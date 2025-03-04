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Memur ve emekli maaşlarına çifte zam: Meslek meslek zamlı maaşlar ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaşlarına çifte zam: Meslek meslek zamlı maaşlar ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı şekillenmeye başladı. Ocak ve şubat aylarında açıklanan... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T08:25+0300
2025-03-04T08:25+0300
emekli
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2025’in başında yüzde 11,54 zam alan memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yeni bir artışla maaşlarını güncelleyecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararı gereği, temmuz ayında maaşlara yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklenecek. Bunun üzerine, ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyonun yüzde 6’yı aşan kısmı da maaşlara fark olarak yansıtılacak.TÜİK verilerine göre:✅ Ocak enflasyonu: yüzde 5.03✅ Şubat enflasyonu: yüzde 2.27✅ İlk iki ayın toplam enflasyonu: yüzde 7.42✅ Şu an için hesaplanan enflasyon farkı: yüzde 1.34✅ Toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam zam oranı: yüzde 6.41Bu oran, önümüzdeki 4 ay boyunca açıklanacak enflasyon rakamlarına göre daha da yükselebilir.Meslek meslek zamlı memur maaşlarıŞu ana kadar belirlenen %6,41’lik zam oranına göre meslek gruplarına göre tahmini maaşlar:(Maaşlara çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk için verilen aile yardımı dahildir.)Emekli memurlar ne kadar zam alacak?Memur emeklileri de aynı enflasyon farkından yararlanarak %6,41’lik zam alacak. İşte yeni maaş hesaplamaları:Temmuz 2025 zam oranı ne zaman netleşecek?Memur ve emekli maaşlarındaki kesin zam oranı 3 Temmuz 2025 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verileri de eklendiğinde toplam zam oranı netleşecek.2025 maaş artışı ve toplu sözleşme görüşmeleriMemur ve memur emeklilerinin temmuz ayındaki maaş zammı netleştikten sonra, gözler Ağustos 2025’te yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine çevrilecek.📌 Bu görüşmelerde, memurların ve emeklilerin 2026-2027 döneminde alacakları maaş artışları ve sosyal hakları belirlenecek.
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Memur ve emekli maaşlarına çifte zam: Meslek meslek zamlı maaşlar ne kadar olacak?

08:25 04.03.2025
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© İHA
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TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı şekillenmeye başladı. Ocak ve şubat aylarında açıklanan verilerle zam oranı şimdiden yüzde 6.41’e ulaştı. Mart, nisan, mayıs ve haziran enflasyonları da eklenerek nihai oran 3 Temmuz’da belli olacak. İşte meslek meslek zamlı maaşlar!
2025’in başında yüzde 11,54 zam alan memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yeni bir artışla maaşlarını güncelleyecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararı gereği, temmuz ayında maaşlara yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklenecek. Bunun üzerine, ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyonun yüzde 6’yı aşan kısmı da maaşlara fark olarak yansıtılacak.
TÜİK verilerine göre:
Ocak enflasyonu: yüzde 5.03
Şubat enflasyonu: yüzde 2.27
İlk iki ayın toplam enflasyonu: yüzde 7.42
Şu an için hesaplanan enflasyon farkı: yüzde 1.34
Toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam zam oranı: yüzde 6.41
Bu oran, önümüzdeki 4 ay boyunca açıklanacak enflasyon rakamlarına göre daha da yükselebilir.

Meslek meslek zamlı memur maaşları

Şu ana kadar belirlenen %6,41’lik zam oranına göre meslek gruplarına göre tahmini maaşlar:
Şube Müdürü (Üniversite mezunu) 1/4Mevcut maaş: 66.358 TL
Zamlı maaş: 70.611 TL
Memur (Üniversite mezunu) 9/1Mevcut maaş: 45.555 TL
Zamlı maaş: 48.475 TL
Uzman Öğretmen 1/4Mevcut maaş: 58.663 TL
Zamlı maaş: 62.423 TL
Öğretmen 1/4Mevcut maaş: 52.935 TL
Zamlı maaş: 56.328 TL
Başkomiser 3/1Mevcut maaş: 64.481 TL
Zamlı maaş: 68.614 TL
Polis Memuru 8/1Mevcut maaş: 58.938 TL
Zamlı maaş: 62.715 TL
Uzman Doktor 1/4Mevcut maaş: 109.154 TL
Zamlı maaş: 116.150 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1Mevcut maaş: 53.465 TL
Zamlı maaş: 56.892 TL
Mühendis 1/4Mevcut maaş: 67.691 TL
Zamlı maaş: 72.029 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1Mevcut maaş: 47.224 TL
Zamlı maaş: 50.251 TL
Profesör 1/4Mevcut maaş: 96.374 TL
Zamlı maaş: 102.551 TL
Araştırma Görevlisi 7/1Mevcut maaş: 63.877 TL
Zamlı maaş: 67.971 TL
Avukat 1/4Mevcut maaş: 63.637 TL
Zamlı maaş: 67.716 TL
(Maaşlara çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk için verilen aile yardımı dahildir.)

Emekli memurlar ne kadar zam alacak?

Memur emeklileri de aynı enflasyon farkından yararlanarak %6,41’lik zam alacak. İşte yeni maaş hesaplamaları:
Müsteşar (1/1): 75.898 TL
Genel Müdür (1/1): 67.175 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4): 31.301 TL
Memur (Lisans - 1/4): 25.494 TL
Öğretmen (1/4): 31.301 TL
Kaymakam (1. Sınıf - 1/4): 44.111 TL
Başkomiser (1/4): 32.101 TL
Polis Memuru (1/4): 31.565 TL
Hemşire (Lisans - 1/4): 31.301 TL
Mühendis (1/4): 31.301 TL
Teknisyen (Lise - 1/4): 22.471 TL
Pratisyen Hekim (1/4): 54.753 TL
Profesör (1/4): 59.918 TL
Avukat (1/4): 31.301 TL

Temmuz 2025 zam oranı ne zaman netleşecek?

Memur ve emekli maaşlarındaki kesin zam oranı 3 Temmuz 2025 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verileri de eklendiğinde toplam zam oranı netleşecek.

2025 maaş artışı ve toplu sözleşme görüşmeleri

Memur ve memur emeklilerinin temmuz ayındaki maaş zammı netleştikten sonra, gözler Ağustos 2025’te yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine çevrilecek.
📌 Bu görüşmelerde, memurların ve emeklilerin 2026-2027 döneminde alacakları maaş artışları ve sosyal hakları belirlenecek.
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