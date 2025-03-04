https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/36-yasindaki-mimar-ece-gurel-nerede-belgrad-ormani-didik-didik-araniyor-1094169871.html

36 yaşındaki mimar Ece Gürel nerede? Müge Anlı son mesajlarını okudu

36 yaşındaki mimar Ece Gürel nerede? Müge Anlı son mesajlarını okudu

Sputnik Türkiye

İstanbul Kağıthane'den Belgrad Ormanı'na gittiği belirlenen ve 2 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel, AFAD, jandarma, SAR, AKUT ve çevre ilçelerden... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T11:22+0300

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türki̇ye

belgrad

belgrad ormanı

belgrad

ece gürel

afad

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İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel’in bulunması için Belgrad Ormanları'nda başlatılan arama çalışması devam ediyor.36 yaşındaki Ece Gürel kayıpAlınan bilgiye göre, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.Belgrad Ormanları'nda yoğunlaştırılan çalışmalara polis, AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer belediyelerine bağlı arama kurtarma ekipleri katılıyor.Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Ece Gürel'in yakınları da çalışmaları takip ediyor.Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin evden saat 11.30'da çıktığını belirterek, "14.30 gibi ailesi ulaşamadığı için aradı. 15.00 gibi ben aradım, çalıyor ama açılmıyor. 18.00'e kadar telefonu açılmadı. Annesine ormanına hava almaya gideceğini söylemişti. Ben evde kalacağımı söyledim. Sosyal medya üzerinden İngiltere'deki bir arkadaşına buradan fotoğraf atıyor, konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.Anne ve babası Müge Anlı'ya gittiEce'den haber bekleyen babası ve annesi Müge Anlı'nın programına katıldı. Müge Anlı, Güler'in arkadaşına attığı mesajları canlı yayında okudu. O mesajlarda genç kadının arkadaşına "Kayboldum. Oturdum ruhum geride kaldı" yazdığı görü'İş yeri ile ilgili sıkıntılar vardı'Eşinin Orman Fakültesi mezunu olduğunu ve Belgrad Ormanları'nı bildiğini vurgulayan Gürel, "Arkadaşlar gelmeden ben bir tur aramaya çalıştım. K9 hayvanlarıyla aramalar yapılıyor. Son kar yağışı zamanında iş yeriyle alakalı bir sıkıntı oldu. Hukuk bürosunda çalışıyordu. İstifa söz konusuydu." dedi.

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