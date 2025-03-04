https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/memur-ve-emekli-maaslarina-cifte-zam-meslek-meslek-zamli-maaslar-ne-kadar-olacak-1094162353.html

Memur ve emekli maaşlarına çifte zam: Meslek meslek zamlı maaşlar ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşlarına çifte zam: Meslek meslek zamlı maaşlar ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı şekillenmeye başladı. Ocak ve şubat aylarında açıklanan... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T08:25+0300

2025-03-04T08:25+0300

2025-03-04T08:25+0300

emekli

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2025’in başında yüzde 11,54 zam alan memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yeni bir artışla maaşlarını güncelleyecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararı gereği, temmuz ayında maaşlara yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklenecek. Bunun üzerine, ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyonun yüzde 6’yı aşan kısmı da maaşlara fark olarak yansıtılacak.TÜİK verilerine göre:✅ Ocak enflasyonu: yüzde 5.03✅ Şubat enflasyonu: yüzde 2.27✅ İlk iki ayın toplam enflasyonu: yüzde 7.42✅ Şu an için hesaplanan enflasyon farkı: yüzde 1.34✅ Toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam zam oranı: yüzde 6.41Bu oran, önümüzdeki 4 ay boyunca açıklanacak enflasyon rakamlarına göre daha da yükselebilir.Meslek meslek zamlı memur maaşlarıŞu ana kadar belirlenen %6,41’lik zam oranına göre meslek gruplarına göre tahmini maaşlar:(Maaşlara çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk için verilen aile yardımı dahildir.)Emekli memurlar ne kadar zam alacak?Memur emeklileri de aynı enflasyon farkından yararlanarak %6,41’lik zam alacak. İşte yeni maaş hesaplamaları:Temmuz 2025 zam oranı ne zaman netleşecek?Memur ve emekli maaşlarındaki kesin zam oranı 3 Temmuz 2025 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verileri de eklendiğinde toplam zam oranı netleşecek.2025 maaş artışı ve toplu sözleşme görüşmeleriMemur ve memur emeklilerinin temmuz ayındaki maaş zammı netleştikten sonra, gözler Ağustos 2025’te yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine çevrilecek.📌 Bu görüşmelerde, memurların ve emeklilerin 2026-2027 döneminde alacakları maaş artışları ve sosyal hakları belirlenecek.

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