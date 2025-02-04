https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/4-subat-dunya-kanser-gunu-erken-teshis-hayat-kurtarir-isiklandirmasi-1093359156.html
4 Şubat Dünya Kanser Günü: 'Erken teşhis hayat kurtarır' ışıklandırması
4 Şubat Dünya Kanser Günü: 'Erken teşhis hayat kurtarır' ışıklandırması
Sputnik Türkiye
Her yıl 4 Şubat tarihi, Dünya Kanser Günü olarak kanserle mücadele farkındalığı ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla değerlendiriliyor. Bu yıl da... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T21:56+0300
2025-02-04T21:56+0300
2025-02-04T21:56+0300
yaşam
kanser
kanser tedavisi
dünya kanser günü
uluslararası kanser araştırmaları ajansı
kemal memişoğlu
istanbul
ankara
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
uicc
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DescriptionKanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından her yıl 4 Şubat günü, Dünya Kanser Günü olarak belirlendi. Bu gün, kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak, kanserin önlenmesi, erken teşhisi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermek amacıyla her yıl dünya çapında çeşitli etkinliklerle anılıyor.Bakan Memişoğlu: Erken Teşhis Hayat KurtarırSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Memişoğlu, kanserle mücadelede erken teşhisin önemini vurguladı.Memişoğlu, sağlık tesislerinde ve mobil tarama araçlarında ücretsiz kanser taramaları yapılığını hatırlatarak, taramalar sayesinde pek çok vakanın erken aşamada tespit edilerek tedavi sürecine vakit kaybetmeden başlandığını ifade etti.'Erken teşhis hayat kurtarır' ışıklandırmasıAnkara ve İstanbul'daki simge binalar Atakule ve Galata Kulesi akşam saatlerinde "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır, Taramanızı Yaptırın" sloganı yansıtılarak lila rengi ile ışıklandırıldı.Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü de akşam saatlerinde mor renkle ışıklandırıldı.Kanserde erken teşhisin önemiErken teşhis, kanserin yayılmadan ve tedaviye başlanmadan önce kontrol altına alınabilmesini sağlıyor. Hızla büyüyüp yayılabildiği bilinen kanser hücrelerinin, erken dönemde yapılan düzenli taramalar ve kontroller sayesinde daha etkili şekilde tedavi edilebiliyor.Erken teşhis, özellikle meme, rahim ağzı ve kolon kanserleri gibi sık görülen kanser türlerinde erken teşhis oranı, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/rus-kanser-asisinda-yeni-gelisme-eylulde-asiyla-tedaviye-baslanacak-1093080951.html
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dünya kanser günü, kanser günü, erken teşhis hayat kurtarır, kanser günü ışıklandırması,
dünya kanser günü, kanser günü, erken teşhis hayat kurtarır, kanser günü ışıklandırması,
4 Şubat Dünya Kanser Günü: 'Erken teşhis hayat kurtarır' ışıklandırması
Her yıl 4 Şubat tarihi, Dünya Kanser Günü olarak kanserle mücadele farkındalığı ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla değerlendiriliyor. Bu yıl da Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun ücretsiz kanser taraması hatırlatmasıyla birlikte Türkiye'nin simgesel yapıları sembol renk olarak belirlenen lila rengi kurdelelerle ışıklandırıldı.
DescriptionKanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından her yıl 4 Şubat günü, Dünya Kanser Günü olarak belirlendi. Bu gün, kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak, kanserin önlenmesi, erken teşhisi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermek amacıyla her yıl dünya çapında çeşitli etkinliklerle anılıyor.
Bakan Memişoğlu: Erken Teşhis Hayat Kurtarır
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Memişoğlu, kanserle mücadelede erken teşhisin önemini vurguladı.
Memişoğlu, sağlık tesislerinde ve mobil tarama araçlarında ücretsiz kanser taramaları yapılığını hatırlatarak, taramalar sayesinde pek çok vakanın erken aşamada tespit edilerek tedavi sürecine vakit kaybetmeden başlandığını ifade etti.
'Erken teşhis hayat kurtarır' ışıklandırması
Ankara ve İstanbul'daki simge binalar Atakule ve Galata Kulesi akşam saatlerinde "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır, Taramanızı Yaptırın" sloganı yansıtılarak lila rengi ile ışıklandırıldı.
Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü de akşam saatlerinde mor renkle ışıklandırıldı.
Kanserde erken teşhisin önemi
Erken teşhis, kanserin yayılmadan ve tedaviye başlanmadan önce kontrol altına alınabilmesini sağlıyor. Hızla büyüyüp yayılabildiği bilinen kanser hücrelerinin, erken dönemde yapılan düzenli taramalar ve kontroller sayesinde daha etkili şekilde tedavi edilebiliyor.
Erken teşhis, özellikle meme, rahim ağzı ve kolon kanserleri gibi sık görülen kanser türlerinde erken teşhis oranı, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştiriyor.