https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/kayip-mimar-ece-gurelin-evden-cikis-goruntusu-ortaya-cikti-1094192664.html
Kayıp mimar Ece Gürel'in evden çıkış görüntüsüne ulaşıldı
Kayıp mimar Ece Gürel'in evden çıkış görüntüsüne ulaşıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kaybolan ve Belgrad Ormanı'nda eşyaları bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel'in evden çıkış yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T20:05+0300
2025-03-04T20:05+0300
2025-03-04T20:13+0300
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belgrad ormanı
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Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden ayrılan peyzaj mimarı Ece Gürel'in Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden çıktığı anlara ait görüntüler güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, Gürel'in kolunda çantasıyla binadan çıktığı anlar yer alıyor.Gürel'in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları, polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla devam ediyor.İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışma gerçekleştiriyor.Ekiplerin kızılötesi drone ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi.Bunun üzerine bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında yer aldığı bazı kişisel eşyaları buldu.Gürel'e ait olduğu değerlendirilen eşyalar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.Arama çalışmalarının daha geniş alanda yapılması için farklı noktalara da ekipler yönlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/36-yasindaki-mimar-ece-gurel-nerede-belgrad-ormani-didik-didik-araniyor-1094169871.html
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ece gürel, belgrad ormanı, umke, akut, i̇stanbul
ece gürel, belgrad ormanı, umke, akut, i̇stanbul
Kayıp mimar Ece Gürel'in evden çıkış görüntüsüne ulaşıldı
20:05 04.03.2025 (güncellendi: 20:13 04.03.2025)
İstanbul'da kaybolan ve Belgrad Ormanı'nda eşyaları bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel'in evden çıkış yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden ayrılan peyzaj mimarı Ece Gürel'in Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden çıktığı anlara ait görüntüler güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, Gürel'in kolunda çantasıyla binadan çıktığı anlar yer alıyor.
Gürel'in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları, polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla devam ediyor.
İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışma gerçekleştiriyor.
Ekiplerin kızılötesi drone ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında yer aldığı bazı kişisel eşyaları buldu.
Gürel'e ait olduğu değerlendirilen eşyalar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Arama çalışmalarının daha geniş alanda yapılması için farklı noktalara da ekipler yönlendirildi.