerBazı eczanelerde ve özel kliniklerde, doktor kontrolü olmadan hastalara uygulanan bu serumlar, ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme neden olabiliyor.

