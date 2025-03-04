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Meteoroloji uzmanları uyardı: Toz fırtınası 3 gün etkili olacak
Meteoroloji uzmanları uyardı: Toz fırtınası 3 gün etkili olacak
Sputnik Türkiye
Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üç gün boyunca etkili olacak. Meteoroloji uzmanları, Adana, Osmaniye, Hatay... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T18:45+0300
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meteoroloji
toz
toz bulutu
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tozkoparan
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Suriye üzerinden gelen yoğun toz bulutu, Türkiye’nin güney bölgelerinde üç gün boyunca etkili olacak.Hava tahmin uzmanları özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde hava kalitesinin olumsuz etkileneceği belirtildi.Toz fırtınasının perşembe günü etkisini kaybedeceği tahmin edilirken, uzmanlar halka önemli uyarılarda bulundu. Hava kirliliğine neden olacak toz bulutunun, solunum yolları hastalıklarını tetikleyebileceği belirtilerek, özellikle astım, KOAH ve kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, açık hava aktivitelerinden kaçınılması, maske kullanılması ve kapı-pencerelerin kapalı tutulması konusunda halkı uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/istanbulda-hava-ne-zaman-isinacak-meteoroloji-uzmani-bahar-icin-tarih-verdi-1094166217.html
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meteoroloji, toz, toz bulutu, toz taşınımı, toz fırtınası, tozkoparan, çöl tozu, suriye, suriye krizi, hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı
meteoroloji, toz, toz bulutu, toz taşınımı, toz fırtınası, tozkoparan, çöl tozu, suriye, suriye krizi, hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı

Meteoroloji uzmanları uyardı: Toz fırtınası 3 gün etkili olacak

18:45 04.03.2025
© AA / Cem Özdelİnsan kaynaklı hava kirliliğinin yanı sıra dünyanın en büyük toz kaynağı kabul edilen Sahra Çölü'nden gelen kumla karışık toz bulutları da Dakar ve çevresinde ciddi kirliliğe neden oluyor.
İnsan kaynaklı hava kirliliğinin yanı sıra dünyanın en büyük toz kaynağı kabul edilen Sahra Çölü'nden gelen kumla karışık toz bulutları da Dakar ve çevresinde ciddi kirliliğe neden oluyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© AA / Cem Özdel
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Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üç gün boyunca etkili olacak. Meteoroloji uzmanları, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman’da görülecek toz fırtınasının perşembe günü sona ereceğini açıkladı. Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olanları uyardı.
Suriye üzerinden gelen yoğun toz bulutu, Türkiye’nin güney bölgelerinde üç gün boyunca etkili olacak.
Hava tahmin uzmanları özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde hava kalitesinin olumsuz etkileneceği belirtildi.
Toz fırtınasının perşembe günü etkisini kaybedeceği tahmin edilirken, uzmanlar halka önemli uyarılarda bulundu. Hava kirliliğine neden olacak toz bulutunun, solunum yolları hastalıklarını tetikleyebileceği belirtilerek, özellikle astım, KOAH ve kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, açık hava aktivitelerinden kaçınılması, maske kullanılması ve kapı-pencerelerin kapalı tutulması konusunda halkı uyardı.
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