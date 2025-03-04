https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/iskiye-26-milyon-lira-ceza-1094173769.html

İSKİ'ye 2.6 milyon lira ceza

İSKİ'ye 2.6 milyon lira ceza

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar'daki Kuleli Askeri Lisesi önünden Marmara Denizi'ne evsel atık su deşarjı yapan İstanbul Büyükşehir... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T13:30+0300

2025-03-04T13:30+0300

2025-03-04T13:30+0300

türki̇ye

i̇ski̇

kocaeli 2. ağır ceza mahkemesi

marmara denizi

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

türkiye

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği denetimde, Kuleli Askeri Lisesi önünden denize evsel atık suyun deşarj edildiğinin belirlendiği belirtildi.Atık su köpüklendiEkiplerin, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) Marmara Denizi'nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğunu ve köpüklendiğini tespit ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, Bakanlık ekiplerinin 12 Ocak'ta da aynı noktada ihbar üzerine yaptıkları denetimde, içinde kanalizasyon ve gıda atıkları bulunan atık su deşarjıyla ilgili İSKİ'ye "2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8. maddesine" istinaden 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulandığı hatırlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/marmarada-musilaj-denetimi-bursa-buyuksehir-belediyesine-33-milyon-lira-ceza-1092778402.html

türki̇ye

marmara denizi

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